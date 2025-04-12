Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля. 18:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Решающие матчи в сезоне начинаются и для "Ньюкасла", который продолжу активную борьбу за квалификацию в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Свою борьбу за попадание в ЛЧ проводит и "Манчестер Юнайтед", однако делает это в рамках лиги Европы, которые нужно выиграть, чтобы достичь своей цели.

"Сороки" хотят в ЛЧ, для этого нужно не обращать внимания на соперников и обыгрывать практически всех на своем пути. Может ли "Юнайтед" стать для них препятствием на пути к цели?

Новости "Ньюкасла"

Как бы ни завершился этот сезон для подопечных Эдди Гау, он уже является успешным, ведь они подняли над своей головой долгожданный трофей. Конечно, выход в Лигу Чемпионов станет отличным бонусом к и без того историческому сезону, однако для этого еще нужно постараться.

За последние 5 матчей на счету у "Ньюкасла" 4 победы и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и начнем с поражения в Кубке Англии от "Брайтона" (1:2), где решающий гол они пропустили в экстра-таймах. После этого белая победа над "Вест Хэмом" (1:0), было непросто.

После этого обыграли "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги и сделали это уверенно и красиво (2:1). Также победа над "Брентфордом" после международного перерыва (2:1), там был фантастический победный гол от Тонали. Ну и в прошлом туре не заметили "Лестер", выиграв 3:0, хотя могли забивать намного больше. Команда уверена в себе и выглядит готовой к матчу с "Манчестер Юнайтед".

Новости "Манчестер Юнайтед"

Команда Рубена Аморима делает логичную ставку на Лигу Европы в этом сезоне, ведь это последний шанс для них превратить катастрофический сезон в достаточно неплохой, квалифицировавшись в Лигу Чемпионов и подняв евротрофей над своей головой в итоге.

В чемпионате уже все проиграно и особой мотивации у команды, кроме, конечно, собственной гордости, нет. Намного выше они не поднимутся, да и не вылетят, это 100%. Поэтому получается такая доигровка. За последние 5 матчей на счету "дьяволов" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

Сначала без проблем разобрались с "Сосьедадом" у себя дома (4:1), именно тогда и выбили испанский клуб из Лиги Европы. Также без проблем обыграли "Лестер (3:0), зато потом было поражение от „Ноттингем Форест“ (0:1), там практически ничего не удалось показать в плане игры. После этого еще один безыдейный матч, на этот раз против "Манчестер Сити" (0:0), ну и на этой неделе на последних минутах упустили победу над "Лионом" (2:2), там все будет решаться на следующей неделе. Команда нестабильна, вряд ли они будут делать большую ставку на эту игру, держа в голове ответный матч с "Лионом".

Турнирная таблица

Личные встречи

30.12.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 0:2

15.05.24 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 3:2

02.12.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 1:0

01.11.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл" 0:3

02.04.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" 2:0

Цифры и факты

В 14 из последних 17 матчей "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Ньюкасл" сохранял свои ворота сухими в 5 из последних 7 матчей против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах;

В 6 из последних 7 матчей между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" на "Сент-Джеймс Парк" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Гау не может рассчитывать на помощь Джамала Лассела, Свена Ботмана, Льюиса Холла и Джо Уиллока, все они травмированы. Под вопросом готовность Энтони Гордона.

Что касается Рубена Аморима, то он не рассчитывает на Джонни Эванса, Лисандро Мартинеса, Амада Диалло, Тоби Кольера и Маттейса Де Лигта. Под вопросом Кобби Мейну.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Барнс

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Мазрауи, Магуайр, Йоро — Далот, Мейну, Угарте, Доргу — Гарначо, Фернандеш — Зиркзе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Возможно, если бы у "красных дьяволов" была бы хоть какая-то турнирная мотивация и не было бы игры в Лиге Европы, мы могли бы говорить о реальной борьбе, однако сейчас они точно держат в голове ответный матч с "Лионом" и готовы пожертвовать выездом на "Сент-Джеймс Парк". Куда больше мотивации и мастерства в ногах у "сорок", поэтому мы прогнозируем их победу с преимуществом в два гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.