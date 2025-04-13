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Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025
Практически соседи по турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32 тур
13 апреля, 16:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
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Зона вылета АПЛ четко отделена: отрыв от 17 до 18 места составляет 12 очков. И именно на 17 позиции расположился "Вулверхэмптон". "Тоттенхэм" убежал недалеко – сейчас на 15 строчке. И всего на пять зачетных пунктов больше. Так что этот матч можно назвать битвой соседей по дну турнирной таблицы. Тем и интереснее.
Новости Вулверхэмптона
В трех последних матчах "волки" победили. Такого с ними не было давно. Эта серия помогла "вулвз" оттолкнуться от зоны вылета и буквально на 99% оставить за бортом АПЛ тройку, которая только что поднялась из Чемпионшипа: "Саутгемптон", "Лестер" и "Ипсвич". Параллельно "Вулверхэмптон" может теперь бороться и за более интересные места, чем 17. Например, к тому же 13 МЮ всего шесть очков.
Две победы оказались выездными. И именно против представителей зоны вылета. Сначала благодаря дублю Ларсена упал "Саутгемптон", а в прошлом туре "Ипсвич" хоть и первым забил, но тот же Ларсен, а еще Сарабия, подарили три волевых очка команде. Кроме этого, 25-летний норвежец еще и принес победу над "Вест Хэмом" единственным голом в том матче. Ларсен стал основной звездой "вулвз" во время отсутствия Куньи.
Кадры хозяев
Матеус пропустил последние четыре встречи команды из-за удаления в матче Кубка Англии 1 марта. С тех пор он играл только за сборную Бразилии, однако уже позволено ему на поле и сейчас. А пятеро футболистов сегодня не сыграют из-за травм: Педро Лима, Москер, Калайджич, Гонсалес и Чивоме.
Новости Тоттенхэма
Прошлый матч "шпоры" провели в Лиге Европы в четверг. В общем, можно сказать, что “Тоттенхэм” поставил ставку на ЛЕ, ведь благодаря победе в ней можно выйти в Лигу чемпионов. Однако… В первом матче против "Айнтрахта" в Лондоне зафиксирован счет 1:1. После пропущенного гола на шестой минуте подопечные Постекоглу быстро отыгрались, однако довести свое общее преимущество на поле до победы им не удалось. А что будет во Франкфурте?
В рамках АПЛ за последние пять туров было добыто четыре очка. В частности, 6 апреля удалось выиграть "Саутгемптон". Даже с лучшим счетом, чем недавно сделал "Вулверхэмтон" (3:1 против 2:1). Ситуация все еще плачевна и выхода из нее пока нет. Но и его не надо, ведь в АПЛ не им уже за что бороться. Разве за собственное достоинство (если оно есть).
Кадры гостей
Три потери в "шпор". Уже неделями они залечивают травмы. Речь о центрбеках Данзо и Дрегушине, а также Вингере Кулусевском. Но такой размер лазарета – это еще хорошо для “Тоттенхэма”. Обычно там аншлаг.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 05.04. Ипсвич – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
- 01.04. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 15.03. Саутгемптон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
- 08.03. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1 (АПЛ)
- 01.03. Борнмут – Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 10.04. Тоттенхэм – Айнтрахт Франкфурт 1:1 (Лига Европы)
- 06.04. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
- 03.04. Челси – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
- 16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
- 13.03. Тоттенхэм – АЗ Алкмар 3:1 (Лига Европы)
Последние пять личных встреч между соперниками
29.12.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)
17.02.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
11.11.2023. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
04.03.2023. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
20.08.2022. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2
|
"Арсенал"
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3
|
Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|4
|
"Манчестер Сити"
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|5
|
"Астон Вилла"
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|6
|
"Челси"
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|7
|
"Ньюкасл"
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|8
|
"Фулхэм"
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|10
|
"Борнмут"
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11
|
Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12
|
"Кристал Пэлас"
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14
|
Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|15
|
"Тоттенхэм"
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|16
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17
|
"Вулверхэмптон"
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18
|
Ипсвич Таун
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19
|
"Лестер Сити"
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20
|
"Саутгемптон"
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм от UA-Football
Только однажды за последние шесть поединков "шпоры" выиграли у "волков". Четыре из них – проиграли. Сегодня Постекоглу покажет приоритет команды в завершение сезона. И он точно не состоит в АПЛ, когда до решающего матча Лиги Европы всего четыре дня. Прогноз: Победа "Вулверхэмптона".
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