Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025

Английская Премьер-лига, 31 тур

6 апреля, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Лидер чемпионата приедет в гости к середняку. Трудно сказать, борется ли "Фулхэм" за что-то реальное, но в отношении "Ливерпуля" ситуация достаточно ясна. А с другой стороны – отрыв мерсисайдцев от второго “Арсенала” настолько велик, что прорыв “дачников” к зоне еврокубков легче осознать, чем то, что “канониры” замахнутся на первое место.

Новости Фулхэма

Последние два матча лондонцы проиграли. И оба – в столичных дерби. Сначала вылетела из Кубка Англии от "Кристал Пэлас". "Стекольщики" создали три шанса и реализовали их, пока "Фулхэм" параллельно мучился. В поединке против “Арсенала” результат уже был более логичным, но также неудачным для подопечных да Силвы. “Канониры” забили по голу в каждом из таймов, а “дачники” ответили лишь на 90+4 минуте.

Сейчас "Фулхэм" находится на 10 строчке в турнирной таблице. Отрыв от зоны еврокубков – пять очков, от непосредственно Лиги Чемпионов – семь. Всё реально. Но и в облаках летать не нужно. В заключительных восьми турах "дачники" сыграют не только против "Ливерпуля", а я с "Борнмутом", "Челси" и "Манчестер Сити" – прямыми конкурентами команды за самые высокие места.

Кадры хозяев

Три потери у "дачников". Не смогут сегодня сыграть Нелсон, Тэтте и Уилсон. Важны игроки, но они уже месяцами в лазарете.

Новости Ливерпуля

В марте у мерсисайдцев было две неудачи подряд. Сначала они – лидеры турнирной таблицы основной части Лиги чемпионов – вылетели сразу на стадии 1/8 турнира. Затем проиграли еще и финал Кубка Англии. И только после паузы на международные матчи удалось вернуться на победный путь. В прошлом туре подопечные Слота выиграли "Эвертон" в дерби. Один гол Жоты превратил преимущество его команды в закономерные три очка.

Отрыв от второго "Арсенала" составляет 11 пунктов. И это еще и с условием, что вчера "канониры" свой матч тура уже сыграли (ничья против "Эвертона" 1:1). Да, впереди будет очная встреча между "Ливерпулем" и "Арсеналом" на "Энфилде". Да, еще в соперниках команды Слота будет "Челси" и "Брайтон". Но разве это столь веские причины, чтобы потерять такой отрыв?

Кадры гостей

Также есть потери и у "Ливерпуля". Основные Алиссон и Трент не сыграют сегодня. Кроме них лечится и Гомес. Молодой защитник Брэдли пропустил семь матчей из-за травмы, но уже на пути к восстановлению.

Последние пять матчей Фулхэма и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

01.04. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

29.03. Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3 (Кубок Англии)

16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

08.03. Брайтон – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

02.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

02.04. Ливерпуль – Эвертон 1:0 (АПЛ)

16.03. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2 (Кубок лиги)

11.03. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4) (ЛЧ)

08.03. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

05.03. ПСЖ – Ливерпуль 0:1 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между командами

14.12.24. Ливерпуль – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

21.04.24. Фулхэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

24.01.24. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (Кубок лиги)

10.01.24. Ливерпуль – Фулхэм 2:1 (Кубок лиги)

03.12.23. Ливерпуль – Фулхэм 4:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 30 22 7 1 70-27 73 2 "Арсенал" 31 17 11 3 56-26 62 3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57 4 "Челси" 30 15 7 8 54-37 52 5 "Манчестер Сити" 30 15 6 9 57-40 51 6 "Астон Вилла" 31 14 9 8 46-46 51 7 "Ньюкасл" 29 15 5 9 49-39 50 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 12 11 8 49-47 47 9 "Борнмут" 31 12 9 10 51-40 45 10 "Фулхэм" 30 12 9 9 44-40 45 11 "Кристал Пэлас" 30 11 10 9 39-35 43 12 Брентфорд 30 12 5 13 51-47 41 13 "Манчестер Юнайтед" 30 10 7 13 37-41 37 14 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35 15 "Вест Хэм Юнайтед" 31 9 8 14 35-52 35 16 "Тоттенхэм" 30 10 4 16 55-44 34 17 "Вулверхэмптон" 31 9 5 17 43-59 32 18 Ипсвич Таун 31 4 8 19 31-65 20 19 "Лестер Сити" 30 4 5 21 25-67 17 20 "Саутгемптон" 30 2 4 24 22-71 10

Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Ливерпуль

Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль от UA-Football

В поединке первого круга важную роль сыграло изъятие Робертсона уже на 16-й минуте. Однако "Ливерпуль" в меньшинстве сумел отыграться и не уступить "Фулхэму" на "Энфилде". Сейчас ситуация легче для мерсисайдцев. Поэтому и с результатом они должны справиться без сверхусилий. Прогноз: Победа "Ливерпуля".