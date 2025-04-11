Брайтон – Лестер. Анонс и прогноз матча 32 тура АПЛ на 12.04.2025

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля 17:00. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Брайтон" довольно долго шел на крутой и длительной серии из побед, но, как это часто бывает, такие успехи радикально сменились целой чередой неудач. С каждым туром подопечные Фабиана Хюрцелера все дальше отдаляются от борьбы за еврокубки, слишком часто теряя зачетные баллы.

Одной из последних возможностей зацепиться за выполнение турнирных задач станет домашний поединок с безнадежным "Лестером". "Лис" в этом сезоне не обыгрывает только ленивый, а сама команда уже давно смирилась с вылетом в Чемпионшип, просто отбывая номер во второй половине розыгрыша АПЛ 24/25. Удастся ли хозяевам поля одержать легкую победу при таком раскладе?

Новости "Брайтона"

Пауза на игры сборных сыграла с "чайками" злую шутку и сбила их с победного курса. Сначала коллектив расписал ничью с "Ман Сити" (2:2), что нельзя назвать неудачей, но затем последовал вылет из кубка от "Ноттингема". "Лесники" оказались сильнее по результатам серии пенальти. После этого серьезные проблемы начались и в АПЛ: поражение от прямого конкурента "Астон Виллы" (0:3), а также "Кристал Пэлас" (1:2) поставили под большой вопрос перспективы клуба на финиш в топ-7 таблицы.

Новости "Лестера"

Перед каждым туром мы постоянно слышим и говорим о возможном антирекорде "Саутгемптона", который вообще может стать "вечным", но не стоит забывать и о "Лестере", который тоже решил войти в историю со знаком "-". В прошлом туре "лисы" уступили "Ньюкаслу" со счетом "0:3". Именно этот матч, к сожалению для фанатов "Лестера", стал историческим: еще никто в Премьер-лиге не проигрывал восемь раз подряд на домашнем поле с "сухим" счетом.

Эта ситуация идеально описывает то, в какой безвыходной ситуации находятся гости, если даже родные трибуны не могут помочь коллективу прийти в себя. И это в АПЛ, где фактор домашнего поля всегда был весомым.

Турнирная таблица

Очные встречи

08.12.24 АПЛ "Лестер" 2:2 "Брайтон"

21.01.23 АПЛ "Лестер" 2:2 "Брайтон"

04.09.22 АПЛ "Брайтон" 5:2 "Лестер"

23.01.22 АПЛ "Лестер" 1:1 "Брайнтон"

27.10.21 Кубок Лиги "Лестер" 3:2 (после пен.) "Брайтон"

Цифры и факты

"Брайтон" забивал "Лестеру" минимум по два мяча в пяти из шести последних личных встреч;

в семи последних матчах "Лестер" пропустил и не забил;

в пяти из семи последних матчей "Брайтона" забивали обе команды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Брайтон" продолжает испытывать большие проблемы с травмированными футболистами. Повреждения Жоржиньо Рюттера и Адама Вебстера оказались очень серьезными - игроки выбыли до лета. К тому же Жан-Поль ван Хекке очень не вовремя получил дисквалификацию. Продолжает восстанавливаться после повреждения Йоэла Велтмана. Всего команде не помогут девять игроков, шесть из которых - защитники...

Ориентировочный состав "Брайтона": Вербрюгген — Хиншелвуд, Данк, Кашин, Эступинян — Гомес, Аяр, Минте, О'Рейли, Митома — Жоао Педро.

У гостей ситуация не такая тяжелая, но, по условиям аренды, Факундо Буонанотте не может сыграть против "Брайтона", которому принадлежит, а еще до сих пор непонятна ситуация вокруг Янника Вестергора. Официальной информации о повреждении защитника нет, но он пропускает уже четвертый матч подряд. Из-за конфликта с руководством Гарри Уинкс также не сыграет против "чаек".

Ориентировочный состав "Лестера": Хермансен — Томас, Фас, Коуди — Джастин, Сумаре, Ндидиди, Кристиансен — эль-Ханнус, Дака, Варди.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Лестером" от UA-Футбол

Вопрос о фаворите встречи, само собой, не стоит. Да, "Брайтон" откровенно сдал по результатам в последнее время, но по уровню игры "чайки" до сих пор выглядят солидно. Подводит хозяев прежде всего оборона, что неудивительно, ведь в лазарете находится сразу шесть защитников. Однако сумеет ли "Лестер" воспользоваться этой уязвимостью? Кажется, ответ очевиден...

Подопечные Рууда ван Нистелроя, возможно, уже даже не помнят, когда они крайний раз поражали ворота своих соперников (это было в начале февраля) - всего три гола за последние 10 матчей. Как мы уже говорили выше, гости откровенно смирились с понижением в классе.

Хозяева же до сих пор имеют шансы, чтобы зацепиться за еврокубки. Для этого, конечно, нужно без лишних проблем обыгрывать откровенного аутсайдера дома. Наш прогноз: победа "Брайтона" с разницей в два или более мячей.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.