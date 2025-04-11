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Ноттингем Форест – Эвертон. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии

Ноттингем Форест – Эвертон. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Нуну Эшпириту Санту и его команда продолжают борьбу за зону Лиги Чемпионов и на данный момент все целиком и полностью в их руках, правда после поражения в прошлом туре, настроение немного испортилось.

А играть придется против "Эвертона", который сейчас является неудобным соперником для любой команды, уж слишком часто команда Мойеса любит отбирать очки у своих соперников. Удастся ли им сделать подобное и на этот раз?

Содержание

Новости "Ноттингем Форест"

Подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжают идти на третьей строчке, несмотря на поражение в прошлом туре от "Астон Виллы" (1:2). Интересно, такая потеря очко как-то повлияет на их настроение в дальнейших матчах, учитывая тот факт, что у "лесников" была длинная победная серия накануне.

"Ноттингем" - это команда, которая занимает последнее место в этом сезоне АПЛ по среднему проценту владения мячом. Владение им вообще не нужно, они умеют максимально эффективно использовать то ограниченное время, когда мяч именно в их владении.

Кроме поражения от "Виллы", о котором мы уже сказали, до этого было 4 победы: сначала обыграли "Манчестер Сити" (1:0), затем "Ипсвич" (4:2), после этого "Брайтон" прошли в Кубке Англии, однако лишь в серии пенальти. Ну и не забыли обыграть еще один манчестерский клуб, теперь уже "Юнайтед" (1:0). Уверенно эта команда идет к завершению своей сенсационной серии, у них есть отличные шансы действительно попасть в ЛЧ после того, как в прошлом сезоне они едва не вылетели из АПЛ.

Ноттингем Форест – Эвертон. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025 - изображение 1

Новости "Эвертона"

Команда Дэвида Мойеса играет не очень зрелищно, однако прекрасно зацементирует собственную оборону и достаточно неплохо атакует, регулярно забивая в ворота своих соперников. В контексте турнирной мотивации им искать практически нечего, потому что они точно не вылетят, но и выше подняться будет сложновато.

За последние 5 матчей на счету "ирисок" 4 ничьи и 1 поражение. Конечно, не хватает побед, это понятно, однако о победах уже надо будет говорить в следующем сезоне, когда за лето Мойес успеет сделать легкую перестройку того, что сейчас есть в коллективе.

Единственная команда, которой удалось одолеть "Эвертон" за период последних 5 матчей - это "Ливерпуль", тогда "ириски" проиграли 0:1. А в других матчах был один и тот же счет - ничья 1:1. Так было против "Брентфорда", "Вулверхэмптона", "Вест Хэма" и "Арсенала". Наверное, только ничья с "Арсеналом" стоит заносить им реально в актив, ведь добыть подобный результат против "канониров" не так уж и просто. От этого есть большой соблазн поставить на ничью и на этот раз.

Ноттингем Форест – Эвертон. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал "Арсенал" 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси "Челси" 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл "Ньюкасл" 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм "Фулхэм" 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут "Борнмут" 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 31 2 4 25 23-74 10

Личные встречи

29.12.24 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 0:2

21.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 2:0

02.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Эвертон" 0:1

05.03.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Эвертон" 2:2

20.08.22 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 1:1

Цифры и факты

  • 5 из последних 6 матчей "Эвертона" в рамках Премьер-лиги завершались вничью;
  • В последних 5 матчах "Эвертона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;
  • В 5 из последних 6 матчей между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этой игры "лесники" имеют две кадровые потери из-за травм, не сыграют Тайво Авонии и Ола Айна. Также под вопросом готовность Криса Вуда и Энтони Эланги.

Что касается проблем Дэвида Мойеса, то он не рассчитывает на помощь Орла Мангала, Доминика Калверт-Льюина и Йеспера Линдстрома. Кроме того, под вопросом Виталий Миколенко, впрочем, если верить информации британских СМИ, украинец должен быть готов.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морено — Йейтс, Андерсон — Силва, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Паттерсон — Гейе, Айрогбунам — Харрисон, Дукуре, Ндиай — Бету

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.14
3.30
3.70
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Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Конечно, неудачный результат в прошлом матче мог пошатнуть уверенность "лесников" в собственных силах, однако наступает период важнейших матчей и надо набирать очки. Противостоять "Эвертону" будет непросто, "ириски" создадут проблемы любому, однако мы сделаем ставку на победу хозяев с минимальным счетом. Крис Вуд найдет момент для одного точного удара.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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