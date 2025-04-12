Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля. 18:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Решающие матчи в сезоне начинаются и для "Ньюкасла", который продолжу активную борьбу за квалификацию в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Свою борьбу за попадание в ЛЧ проводит и "Манчестер Юнайтед", однако делает это в рамках лиги Европы, которые нужно выиграть, чтобы достичь своей цели.
"Сороки" хотят в ЛЧ, для этого нужно не обращать внимания на соперников и обыгрывать практически всех на своем пути. Может ли "Юнайтед" стать для них препятствием на пути к цели?
Новости "Ньюкасла"
Как бы ни завершился этот сезон для подопечных Эдди Гау, он уже является успешным, ведь они подняли над своей головой долгожданный трофей. Конечно, выход в Лигу Чемпионов станет отличным бонусом к и без того историческому сезону, однако для этого еще нужно постараться.
За последние 5 матчей на счету у "Ньюкасла" 4 победы и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и начнем с поражения в Кубке Англии от "Брайтона" (1:2), где решающий гол они пропустили в экстра-таймах. После этого белая победа над "Вест Хэмом" (1:0), было непросто.
После этого обыграли "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги и сделали это уверенно и красиво (2:1). Также победа над "Брентфордом" после международного перерыва (2:1), там был фантастический победный гол от Тонали. Ну и в прошлом туре не заметили "Лестер", выиграв 3:0, хотя могли забивать намного больше. Команда уверена в себе и выглядит готовой к матчу с "Манчестер Юнайтед".
Новости "Манчестер Юнайтед"
Команда Рубена Аморима делает логичную ставку на Лигу Европы в этом сезоне, ведь это последний шанс для них превратить катастрофический сезон в достаточно неплохой, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов и подняв евротрофей над своей головой в итоге.
В чемпионате уже все проиграно и особой мотивации у команды, кроме, конечно, собственной гордости, нет. Намного выше они не поднимутся, да и не вылетят, это 100%. Поэтому получается такая доигровка. За последние 5 матчей на счету "дьяволов" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.
Сначала без проблем разобрались с "Сосьедадом" у себя дома (4:1), именно тогда и выбили испанский клуб из Лиги Европы. Также без проблем обыграли "Лестер (3:0), зато потом было поражение от „Ноттингем Форест“ (0:1), там практически ничего не удалось показать в плане игры. После этого еще один безыдейный матч, на этот раз против "Манчестер Сити" (0:0), ну и на этой неделе на последних минутах упустили победу над "Лионом" (2:2), там все будет решаться на следующей неделе. Команда нестабильна, вряд ли они будут делать большую ставку на эту игру, держа в голове ответный матч с "Лионом".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2
|"Арсенал"
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3
|Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4
|"Челси"
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|5
|"Ньюкасл"
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|6
|"Манчестер Сити"
|31
|15
|7
|9
|57-40
|52
|7
|"Астон Вилла"
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8
|"Фулхэм"
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10
|"Борнмут"
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12
|Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14
|"Тоттенхэм"
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15
|Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17
|"Вулверхэмптон"
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18
|Ипсвич Таун
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19
|"Лестер Сити"
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20
|"Саутгемптон"
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
Личные встречи
30.12.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 0:2
15.05.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 3:2
02.12.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 1:0
01.11.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 0:3
02.04.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 2:0
Цифры и факты
- В 14 из последних 17 матчей "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- "Ньюкасл" сохранял свои ворота сухими в 5 из последних 7 матчей против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах;
- В 6 из последних 7 матчей между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" на "Сент-Джеймс Парк" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Эдди Гау не может рассчитывать на помощь Джамала Лассела, Свена Ботмана, Льюиса Холла и Джо Уиллока, все они травмированы. Под вопросом готовность Энтони Гордона.
Что касается Рубена Аморима, то он не рассчитывает на Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса, Амада Диалло, Тоби Кольера и Маттейса Де Лигта. Под вопросом Кобби Мейну.
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Барнс
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Мазрауи, Магуайр, Йоро — Далот, Мейну, Угарте, Доргу — Гарначо, Фернандеш — Зиркзе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 2:0. Возможно, если бы у "красных дьяволов" была бы хоть какая-то турнирная мотивация и не было бы игры в Лиге Европы, мы могли бы говорить о реальной борьбе, однако сейчас они точно держат в голове ответный матч с "Лионом" и готовы пожертвовать выездом на "Сент-Джеймс Парк". Куда больше мотивации и мастерства в ногах у "сорок", поэтому мы прогнозируем их победу с преимуществом в два гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- "Горд представлять Россию", - украинский боец UFC объявил о смене гражданства
- Шахтер громит ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Украина получит рекордную помощь от Рамштайна
- Саутгемптон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN