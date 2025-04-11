Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 12 апреля 2025 года в 14:30 на "Этихаде" состоится матч, в котором "Манчестер Сити" будет принимать "Кристал Пэлас". Главным арбитром матча будет австралиец Джарред Джиллетт. Команда Гвардиолы идет на шестом месте и от четвертой строчки ее отделяет 1 очко. "Кристал Пэлас" идет в середине турнирной таблицы и в случае победы может обойти „Борнмут“.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас" Смотреть трансляцию

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