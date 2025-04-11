Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля. 14:30. Этихад Стэдиум (Манчестер)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 12 апреля 2025 года в 14:30 на "Этихаде" состоится матч, в котором "Манчестер Сити" будет принимать "Кристал Пэлас". Главным арбитром матча будет австралиец Джарред Джиллетт. Команда Гвардиолы идет на шестом месте и от четвертой строчки ее отделяет 1 очко. "Кристал Пэлас" идет в середине турнирной таблицы и в случае победы может обойти „Борнмут“.

Новости "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити", который традиционно является одним из фаворитов как в Премьер-лиге. За последние пять матчей команда одержала две победы, две ничьи и одно поражение. "Сити" уверенно обыграл „Лестер“ со счетом 2:0 в Премьер-лиге, а до этого в Кубке Англии вырвал победу над „Борнмутом“ с минимальным счетом 2:1.

Однако не все идет гладко для подопечных Пепа Гвардиолы. 6 апреля в манчестерском дерби "горожане" не смогли поразить ворота соперника и встреча завершилась безголевой ничьей (0:0), в частности из-за нехватки креативности в атаке "Сити". Еще одна ничья была зафиксирована против "Брайтона" (2:2), где команда упустила преимущество, позволив сопернику отыграться.

Худшим моментом стала встреча с прямым конкуркентом за 3 место в турнирной таблице АПЛ с "Ноттингемом", где "лесники" минимальным счетом 1:0 взяли верх. Этот результат снова доказал, что защита "Сити" нуждается в изменениях, а Холанд не мог создать в атаке опасных моментов.

Новости "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" в последнее время демонстрирует достаточно стабильную форму, хотя и с небольшими колебаниями. Сначала команда удачно выступила в Премьер-лиге, победив "Ипсвич" со счетом 1:0 на своем поле. Далее в товарищеском матче "Пэлас" одержал еще одну победу, на этот раз над норвежским Хам-Камом с минимальным счетом 1:0.

29 марта команду ждала встреча с "Фулхэмом" в рамках Кубка Англии, где команда Оливера Гласнера разгромила соперника со счетом 3:0, что стало одной из самых ярких игр за этот период.

Серия положительных результатов продолжилась, но уже со сложностями. В матче с аутсайдером АПЛ и главным кандидатом на вылет в Чемпионшип "Саутгемптоном" "орлы" расписали морову в 1:1, что стало неожиданностью после такой серии положительных результатов. Наконец, 5 апреля "Пэлас" одержал важную победу над "Брайтоном" в домашнем матче Премьер-лиги, переиграв соперника со счетом 2:1.

После такой серии главное не потерять концентрацию перед игрой с таким сильным соперником как "Манчестер Сити".

Турнирная таблица

Личные встречи

07.12.24 "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 2:2 АПЛ

06.04.24 "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 2:4 АПЛ

16.12.23 "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 2:2 АПЛ

11.03.23 "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:1 АПЛ

27.08.22 "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 4:2 АПЛ

Цифры и факты

В 10 из 11 последних домашних матчей "Манчестер Сити" против "Кристал Пэлас" во всех турнирах было больше 2,5 голов.

"Манчестер Сити" забил не менее 2 голов в 10 из последних 11 домашних матчей против „Кристал Пэлас“ во всех турнирах.

В 5 из последних 6 матчей "Манчестер Сити" в Премьер-лиге было забито менее 2.5 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Манчестер Сити" не может рассчитывать на Родри, Мануэля Аканжи, Джона Стоунса, Нейтана Аке и Эрлинга Холанда, которые выбыли из-за травм. Отсутствие Холанда может сыграть "орлам" на руку и создать серьезные проблемы для "горожан".

В лазарете "Кристал Пэлас" оказалось несколько ключевых игроков. Сейчас из-за травмы отсутствует Дукуре, Лакруа, Риад. Нкетиа и Геги. не выйдут на поле из-за удаления.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон - Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Ковачич, Гюндоган - Силва, Де Брюйне, Доку - Мармуш

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон - Геи, Уорд, Чилвелл - Митчелл, Лерма, Хьюз, Мехия - Эзе, Сарр - Матета

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Кристал Пелас" от UA-Футбол

Н - 1:1. Учитывая отсутствие Холанда в составе "Манчестер Сити" команде Гвардиолы нужно будет перестраивать свою игру. "Кристал Пэлас" же может рассчитывать на ничью, ведь набрал неплохую форму. Смогут ли "орлы" удивить "горожан"?

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.