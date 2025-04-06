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Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025

Англия

Одним очень нужно, другим – просто надо

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 31 тур

6 апреля, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Фулгем - Ліверпуль
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Содержание

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Лидер чемпионата приедет в гости к середняку. Трудно сказать, борется ли "Фулхэм" за что-то реальное, но в отношении "Ливерпуля" ситуация достаточно ясна. А с другой стороны – отрыв мерсисайдцев от второго “Арсенала” настолько велик, что прорыв “дачников” к зоне еврокубков легче осознать, чем то, что “канониры” замахнутся на первое место.

Новости Фулхэма

Последние два матча лондонцы проиграли. И оба – в столичных дерби. Сначала вылетела из Кубка Англии от "Кристал Пэлас". "Стекольщики" создали три шанса и реализовали их, пока "Фулхэм" параллельно мучился. В поединке против “Арсенала” результат уже был более логичным, но также неудачным для подопечных да Силвы. “Канониры” забили по голу в каждом из таймов, а “дачники” ответили лишь на 90+4 минуте.

Сейчас "Фулхэм" находится на 10 строчке в турнирной таблице. Отрыв от зоны еврокубков – пять очков, от непосредственно Лиги Чемпионов – семь. Всё реально. Но и в облаках летать не нужно. В заключительных восьми турах "дачники" сыграют не только против "Ливерпуля", а я с "Борнмутом", "Челси" и "Манчестер Сити" – прямыми конкурентами команды за самые высокие места.

Кадры хозяев

Три потери у "дачников". Не смогут сегодня сыграть Нелсон, Тэтте и Уилсон. Важны игроки, но они уже месяцами в лазарете.

Новости Ливерпуля

В марте у мерсисайдцев было две неудачи подряд. Сначала они – лидеры турнирной таблицы основной части Лиги чемпионов – вылетели сразу на стадии 1/8 турнира. Затем проиграли еще и финал Кубка Англии. И только после паузы на международные матчи удалось вернуться на победный путь. В прошлом туре подопечные Слота выиграли "Эвертон" в дерби. Один гол Жоты превратил преимущество его команды в закономерные три очка.

Отрыв от второго "Арсенала" составляет 11 пунктов. И это еще и с условием, что вчера "канониры" свой матч тура уже сыграли (ничья против "Эвертона" 1:1). Да, впереди будет очная встреча между "Ливерпулем" и "Арсеналом" на "Энфилде". Да, еще в соперниках команды Слота будет "Челси" и "Брайтон". Но разве это столь веские причины, чтобы потерять такой отрыв?

Кадры гостей

Также есть потери и у "Ливерпуля". Основные Алиссон и Трент не сыграют сегодня. Кроме них лечится и Гомес. Молодой защитник Брэдли пропустил семь матчей из-за травмы, но уже на пути к восстановлению.

Последние пять матчей Фулхэма и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 01.04. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
  • 29.03. Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3 (Кубок Англии)
  • 16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
  • 08.03. Брайтон – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
  • 02.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

  • 02.04. Ливерпуль – Эвертон 1:0 (АПЛ)
  • 16.03. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2 (Кубок лиги)
  • 11.03. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4) (ЛЧ)
  • 08.03. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
  • 05.03. ПСЖ – Ливерпуль 0:1 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между командами

14.12.24. Ливерпуль – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

21.04.24. Фулхэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

24.01.24. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (Кубок лиги)

10.01.24. Ливерпуль – Фулхэм 2:1 (Кубок лиги)

03.12.23. Ливерпуль – Фулхэм 4:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 30 22 7 1 70-27 73
2

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 5"Арсенал"

 31 17 11 3 56-26 62
3

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 31 17 6 8 51-37 57
4

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 7"Челси"

 30 15 7 8 54-37 52
5

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 8"Манчестер Сити"

 30 15 6 9 57-40 51
6

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 9"Астон Вилла"

 31 14 9 8 46-46 51
7

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 10"Ньюкасл"

 29 15 5 9 49-39 50
8

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 11"Брайтон энд Хоув Альбион"

 31 12 11 8 49-47 47
9

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 12"Борнмут"

 31 12 9 10 51-40 45
10

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 13"Фулхэм"

 30 12 9 9 44-40 45
11

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 14"Кристал Пэлас"

 30 11 10 9 39-35 43
12

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 15Брентфорд

 30 12 5 13 51-47 41
13

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 30 10 7 13 37-41 37
14

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 17Эвертон

 31 7 14 10 33-38 35
15

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 18"Вест Хэм Юнайтед"

 31 9 8 14 35-52 35
16

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 19"Тоттенхэм"

 30 10 4 16 55-44 34
17

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 20"Вулверхэмптон"

 31 9 5 17 43-59 32
18

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 31 4 8 19 31-65 20
19

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 30 4 5 21 25-67 17
20

Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 30 2 4 24 22-71 10

Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Ливерпуль

BetKing
4.25
3.84
1.87
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Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль от UA-Football

В поединке первого круга важную роль сыграло изъятие Робертсона уже на 16-й минуте. Однако "Ливерпуль" в меньшинстве сумел отыграться и не уступить "Фулхэму" на "Энфилде". Сейчас ситуация легче для мерсисайдцев. Поэтому и с результатом они должны справиться без сверхусилий. Прогноз: Победа "Ливерпуля".

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