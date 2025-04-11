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Ноттингем Форест – Эвертон. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Нуну Эшпириту Санту и его команда продолжают борьбу за зону Лиги Чемпионов и на данный момент все целиком и полностью в их руках, правда после поражения в прошлом туре, настроение немного испортилось.
А играть придется против "Эвертона", который сейчас является неудобным соперником для любой команды, уж слишком часто команда Мойеса любит отбирать очки у своих соперников. Удастся ли им сделать подобное и на этот раз?
Новости "Ноттингем Форест"
Подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжают идти на третьей строчке, несмотря на поражение в прошлом туре от "Астон Виллы" (1:2). Интересно, такая потеря очко как-то повлияет на их настроение в дальнейших матчах, учитывая тот факт, что у "лесников" была длинная победная серия накануне.
"Ноттингем" - это команда, которая занимает последнее место в этом сезоне АПЛ по среднему проценту владения мячом. Владение им вообще не нужно, они умеют максимально эффективно использовать то ограниченное время, когда мяч именно в их владении.
Кроме поражения от "Виллы", о котором мы уже сказали, до этого было 4 победы: сначала обыграли "Манчестер Сити" (1:0), затем "Ипсвич" (4:2), после этого "Брайтон" прошли в Кубке Англии, однако лишь в серии пенальти. Ну и не забыли обыграть еще один манчестерский клуб, теперь уже "Юнайтед" (1:0). Уверенно эта команда идет к завершению своей сенсационной серии, у них есть отличные шансы действительно попасть в ЛЧ после того, как в прошлом сезоне они едва не вылетели из АПЛ.
Новости "Эвертона"
Команда Дэвида Мойеса играет не очень зрелищно, однако прекрасно зацементирует собственную оборону и достаточно неплохо атакует, регулярно забивая в ворота своих соперников. В контексте турнирной мотивации им искать практически нечего, потому что они точно не вылетят, но и выше подняться будет сложновато.
За последние 5 матчей на счету "ирисок" 4 ничьи и 1 поражение. Конечно, не хватает побед, это понятно, однако о победах уже надо будет говорить в следующем сезоне, когда за лето Мойес успеет сделать легкую перестройку того, что сейчас есть в коллективе.
Единственная команда, которой удалось одолеть "Эвертон" за период последних 5 матчей - это "Ливерпуль", тогда "ириски" проиграли 0:1. А в других матчах был один и тот же счет - ничья 1:1. Так было против "Брентфорда", "Вулверхэмптона", "Вест Хэма" и "Арсенала". Наверное, только ничья с "Арсеналом" стоит заносить им реально в актив, ведь добыть подобный результат против "канониров" не так уж и просто. От этого есть большой соблазн поставить на ничью и на этот раз.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2
|"Арсенал"
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3
|Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4
|"Челси"
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|5
|"Ньюкасл"
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|6
|"Манчестер Сити"
|31
|15
|7
|9
|57-40
|52
|7
|"Астон Вилла"
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8
|"Фулхэм"
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10
|"Борнмут"
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12
|Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14
|"Тоттенхэм"
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15
|Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17
|"Вулверхэмптон"
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18
|Ипсвич Таун
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19
|"Лестер Сити"
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20
|"Саутгемптон"
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
Личные встречи
29.12.24 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 0:2
21.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 2:0
02.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Эвертон" 0:1
05.03.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Эвертон" 2:2
20.08.22 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 1:1
Цифры и факты
- 5 из последних 6 матчей "Эвертона" в рамках Премьер-лиги завершались вничью;
- В последних 5 матчах "Эвертона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;
- В 5 из последних 6 матчей между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Накануне этой игры "лесники" имеют две кадровые потери из-за травм, не сыграют Тайво Авонии и Ола Айна. Также под вопросом готовность Криса Вуда и Энтони Эланги.
Что касается проблем Дэвида Мойеса, то он не рассчитывает на помощь Орла Мангала, Доминика Калверт-Льюина и Йеспера Линдстрома. Кроме того, под вопросом Виталий Миколенко, впрочем, если верить информации британских СМИ, украинец должен быть готов.
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морено — Йейтс, Андерсон — Силва, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд
"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Паттерсон — Гейе, Айрогбунам — Харрисон, Дукуре, Ндиай — Бету
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:0. Конечно, неудачный результат в прошлом матче мог пошатнуть уверенность "лесников" в собственных силах, однако наступает период важнейших матчей и надо набирать очки. Противостоять "Эвертону" будет непросто, "ириски" создадут проблемы любому, однако мы сделаем ставку на победу хозяев с минимальным счетом. Крис Вуд найдет момент для одного точного удара.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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