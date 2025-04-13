Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025

Английская Премьер-лига, 32 тур

13 апреля, 16:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

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Зона вылета АПЛ четко отделена: отрыв от 17 до 18 места составляет 12 очков. И именно на 17 позиции расположился "Вулверхэмптон". "Тоттенхэм" убежал недалеко – сейчас на 15 строчке. И всего на пять зачетных пунктов больше. Так что этот матч можно назвать битвой соседей по дну турнирной таблицы. Тем и интереснее.

Новости Вулверхэмптона

В трех последних матчах "волки" победили. Такого с ними не было давно. Эта серия помогла "вулвз" оттолкнуться от зоны вылета и буквально на 99% оставить за бортом АПЛ тройку, которая только что поднялась из Чемпионшипа: "Саутгемптон", "Лестер" и "Ипсвич". Параллельно "Вулверхэмптон" может теперь бороться и за более интересные места, чем 17. Например, к тому же 13 МЮ всего шесть очков.

Две победы оказались выездными. И именно против представителей зоны вылета. Сначала благодаря дублю Ларсена упал "Саутгемптон", а в прошлом туре "Ипсвич" хоть и первым забил, но тот же Ларсен, а еще Сарабия, подарили три волевых очка команде. Кроме этого, 25-летний норвежец еще и принес победу над "Вест Хэмом" единственным голом в том матче. Ларсен стал основной звездой "вулвз" во время отсутствия Куньи.

Кадры хозяев

Матеус пропустил последние четыре встречи команды из-за удаления в матче Кубка Англии 1 марта. С тех пор он играл только за сборную Бразилии, однако уже позволено ему на поле и сейчас. А пятеро футболистов сегодня не сыграют из-за травм: Педро Лима, Москер, Калайджич, Гонсалес и Чивоме.

Новости Тоттенхэма

Прошлый матч "шпоры" провели в Лиге Европы в четверг. В общем, можно сказать, что “Тоттенхэм” поставил ставку на ЛЕ, ведь благодаря победе в ней можно выйти в Лигу чемпионов. Однако… В первом матче против "Айнтрахта" в Лондоне зафиксирован счет 1:1. После пропущенного гола на шестой минуте подопечные Постекоглу быстро отыгрались, однако довести свое общее преимущество на поле до победы им не удалось. А что будет во Франкфурте?

В рамках АПЛ за последние пять туров было добыто четыре очка. В частности, 6 апреля удалось выиграть "Саутгемптон". Даже с лучшим счетом, чем недавно сделал "Вулверхэмтон" (3:1 против 2:1). Ситуация все еще плачевна и выхода из нее пока нет. Но и его не надо, ведь в АПЛ не им уже за что бороться. Разве за собственное достоинство (если оно есть).

Кадры гостей

Три потери в "шпор". Уже неделями они залечивают травмы. Речь о центрбеках Данзо и Дрегушине, а также Вингере Кулусевском. Но такой размер лазарета – это еще хорошо для “Тоттенхэма”. Обычно там аншлаг.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

05.04. Ипсвич – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

01.04. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

15.03. Саутгемптон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

08.03. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1 (АПЛ)

01.03. Борнмут – Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

10.04. Тоттенхэм – Айнтрахт Франкфурт 1:1 (Лига Европы)

06.04. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

03.04. Челси – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

13.03. Тоттенхэм – АЗ Алкмар 3:1 (Лига Европы)

Последние пять личных встреч между соперниками

29.12.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)

17.02.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

11.11.2023. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

04.03.2023. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

20.08.2022. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 31 22 7 2 72-30 73 2 "Арсенал" 32 17 12 3 57-27 63 3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57 4 "Манчестер Сити" 32 16 7 9 62-42 55 5 "Астон Вилла" 32 15 9 8 49-46 54 6 "Челси" 31 15 8 8 54-37 53 7 "Ньюкасл" 30 16 5 9 52-39 53 8 "Фулхэм" 31 13 9 9 47-42 48 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 12 12 8 51-49 48 10 "Борнмут" 31 12 9 10 51-40 45 11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43 12 "Кристал Пэлас" 31 11 10 10 41-40 43 13 "Манчестер Юнайтед" 31 10 8 13 37-41 38 14 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38 15 "Тоттенхэм" 31 11 4 16 58-45 37 16 "Вест Хэм Юнайтед" 31 9 8 14 35-52 35 17 "Вулверхэмптон" 31 9 5 17 43-59 32 18 Ипсвич Таун 31 4 8 19 31-65 20 19 "Лестер Сити" 32 4 6 22 27-72 18 20 "Саутгемптон" 32 2 4 26 23-77 10

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм от UA-Football

Только однажды за последние шесть поединков "шпоры" выиграли у "волков". Четыре из них – проиграли. Сегодня Постекоглу покажет приоритет команды в завершение сезона. И он точно не состоит в АПЛ, когда до решающего матча Лиги Европы всего четыре дня. Прогноз: Победа "Вулверхэмптона".