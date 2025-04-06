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Фулхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.04.2025
Одним очень нужно, другим – просто надо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31 тур
6 апреля, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Лидер чемпионата приедет в гости к середняку. Трудно сказать, борется ли "Фулхэм" за что-то реальное, но в отношении "Ливерпуля" ситуация достаточно ясна. А с другой стороны – отрыв мерсисайдцев от второго “Арсенала” настолько велик, что прорыв “дачников” к зоне еврокубков легче осознать, чем то, что “канониры” замахнутся на первое место.
Новости Фулхэма
Последние два матча лондонцы проиграли. И оба – в столичных дерби. Сначала вылетела из Кубка Англии от "Кристал Пэлас". "Стекольщики" создали три шанса и реализовали их, пока "Фулхэм" параллельно мучился. В поединке против “Арсенала” результат уже был более логичным, но также неудачным для подопечных да Силвы. “Канониры” забили по голу в каждом из таймов, а “дачники” ответили лишь на 90+4 минуте.
Сейчас "Фулхэм" находится на 10 строчке в турнирной таблице. Отрыв от зоны еврокубков – пять очков, от непосредственно Лиги Чемпионов – семь. Всё реально. Но и в облаках летать не нужно. В заключительных восьми турах "дачники" сыграют не только против "Ливерпуля", а я с "Борнмутом", "Челси" и "Манчестер Сити" – прямыми конкурентами команды за самые высокие места.
Кадры хозяев
Три потери у "дачников". Не смогут сегодня сыграть Нелсон, Тэтте и Уилсон. Важны игроки, но они уже месяцами в лазарете.
Новости Ливерпуля
В марте у мерсисайдцев было две неудачи подряд. Сначала они – лидеры турнирной таблицы основной части Лиги чемпионов – вылетели сразу на стадии 1/8 турнира. Затем проиграли еще и финал Кубка Англии. И только после паузы на международные матчи удалось вернуться на победный путь. В прошлом туре подопечные Слота выиграли "Эвертон" в дерби. Один гол Жоты превратил преимущество его команды в закономерные три очка.
Отрыв от второго "Арсенала" составляет 11 пунктов. И это еще и с условием, что вчера "канониры" свой матч тура уже сыграли (ничья против "Эвертона" 1:1). Да, впереди будет очная встреча между "Ливерпулем" и "Арсеналом" на "Энфилде". Да, еще в соперниках команды Слота будет "Челси" и "Брайтон". Но разве это столь веские причины, чтобы потерять такой отрыв?
Кадры гостей
Также есть потери и у "Ливерпуля". Основные Алиссон и Трент не сыграют сегодня. Кроме них лечится и Гомес. Молодой защитник Брэдли пропустил семь матчей из-за травмы, но уже на пути к восстановлению.
Последние пять матчей Фулхэма и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 01.04. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
- 29.03. Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3 (Кубок Англии)
- 16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
- 08.03. Брайтон – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
- 02.03. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (пен. 3:4) (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 02.04. Ливерпуль – Эвертон 1:0 (АПЛ)
- 16.03. Ливерпуль – Ньюкасл 1:2 (Кубок лиги)
- 11.03. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4) (ЛЧ)
- 08.03. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
- 05.03. ПСЖ – Ливерпуль 0:1 (ЛЧ)
Последние пять личных встреч между командами
14.12.24. Ливерпуль – Фулхэм 2:2 (АПЛ)
21.04.24. Фулхэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
24.01.24. Фулхэм – Ливерпуль 1:1 (Кубок лиги)
10.01.24. Ливерпуль – Фулхэм 2:1 (Кубок лиги)
03.12.23. Ливерпуль – Фулхэм 4:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|30
|22
|7
|1
|70-27
|73
|2
|
"Арсенал"
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3
|
Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4
|
"Челси"
|30
|15
|7
|8
|54-37
|52
|5
|
"Манчестер Сити"
|30
|15
|6
|9
|57-40
|51
|6
|
"Астон Вилла"
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|7
|
"Ньюкасл"
|29
|15
|5
|9
|49-39
|50
|8
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|9
|
"Борнмут"
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|10
|
"Фулхэм"
|30
|12
|9
|9
|44-40
|45
|11
|
"Кристал Пэлас"
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12
|
Брентфорд
|30
|12
|5
|13
|51-47
|41
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|30
|10
|7
|13
|37-41
|37
|14
|
Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|15
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|16
|
"Тоттенхэм"
|30
|10
|4
|16
|55-44
|34
|17
|
"Вулверхэмптон"
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18
|
Ипсвич Таун
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19
|
"Лестер Сити"
|30
|4
|5
|21
|25-67
|17
|20
|
"Саутгемптон"
|30
|2
|4
|24
|22-71
|10
Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Ливерпуль
Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль от UA-Football
В поединке первого круга важную роль сыграло изъятие Робертсона уже на 16-й минуте. Однако "Ливерпуль" в меньшинстве сумел отыграться и не уступить "Фулхэму" на "Энфилде". Сейчас ситуация легче для мерсисайдцев. Поэтому и с результатом они должны справиться без сверхусилий. Прогноз: Победа "Ливерпуля".
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