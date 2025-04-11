Саутгемптон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля. 17:00. Саутгемптон. "Сент-Мэрис"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

12 апреля в рамках 32-го тура АПЛ на "Сент-Мэрис" пройдет один из зажигательных и принципиальных матчей. Обоим соперникам необходимы очки. "Святым", чтобы, как минимум, вернуться в Чемпионшип с высоко поднятой головой, а "Астон Вилле" вырвать путевку в еврокуби на следующий сезон.

Новости "Саутгемптона"

"Саутгемптон" оказался не готов к жизни в АПЛ. Из 31-го матча "святые" выиграли всего два и четыре сыграли вничью. Это самый плохой результат в АПЛ. Тем не менее, осенью "Саутгемптон" выходил на каждый матч с желанием доказать, что они, как минимум, могут огрызаться топ-командам чемпионата. В октябре "святым" удалось потрепать нервы "Манчестер Сити", позволив действующему чемпиону АПЛ забить всего один гол (1:0). В ноябре одержали победу над "Эвертоном" (1:0) и стойко противостояли "Ливерпулю". Матч с "красными" мог завершиться вничью, но команду Арне Слота спас реализованный пенальти Мохаммеда Салаха на 83-й минуте (2:3). Нельзя не отметить и ничью с "Брайтоном" (1:1).

Конечно, горели "святые" очень часто, пропуская по три-пять голов. В декабре 2024 года клуб отправил в отставку главного тренера Мартина Рассела. Возглавил команду хорватский специалист Иван Юрич. Однако такая перестановка не решила проблемы "святых". Под руководством любителя оборонительного футбола "Саутгемптон" провел 14 матчей – 13 проиграли и один завершили ничьей (АПЛ). Вероятно, назначение хорвата было ошибкой. Ничего не изменивший Юрич был уволен после матча с "Тоттенхэмом" (3:1) шестого апреля. С Расселом все-таки "святые" выглядели более мотивированными. Команде редко, но удавалось хоть что-то сотворить на поле. К матчу с "Астон Виллой" команду готовит тренер молодежной команды "святых" Саймон Раск.

В последних матчах от "святых" веет безнадежностью. Каждый раз схема 3 – 4 – 2 – 1 превращается в 2 – 8 – 0. Но этот факт не спасает от массы пропущенных голов. Единственный игрок, которого можно выделить в составе "святых" – голкипер. Рамсдейл регулярно вытаскивает даже те удары, которые кажется невозможно предотвратить. Но его работы недостаточно.

Новости "Астон Виллы"

Стартовали "бордово-голубые" в нынешнем сезоне не с той ноги, но постепенно выровнялись и смогли добиться некоторого успеха. К 32-му туру АПЛ команда находиться в одном шаге от путевки в еврокубки на следующий сезон. На данный момент нет предпосылок, что "Астон Вилла" может споткнуться. В АПЛ после поражения от "Кристал Пэлас" 25 февраля (4:1) команда одержала три важные победы - над "Брентфордом" (0:1), "Брайтоном" (0:3) и "Форестом" (2:1). Между матчами домашнего чемпионата подопечные Унаи Эмери победили "Кардифф" (Кубок Англии, 2:0), дважды "Брюгге" (1/8 Лиги чемпионов, общий счет 6:1) и "Престон" (1/4 Кубка Англии, 0:3). Победное шествие команды остановил ПСЖ (1/4 Лиги чемпионов, первый матч, 3:1). Конечно, поражение неприятное, но следует учитывать класс соперника.

"Астон Вилла" – одна из самых тактически грамотных команд АПЛ на сегодняшний день. Конечно, борьба на всех фронтах (АПЛ, Кубок Англии и Лига чемпионов) изматывает команду. А ресурс у Эмери не очень большой. Но "бордово-синие" в каждом матче выжимают максимум и не готовы сдаваться. Их девиз – "лучшая защита – нападение". Соответственно, в Саутгемптоне "бордово-голубые", скорее всего, с первых минут возьмут инициативу в свои ноги и будут постоянно атаковать. Тем более, после поражения от ПСЖ команде необходим глоток воздуха в виде победы. Звездные новички Маркус Рашфорд, Дониелл Мален и Марко Асенсио не упустят шанс улучшить свою статистику в матче с таким слабым соперником, как "Саутгемптон". С их приходом (январь 2025 года) "Астон Вилла" действительно преобразилась.

Команда демонстрирует красивый атакующий футбол и полное взаимопонимание тренера с игроками. В целом, "Астон Вилла" сегодня на высоте. Единственный минус – потеря концентрации и, как следствие, совершенно необязательные пропущенные голы.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.11.2021. АПЛ. "Саутгемптон" – "Астон Вилла" 1:0

05.03.2022. АПЛ. "Астон Вилла" – "Саутгемптон" 4:0

16.09.2022. АПЛ. "Астон Вилла" – "Саутгемптон" 1:0

21.01.2023. АПЛ. "Саутгемптон" – "Астон Вилла" 0:1

07.12.2024. АПЛ. "Астон Вилла" – "Саутгемптон" 1:0

Цифры и факты

"Саутгемптон" не забивает более двух голов за 90 минут в сезоне 2024/2025;

"Саутгемптон" пропускает в последних 10-ти домашних матчах;

"Астон Вилла" выиграла четыре гостевых матча.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ко всем неприятностям и трудностям, которые свалились на "Саутгемптон" прибавилась и проблема с травмированными игроками. Не поможет команде Флинн Даунс из-за перебора карточек. Под вопросом выход на поле защитников Хуана Лариоса и Тейлора; полузащитников Фрейзера и Гренбека. Но есть и хорошие новости. Восстановились полузащитник Уилл Смоллбон и нападающий Росс Стюарт. Правда, надеяться, например, на результативность Стюарта не стоит. За "Саутгемптон" футболист не одного гола не забил в нынешнем сезоне, да и сыграл всего пять матчей.

Как ни странно, при таком насыщенном графике, "Астон Вилла" не испытывает сегодня проблем с травмированными игроками. Скорее всего, недоступны на матч будут только Росс Баркли и Леон Бейли. Оба игрока практически завершили процесс восстановления, но Унаи Эмери не будет рисковать здоровьем ключевых футболистов в матче с аутсайдером АПЛ перед непростой встречей в Лиге чемпионов с ПСЖ уже во вторник 15 апреля.

"Саутгемптон", (4 – 2 – 3 – 1): Рамздейл — Уокер-Питерс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Мэннинг — Угочукву, Арибо — Диблинг, Фернандеш, Сулемана — Арчер

Главный тренер: исполняющий обязанности Саймон Раск.

"Астон Вилла", (4 – 2 – 3 – 1): Мартинес — Гарсия, Дизаси, Мингз, Матсен — Онана, Тилеманс — Мален, Асенсио, Рашфорд — Уоткинс

Главный тренер: Унаи Эмери

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

Несмотря на то, что "Саутгемптон" самая слабая команда АПЛ, она способна атаковать. На домашнем стадионе "святые" приложат максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков хотя бы одним голом. Конечно, смена тренера может сыграть не в пользу команды. Но никто и не ожидает от "святых" больших чудес, а точнее, победы над "Астон Виллой".

"Астон Вилла" допускает ошибки в обороне. Но ее атакующие действия перекрывают такие просчеты и ей удалось пока не проиграть четыре матча на выезде.

Учитывая боевой настрой обеих команд, можно делать ставку на "обе забьют – да" и "тотал голов больше 2,5". Фаворит матча, предположительно, "Астон Вилла".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.