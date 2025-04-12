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Ливерпуль - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 13.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля. 16:00. Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Эндрю Мэдли (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 13 апреля 2025 года в 16:00 на "Энфилде" состоится матч, в котором "Ливерпуль" будет принимать "Вест Хэм". Главным арбитром матча будет Эндрю Мэдли. Команда Арне Слота идет на первом месте в турнирной таблице имея в активе 73 очка. "Вест Хэм" идет 16-м с 35-ю очками.
Новости "Ливерпуля"
"Ливерпуль" проводит великолепный сезон и сейчас команда сумела добиться продления контракта с Мохаммедом Салахом и в ближайшее время подпишет соглашение с ван Дейком и может быть спокойным перед предстоящим сезоном. В целом же команда немного сдает перед финишной прямой. Сначала "мерсисайдцы" обыграли „Саутгемптон“ со счетом 3:1 и отправились на ответный матч Лиги чемпионов против "ПСЖ", где уступили и выбыли из борьбы за трофей.
Далее подопечные Слота начали готовиться к финалу Кубка Лиги, но и здесь команду ждал неприятный сюрприз в виде обидного поражения 2:1.
Настоящая битва ждала команду в мерсисайдском дерби, где "Эвертон" мог уступить с более крупным счетом, но благодаря главному арбитру, который не замечал нарушений, "Ливерпуль" выиграл с минимальным счетом. В последней встрече "Фулхэмом" команда продемонстрировала откровенно ужасную игру. Забив на 14-й минуте "мерсисайдцы" расслабились и уже после первого тайма на табло было 3:1 в пользу "дачников". После перерыва Диас сумел поразить ворота соперника, но этого оказалось недостаточно, чтобы отыграть отставание. Поэтому "Ливерпулю" нужна победа, ведь по итогам 31-го тура "Арсенал" сократил отставание на 1 очко и стал на шаг ближе, чтобы отобрать чемпионство.
Новости "Вест Хэма"
"Вест Хэм" демонстрирует типичные результаты для аутсайдера лиги. В последних пяти матчах команда одержала 1 победу, 2 ничьи и 2 поражения. Все началось с игры против "Лестера", где команда Грэма Поттера уверенно выиграла матч со счетом 2:0 и на этом положительные моменты закончились.
В следующей встрече с "Ньюкаслом" команда пыталась владеть мячом, но так увлеклась, что пропустила мяч в свои ворота. В атаке же "молотобойцы" не могли создать по настоящему опасных моментов и в итоге проиграли матч. Нужно было делать работу над ошибками и ждать в гости "Эвертон", но и здесь Дэвид Мойес не готов был так просто отдавать очки и команды расписали ничью 1:1.
1 апреля команда поехала в "Вулверхэмптон", где должна была забирать очки у своего конкурента, но неожиданно для всех вместо победы пришлось разбираться с ошибками, которые привели к поражению 1:0. В последнем матче "Борнмут" пытался переиграть подопечных Грэма Поттера, но в таком матче "молотобойцы" не только не проиграли, но и забили 2 мяча, заработав себе 1 очко - 2:2. Не смотря на то, что шансы команды в этом матче равны нулю, все же нужно попытаться собраться и побороться за долгожданные 3 очка.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2
|"Арсенал"
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3
|Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4
|"Манчестер Сити"
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|5
|"Челси"
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|6
|"Ньюкасл"
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|7
|"Астон Вилла"
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8
|"Фулхэм"
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10
|"Борнмут"
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|12
|Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14
|"Тоттенхэм"
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15
|Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17
|"Вулверхэмптон"
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18
|Ипсвич Таун
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19
|"Лестер Сити"
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20
|"Саутгемптон"
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
Личные встречи
06.04.24 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 АПЛ
16.12.23 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 АПЛ
11.03.23 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 АПЛ
27.08. 22 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 АПЛ
14.03.22 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 АПЛ
Цифры и факты
В последних 6 матчах "Ливерпуля" против "Вест Хэма" во всех турнирах было больше 2.5 голов.
"Ливерпуль" выиграл последние 9 домашних матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах.
"Ливерпуль" забил минимум 2 гола в 22 из последних 24 матчей в АПЛ.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче "Ливерпуль" не может рассчитывать на Джо Гомеса и Трент Александер-Арнольда.
В лазарете "Вест Хэма" Саммервилл Крисенсио, Майкл Антонио и Аарон Крессвелл.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Маккалистер - Салах, Собослай, Гакпо - Диас
"Вест Хэм, 4-2-3-1: Ареола - Тодибо, Мавропанос, Килман - Ван-Биссака, Пакета, Альварес, Соучек, Эмерсон - Боуэн, Фюллькрюг
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол
П1 - 2:0. "Ливерпуль" уверенно идет к своей цели, хотя и иногда может оступиться. "Вест Хэм" же имеет козыри, которые могут существенно повлиять на ход этого матча.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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