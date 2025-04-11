Украинско-лондонское дерби. Арсенал – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 12.04.2025

Английская Премьер-лига, 32 тур

12 апреля, 19:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

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Встреча текущего лондонского гегемона против, как когда-то сказал Томас Франк, "остановки в Хаунслоу" (пригород в западной части английской столицы). Этой фразе датского тренера уже более 3,5 лет. Тогда – в августе 2021 – “Брентфорд” в статусе новичка АПЛ победил именно “Арсенал”. Сейчас роль “пчел” в рамках Премьер-лиги значительно выше, но и “канониры” не сдали позиций. Однако не сбросят ли обороты подопечные Артеты перед ответным матчем против "Реала"?

Новости Арсенала

Героями недели в еврокубках стали "канониры". Параллельно спрятались все остальные 11 матчей Лиги чемпионов, Европы и Конференций. Причина тому значительная – разгром "Реала" со счетом 3:0. И какой же эффектный, до сих пор муравьи по коже, несмотря на отсутствие общей симпатии к “Арсеналу”. Дубль Райса вошел в историю футбола: идеальные исполнения штрафных. Гол Мерино был тоже очень качественным – там, прежде всего, сыграла командная работа. Если бы не шедевры Деклана, то о нем тоже частенько бы вспоминали.

Ответный матч запланирован на среду – и это самый важный поединок для подопечных Артеты на данный момент. Вроде и защитить преимущество в три мяча и не слишком трудная задача, но игра будет на “Бернабеу”. Поэтому, скорее всего, испанский наставник побережет сразу нескольких игроков основного состава. В том числе это позволит выйти в старте Александру Зинченко. А вот на какой позиции – решать уже Микелю Артете. Все равно даже полурезерв у “Арсенала” на очень приличном уровне. Тем более задача у команды в чемпионате сейчас не выиграть его (11 очков отрыва от "Ливерпуля"), а не потерять второе место.

Кадры хозяев

Есть вопросы о готовности Райса и Сака, которые заранее покинули поле в предыдущем матче. Поэтому против “Брентфорда” их точно должны уберечь от нагрузок. Параллельно пятеро футболистов находятся в лазарете: Хаверц, Томмиасу, Жезус, Габриэль и Калафиори. Интересна задача перед Артетой по выбору состава. Есть о чем подумать.

Новости Брентфорда

"Пчелы" предыдущий матч провели в воскресенье: играли в еще одном лондонском дерби против "Челси". Преобладали "пенсионеры" команду Франка, особенно после перерыва. Но “Брентфорд” это давление выдержал и сохранил домашнюю нулевую ничью. Всего за пять последних туров пчелы заработали пять очков из 15 возможных. Такое ощущение, что немного устали они гудеть целый сезон. За этот период единственной победой является выездной успех против "Борнмута". Тогда тоже при преимуществе соперника, но все удалось получить волевые три очка.

Пока команда откатилась на 12 место в турнирной таблице. А в следующих четырех турах кроме "Арсенала" будет "Брайтон", "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед". Тяжелый месяц ждет подопечных Франка. Однако отрыв от 13 позиции (на которой находится МЮ) пока комфортен – четыре очка. А за места повище нужно будет драться. Пока борьбу “пчелы” очень редко выигрывают, если принимать во внимание все 90 минут поединков.

Кадры гостей

Стоит отметить, что Ярмолюк сыграл против “Челси” 66 минут, выйдя в стартовом составе второй раз подряд. И это при том, что в общем-то в распоряжении Франка есть все нужные ему представители центра поля. Однако и лазарет также заполнен. Там находятся пять исполнителей: Игорь Тьяго, Карвалью, Дасильва, Густаво Нунес и Хики. Последние двое уже на финальных этапах восстановления.

Последние пять матчей между Арсеналом и Брентфордом

Последние пять встреч хозяев

08.04. Арсенал – Реал Мадрид 3:0 (ЛЧ)

05.04. Эвертон – Арсенал 1:1 (АПЛ)

01.04. Арсенал – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

16.03. Арсенал – Челси 1:0 (АПЛ)

12.03. Арсенал – ПСВ 2:2 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

06.04. Брентфорд – Челси 0:0 (АПЛ)

02.04. Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

15.03. Борнмут – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

08.03. Брентфорд – Астон Вилла 0:1 (АПЛ)

26.02. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

01.01.2025. Брентфорд – Арсенал 1:3 (АПЛ)

09.03.2024. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

25.11.2023. Брентфорд – Арсенал 0:1 (АПЛ)

27.09.2023. Брентфорд – Арсенал 0:1 (Кубок лиги)

11.02.2023. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 31 22 7 2 72-30 73 2 "Арсенал" 31 17 11 3 56-26 62 3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57 4 "Челси" 31 15 8 8 54-37 53 5 "Ньюкасл" 30 16 5 9 52-39 53 6 "Манчестер Сити" 31 15 7 9 57-40 52 7 "Астон Вилла" 31 14 9 8 46-46 51 8 "Фулхэм" 31 13 9 9 47-42 48 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 12 11 8 49-47 47 10 "Борнмут" 31 12 9 10 51-40 45 11 "Кристал Пэлас" 30 11 10 9 39-35 43 12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42 13 "Манчестер Юнайтед" 31 10 8 13 37-41 38 14 "Тоттенхэм" 31 11 4 16 58-45 37 15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35 16 "Вест Хэм Юнайтед" 31 9 8 14 35-52 35 17 "Вулверхэмптон" 31 9 5 17 43-59 32 18 Ипсвич Таун 31 4 8 19 31-65 20 19 "Лестер Сити" 31 4 5 22 25-70 17 20 "Саутгемптон" 31 2 4 25 23-74 10

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Брентфорд

Прогноз матча Арсенал – Брентфорд от UA-Football

Могли бы “пчелы” воспользоваться календарем “Арсенала”, его кадровыми потерями, но… им самим сейчас непросто. “Брентфорд” немного штормит, и вряд ли на “Эмирейтс” они снова вернутся в штиль. Хотя будут пытаться это сделать, поэтому вариант достаточно сухого матча приемлем. Прогноз: Обе НЕ забьют (Кф 1,95).