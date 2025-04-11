Ноттингем Форест – Эвертон. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Нуну Эшпириту Санту и его команда продолжают борьбу за зону Лиги Чемпионов и на данный момент все целиком и полностью в их руках, правда после поражения в прошлом туре, настроение немного испортилось.

А играть придется против "Эвертона", который сейчас является неудобным соперником для любой команды, уж слишком часто команда Мойеса любит отбирать очки у своих соперников. Удастся ли им сделать подобное и на этот раз?

Новости "Ноттингем Форест"

Подопечные Нуну Эшпириту Санту продолжают идти на третьей строчке, несмотря на поражение в прошлом туре от "Астон Виллы" (1:2). Интересно, такая потеря очко как-то повлияет на их настроение в дальнейших матчах, учитывая тот факт, что у "лесников" была длинная победная серия накануне.

"Ноттингем" - это команда, которая занимает последнее место в этом сезоне АПЛ по среднему проценту владения мячом. Владение им вообще не нужно, они умеют максимально эффективно использовать то ограниченное время, когда мяч именно в их владении.

Кроме поражения от "Виллы", о котором мы уже сказали, до этого было 4 победы: сначала обыграли "Манчестер Сити" (1:0), затем "Ипсвич" (4:2), после этого "Брайтон" прошли в Кубке Англии, однако лишь в серии пенальти. Ну и не забыли обыграть еще один манчестерский клуб, теперь уже "Юнайтед" (1:0). Уверенно эта команда идет к завершению своей сенсационной серии, у них есть отличные шансы действительно попасть в ЛЧ после того, как в прошлом сезоне они едва не вылетели из АПЛ.

Новости "Эвертона"

Команда Дэвида Мойеса играет не очень зрелищно, однако прекрасно зацементирует собственную оборону и достаточно неплохо атакует, регулярно забивая в ворота своих соперников. В контексте турнирной мотивации им искать практически нечего, потому что они точно не вылетят, но и выше подняться будет сложновато.

За последние 5 матчей на счету "ирисок" 4 ничьи и 1 поражение. Конечно, не хватает побед, это понятно, однако о победах уже надо будет говорить в следующем сезоне, когда за лето Мойес успеет сделать легкую перестройку того, что сейчас есть в коллективе.

Единственная команда, которой удалось одолеть "Эвертон" за период последних 5 матчей - это "Ливерпуль", тогда "ириски" проиграли 0:1. А в других матчах был один и тот же счет - ничья 1:1. Так было против "Брентфорда", "Вулверхэмптона", "Вест Хэма" и "Арсенала". Наверное, только ничья с "Арсеналом" стоит заносить им реально в актив, ведь добыть подобный результат против "канониров" не так уж и просто. От этого есть большой соблазн поставить на ничью и на этот раз.

Турнирная таблица

Личные встречи

29.12.24 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 0:2

21.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 2:0

02.12.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Эвертон" 0:1

05.03.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Эвертон" 2:2

20.08.22 АПЛ "Эвертон" — "Ноттингем Форест" 1:1

Цифры и факты

5 из последних 6 матчей "Эвертона" в рамках Премьер-лиги завершались вничью;

В последних 5 матчах "Эвертона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этой игры "лесники" имеют две кадровые потери из-за травм, не сыграют Тайво Авонии и Ола Айна. Также под вопросом готовность Криса Вуда и Энтони Эланги.

Что касается проблем Дэвида Мойеса, то он не рассчитывает на помощь Орла Мангала, Доминика Калверт-Льюина и Йеспера Линдстрома. Кроме того, под вопросом Виталий Миколенко, впрочем, если верить информации британских СМИ, украинец должен быть готов.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морено — Йейтс, Андерсон — Силва, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Паттерсон — Гейе, Айрогбунам — Харрисон, Дукуре, Ндиай — Бету

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Конечно, неудачный результат в прошлом матче мог пошатнуть уверенность "лесников" в собственных силах, однако наступает период важнейших матчей и надо набирать очки. Противостоять "Эвертону" будет непросто, "ириски" создадут проблемы любому, однако мы сделаем ставку на победу хозяев с минимальным счетом. Крис Вуд найдет момент для одного точного удара.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.