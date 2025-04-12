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Ливерпуль - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" в рамках чемпионата Англии

Ливерпуль - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля. 16:00. Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" - "Вест Хэм"
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В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 13 апреля 2025 года в 16:00 на "Энфилде" состоится матч, в котором "Ливерпуль" будет принимать "Вест Хэм". Главным арбитром матча будет Эндрю Мэдли. Команда Арне Слота идет на первом месте в турнирной таблице имея в активе 73 очка. "Вест Хэм" идет 16-м с 35-ю очками.

Содержание

Новости "Ливерпуля"

"Ливерпуль" проводит великолепный сезон и сейчас команда сумела добиться продления контракта с Мохаммедом Салахом и в ближайшее время подпишет соглашение с ван Дейком и может быть спокойным перед предстоящим сезоном. В целом же команда немного сдает перед финишной прямой. Сначала "мерсисайдцы" обыграли „Саутгемптон“ со счетом 3:1 и отправились на ответный матч Лиги чемпионов против "ПСЖ", где уступили и выбыли из борьбы за трофей.

Далее подопечные Слота начали готовиться к финалу Кубка Лиги, но и здесь команду ждал неприятный сюрприз в виде обидного поражения 2:1.

Настоящая битва ждала команду в мерсисайдском дерби, где "Эвертон" мог уступить с более крупным счетом, но благодаря главному арбитру, который не замечал нарушений, "Ливерпуль" выиграл с минимальным счетом. В последней встрече "Фулхэмом" команда продемонстрировала откровенно ужасную игру. Забив на 14-й минуте "мерсисайдцы" расслабились и уже после первого тайма на табло было 3:1 в пользу "дачников". После перерыва Диас сумел поразить ворота соперника, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграть отставание. Поэтому "Ливерпулю" нужна победа, ведь по итогам 31-го тура "Арсенал" сократил отставание на 1 очко и стал на шаг ближе, чтобы отобрать чемпионство.

Ливерпуль - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025 - изображение 4

Новости "Вест Хэма"

"Вест Хэм" демонстрирует типичные результаты для аутсайдера лиги. В последних пяти матчах команда одержала 1 победу, 2 ничьи и 2 поражения. Все началось с игры против "Лестера", где команда Грэма Поттера уверенно выиграла матч со счетом 2:0 и на этом положительные моменты закончились.

В следующей встрече с "Ньюкаслом" команда пыталась владеть мячом, но так увлеклась, что пропустила мяч в свои ворота. В атаке же "молотобойцы" не могли создать по настоящему опасных моментов и в итоге проиграли матч. Нужно было делать работу над ошибками и ждать в гости "Эвертон", но и здесь Дэвид Мойес не готов был так просто отдавать очки и команды расписали ничью 1:1.

1 апреля команда поехала в "Вулверхэмптон", где должна была забирать очки у своего конкурента, но неожиданно для всех вместо победы пришлось разбираться с ошибками, которые привели к поражению 1:0. В последнем матче "Борнмут" пытался переиграть подопечных Грэма Поттера, но в таком матче "молотобойцы" не только не проиграли, но и забили 2 мяча, заработав себе 1 очко - 2:2. Не смотря на то, что шансы команды в этом матче равны нулю, все же нужно попытаться собраться и побороться за долгожданные 3 очка.

Ливерпуль - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025 - изображение 5

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал "Арсенал" 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 32 16 7 9 62-42 55
5 Челси "Челси" 31 15 8 8 54-37 53
6 Ньюкасл "Ньюкасл" 30 16 5 9 52-39 53
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм "Фулхэм" 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут "Борнмут" 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 31 11 10 10 41-40 43
12 Брентфорд Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 31 2 4 25 23-74 10

Личные встречи

06.04.24 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 АПЛ

16.12.23 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 АПЛ

11.03.23 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 АПЛ

27.08. 22 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 АПЛ

14.03.22 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 АПЛ

Цифры и факты

В последних 6 матчах "Ливерпуля" против "Вест Хэма" во всех турнирах было больше 2.5 голов.

"Ливерпуль" выиграл последние 9 домашних матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах.

"Ливерпуль" забил минимум 2 гола в 22 из последних 24 матчей в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче "Ливерпуль" не может рассчитывать на Джо Гомеса и Трент Александер-Арнольда.

В лазарете "Вест Хэма" Саммервилл Крисенсио, Майкл Антонио и Аарон Крессвелл.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Маккалистер - Салах, Собослай, Гакпо - Диас

"Вест Хэм, 4-2-3-1: Ареола - Тодибо, Мавропанос, Килман - Ван-Биссака, Пакета, Альварес, Соучек, Эмерсон - Боуэн, Фюллькрюг

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.32
6.00
9.40
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Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

П1 - 2:0. "Ливерпуль" уверенно идет к своей цели, хотя и иногда может оступиться. "Вест Хэм" же имеет козыри, которые могут существенно повлиять на ход этого матча.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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