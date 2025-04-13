Борнмут – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 14.04.2025

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

14 апреля. 22:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 32-го тура АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного будет принимать на своем поле "Фулхэм". Обе команды не теряют надежды на квалификацию в еврокубки на следующий сезон, однако для этого обеим нужно обязательно побеждать.

Новости "Борнмута"

От претендентов на Лигу чемпионов до кризиса. Подопечные Андони Ираолы не могут выиграть в шести матчах АПЛ подряд и сейчас занимают 10-е место в турнирной таблице с 45-ю очками. Однако теоретические шансы на еврокубки на следующий сезон все еще остаются, поэтому команде Забарного надо обязательно побеждать дома. Хотя... здесь дела также идут не очень, ведь "Борнмут" проиграл четыре подряд матча Премьер-лиги на "Виталити Стэдиум" и рискует потерпеть пятое домашнее поражение подряд – такое с ними случалось лишь дважды, в 1996 и 2005 годах, когда клуб выступал в третьем дивизионе английского футбола.

Если мы возьмемся оценивать последние 5 матчей "вишен" во всех турнирах, то увидим 3 поражения и 2 ничьи. Как раз с ничьей все и началось, когда они разделили очки с "Тоттенхэмом" (2:2), упустив преимущество в два гола. После этого была серия из трех домашних поражений подряд – в АПЛ против "Брентфорда" (1:2), вылет из Кубка Англии от "Ман Сити" (1:2) и в завершение третье подряд поражение с аналогичным счетом против аутсайдеров из "Ипсвича". Ну а в последнем матче "Борнмут" снова разделил очки с лондонской командой – 2:2 против "Вест Хэма". Теперь их снова ждет матч против столичной команды, но смогут ли они зацепиться за очки?

Новости "Фулхэма"

У подопечных Марку Силвы настроение перед матчем, бесспорно, лучше. Во-первых, их мечты о Лиге чемпионов немного реальнее, ведь сейчас они отстают от 5-го "Сити" на 7 очков, но имеют на матч меньше. Но и без этих мечтаний они сейчас занимают 8-е место с 48 очками, которое также гарантирует еврокубки на следующий сезон, если "Ньюкасл", который выиграл Кубок Лиги, завершит сезон в топ-7 – пока "сороки" четвертые.

А во-вторых, как можно иметь плохое настроение, когда ты в прошлом матче обыграл дома "Ливерпуль" (3:2)? Хотя, конечно, если принять во внимание последние пять матчей, то там настроение не такое хорошее – 3 поражения и 2 победы. Сперва "дачники" проиграли "Брайтону" (1:2), пропустив с пенальти на 90+8 минуте. Однако затем одержали сухую победу в лондонском дерби против "Тоттенхэма" (2:0). Но после этого потерпели два подряд поражения в тех самых лондонских дерби – 3:0 от "Кристал Пэлас" в Кубке Англии и 2:1 против "Арсенала" в АПЛ. И, конечно, была вышеупомянутая победа против "Ливерпуля". Судьба "Фулхэма" в их собственных руках, а точнее ногах, поэтому если они хотят играть в следующем году в Европе – надо побеждать.

Турнирная таблица

Личные встречи

29.12.24 АПЛ. "Фулхэм" – "Борнмут" 2:2

10.02.24 АПЛ. "Фулхэм" – "Борнмут" 3:1

26.12.23 АПЛ: "Борнмут" – "Фулхэм" 3:0

01.04.23 АПЛ: "Борнмут" – "Фулхэм" 2:1

15.10.22 АПЛ: "Фулхэм" – "Борнмут" 2:2

Цифры и факты

Только в одном из последних семи матчей между этими командами не было обмена голами;

Во всех семи предыдущих играх "Борнмута" забивали обе команды;

Обмен голами состоялся и в пяти из последних семи поединков с участием "Фулхэма";

"Борнмут" пропустил по меньшей мере 2 гола в последних 5 матчах АПЛ;

"Фулхэм" забивал в каждом из последних 14 выездных матчей АПЛ после поражения 0:1 от "Манчестер Юнайтед" в первом туре.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Андони Ираола не сможет рассчитывать на помощь Маркуса Тавернье, Энеса Унала, Луиса Синистерры и Райана Кристи. Также под вопросом участие Джастина Клюйверта.

У "Фулхэма" же этот матч пропустят Гарри Уилсон и Рис Нельсон.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа – Хилл, Забарный, Гейсен, Керкез – Адамс, Кук – Брукс, Уаттара, Семеньо – Эванилсон

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено – Кастань, Андерсен, Басси, Робинсон – Берге, Лукич – Сессеньон, Перейра, Ивоби – Муниз

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

Обе забьют. Что касается результативности хозяев, то многое будет зависеть от доступности Джастина Клюйверта, хотя "вишни" и без него вполне могут нанести проблемы соперникам, тем более в таком важном матче. Впрочем, учитывая последние провалы "Борнмута" в защите и выездную результативность "Фулхэма", трудно представить, что "вишни" оставят свои ворота "сухими".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.