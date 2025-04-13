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Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025

Англия

Практически соседи по турнирной таблице

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 32 тур

13 апреля, 16:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports App

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Содержание

Зона вылета АПЛ четко отделена: отрыв от 17 до 18 места составляет 12 очков. И именно на 17 позиции расположился "Вулверхэмптон". "Тоттенхэм" убежал недалеко – сейчас на 15 строчке. И всего на пять зачетных пунктов больше. Так что этот матч можно назвать битвой соседей по дну турнирной таблицы. Тем и интереснее.

Новости Вулверхэмптона

В трех последних матчах "волки" победили. Такого с ними не было давно. Эта серия помогла "вулвз" оттолкнуться от зоны вылета и буквально на 99% оставить за бортом АПЛ тройку, которая только что поднялась из Чемпионшипа: "Саутгемптон", "Лестер" и "Ипсвич". Параллельно "Вулверхэмптон" может теперь бороться и за более интересные места, чем 17. Например, к тому же 13 МЮ всего шесть очков.

Две победы оказались выездными. И именно против представителей зоны вылета. Сначала благодаря дублю Ларсена упал "Саутгемптон", а в прошлом туре "Ипсвич" хоть и первым забил, но тот же Ларсен, а еще Сарабия, подарили три волевых очка команде. Кроме этого, 25-летний норвежец еще и принес победу над "Вест Хэмом" единственным голом в том матче. Ларсен стал основной звездой "вулвз" во время отсутствия Куньи.

Кадры хозяев

Матеус пропустил последние четыре встречи команды из-за удаления в матче Кубка Англии 1 марта. С тех пор он играл только за сборную Бразилии, однако уже позволено ему на поле и сейчас. А пятеро футболистов сегодня не сыграют из-за травм: Педро Лима, Москер, Калайджич, Гонсалес и Чивоме.

Новости Тоттенхэма

Прошлый матч "шпоры" провели в Лиге Европы в четверг. В общем, можно сказать, что “Тоттенхэм” поставил ставку на ЛЕ, ведь благодаря победе в ней можно выйти в Лигу чемпионов. Однако… В первом матче против "Айнтрахта" в Лондоне зафиксирован счет 1:1. После пропущенного гола на шестой минуте подопечные Постекоглу быстро отыгрались, однако довести свое общее преимущество на поле до победы им не удалось. А что будет во Франкфурте?

В рамках АПЛ за последние пять туров было добыто четыре очка. В частности, 6 апреля удалось выиграть "Саутгемптон". Даже с лучшим счетом, чем недавно сделал "Вулверхэмтон" (3:1 против 2:1). Ситуация все еще плачевна и выхода из нее пока нет. Но и его не надо, ведь в АПЛ не им уже за что бороться. Разве за собственное достоинство (если оно есть).

Кадры гостей

Три потери в "шпор". Уже неделями они залечивают травмы. Речь о центрбеках Данзо и Дрегушине, а также Вингере Кулусевском. Но такой размер лазарета – это еще хорошо для “Тоттенхэма”. Обычно там аншлаг.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

  • 05.04. Ипсвич – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
  • 01.04. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 15.03. Саутгемптон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
  • 08.03. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1 (АПЛ)
  • 01.03. Борнмут – Вулверхэмптон 1:1 (пен. 5:4) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

  • 10.04. Тоттенхэм – Айнтрахт Франкфурт 1:1 (Лига Европы)
  • 06.04. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
  • 03.04. Челси – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
  • 16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
  • 13.03. Тоттенхэм – АЗ Алкмар 3:1 (Лига Европы)

Последние пять личных встреч между соперниками

29.12.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)

17.02.2024. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

11.11.2023. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

04.03.2023. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

20.08.2022. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 1"Ливерпуль"

 31 22 7 2 72-30 73
2

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 2"Арсенал"

 32 17 12 3 57-27 63
3

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 3Ноттингем Форест

 32 17 6 9 51-38 57
4

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 4"Манчестер Сити"

 32 16 7 9 62-42 55
5

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 5"Астон Вилла"

 32 15 9 8 49-46 54
6

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 6"Челси"

 31 15 8 8 54-37 53
7

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 7"Ньюкасл"

 30 16 5 9 52-39 53
8

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 8"Фулхэм"

 31 13 9 9 47-42 48
9

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 9"Брайтон энд Хоув Альбион"

 32 12 12 8 51-49 48
10

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 10"Борнмут"

 31 12 9 10 51-40 45
11

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 11Брентфорд

 32 12 7 13 52-48 43
12

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 12"Кристал Пэлас"

 31 11 10 10 41-40 43
13

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 13"Манчестер Юнайтед"

 31 10 8 13 37-41 38
14

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 14Эвертон

 32 8 14 10 34-38 38
15

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 31 11 4 16 58-45 37
16

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 16"Вест Хэм Юнайтед"

 31 9 8 14 35-52 35
17

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 17"Вулверхэмптон"

 31 9 5 17 43-59 32
18

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 18Ипсвич Таун

 31 4 8 19 31-65 20
19

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 19"Лестер Сити"

 32 4 6 22 27-72 18
20

Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2025 - изображение 20"Саутгемптон"

 32 2 4 26 23-77 10

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм

BetKing
2.27
3.62
3.19
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Прогноз на матч Вулверхэмптон – Тоттенхэм от UA-Football

Только однажды за последние шесть поединков "шпоры" выиграли у "волков". Четыре из них – проиграли. Сегодня Постекоглу покажет приоритет команды в завершение сезона. И он точно не состоит в АПЛ, когда до решающего матча Лиги Европы всего четыре дня. Прогноз: Победа "Вулверхэмптона".

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