Челси – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

До конца сезона каждый матч для "Челси" - едва ли не финал. У них впереди сложный график матчей, набирать очки будет сложно и среди всего этого есть домашний матч против "Ипсвича". Этот матч выглядит как битва, которую "синие" не могут позволить себе проиграть, или даже сыграть вничью, если они вообще всерьез настроены на попадание в Лигу Чемпионов.

Вот только в игре первого круга они уже проиграли "трактористам" на выезде со счетом 0:2, поэтому насколько здесь будет легко — вопрос открытый.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески продолжают скорее страдать, чем играть в футбол. Конечно, если обращать внимание только на результаты, то кажется, что не все так плохо, однако мы хотели бы добавить контекста этим результатам, вспомнив в каком стиле они добывались.

За последние 5 матчей на счету "синих" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Сначала они одержали сложную победу против "Копенгагена" в рамках Лиги Конференций, только точный удар Дьюсбери-Голла позволил им хотя бы выйти победителями в матче. Впоследствии проиграли "Арсеналу" (0:1). Здесь был более сильный соперник, здесь мы уже игры от них не увидели.

Только с "Тоттенхэмом" после международного перерыва "синие" показали хоть какой-то характер и желание, удалось выиграть 1:0. Однако затем был очень скучный матч с "Брентфордом", где тяжеловато создавались моменты (0:0), ну и посреди недели удалось обыграть "Легию" (3:0), однако и здесь был скорее провальный первый тайм, а во втором решили вопрос за счет индивидуального класса. Игровые проблемы никуда не делись, амбиции также, поэтому сейчас команда Марески выглядит неуверенно и неубедительно.

Новости "Ипсвича"

Команда Кирана Маккенны, наверное, мысленно уже смирилась с тем, что они вылетят в Чемпионшип и шансов на спасение уже нет. Математически, конечно, эти шансы остаются, но это чисто номинально.

Не удалось им конкурировать с местными командами на необходимом уровне. Все вопросы о будущем команды были сняты на прошлой неделе, когда они проиграли основному конкуренту "Вулверхэмптону" у себя дома (1:2). Кроме этого, за последние 5 матчей "трактористы" одержали победу над "Борнмутом" (2:1), что стало настоящей сенсацией, но до этого только поражения.

Сначала проиграли "Ноттингему" (2:4), "Кристал Пэлас" (0:1) и снова "Ноттингему", но уже в рамках Кубка Англии и только в серии пенальти. Они могут выдать отдельные матчи и имеют бойцовский дух, не хватает в основном только исполнительского мастерства. Однако как обыгрывать "Челси", они знают, ведь делали это зимой без особых проблем.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.12.24 АПЛ "Ипсвич" — "Челси" 2:0

09.01.11 КА "Челси" — "Ипсвич" 7:0

24.01.09 КА "Челси" — "Ипсвич" 3:1

01.04.02 АПЛ "Ипсвич" — "Челси" 0:0

04.11.01 АПЛ "Челси" — "Ипсвич" 2:1

Цифры и факты

"Челси" выиграл каждый из последних 4 домашних матчей против "Ипсвича" во всех турнирах;

"Ипсвич" проиграл 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 4 матчах между "Челси" и "Ипсвичем" на "Стэмфорд Бридж" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас у команды Марески травмированы только Уэсли Фофана и Марк Гию. Также под вопросом Ромео Лавия, но у него есть небольшой шанс сыграть. Ну и не забываем об отстранении от футбола Михаила Мудрика.

Что касается проблем Кирана Маккенны, то он не рассчитывает на помощь Арьянета Мурича, Чедози Огбене, Уэса Бернса и Сэма Смодича. Под вопросом Омари Хатчинсон.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

"Ипсвич", 4-2-3-1: Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Дэвис — Морси, Каюсте — Джонсон, Броудхед, Энсисо — Дилеп

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Как бы печально не выглядел "Челси" в последние месяцы и сколько бы игровых проблем они не имели, мотивация у команды просто космическая и они будут играть исключительно на победу, терять очки против одного из аудсайдеров - это роскошь, которую Мареска не может себе позволить. Вот только игровая форма является проблемой, поэтому мы рассчитываем на победу хозяев, но чрезвычайно сложную и с пропущенным голом в собственные ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.