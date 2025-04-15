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Ньюкасл – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 29-й тур.
16 апреля. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Перенесенный матч 29-го тура наконец-то будет сыгран. Тогда "сороки" пропускали тур, поскольку у них был более чем важный финал Кубка Английской Лиги. Трофей они забрали, теперь нужно забрать и три очка в рамках АПЛ, чтобы выйти на чистое третье место в таблице и обойти "Ноттингем Форест". По силам ли им одолеть упрямых "орлов"?
Новости "Ньюкасла"
Команда Эдди Хау находится в прекрасной форме. Несмотря на то, что перед матчем прошлого тура главного тренера госпитализировали с пневмонией, команда вообще никак не просела в плане игры и легко одолела своего соперника. Поэтому отсутствие Хау на тренерской бровке - не является проблемой.
За последние 5 матчей на счету у "сорок" 5 побед. Они обыгрывают всех и где угодно. Сначала был проблемный матч с "Вест Хэмом" на выезде, где вырвали победу на последних минутах (1:0), затем обыграли "Ливерпуль" в финале Кубка Английской Лиги (2:1) и сделали это очень стильно и безальтернативно.
Также была победа над "Брентфордом" (2:1), уничтожение "Лестера" на выезде (3:0), ну и в минувшие выходные просто не заметили "Манчестер Юнайтед" (4:1). Команда на ходу, она готова снова залетать в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Если у них это получится, то данный сезон войдет в историю, ведь трофей уже поднят, еще и квалификация в ЛЧ будет.
Новости "Кристал Пэлас"
Подопечные Оливера Гласнера также находятся в неплохой форме, правда это не сравнить с тем режимом уничтожения, который сейчас у "сорок". Они давно выровняли свое положение в турнирной таблице и просто сильно завершают сезон.
За последние 5 матчей на счету у "стекольщиков" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и начнем с победы в товарищеском матче во время мартовского международного перерыва против "Хам-Кам" (1:0), но учитывать это несерьезно, поэтому посмотрим дальше, а там победа над "Фулхэмом" (3:0) на выезде. Очень сильное выступление было.
Также неожиданно сыграли вничью с "Саутгемптоном" (1:1), хотя играли они там гораздо лучше, вопрос был банально в реализации моментов. Также обыграли "Брайтон" (2:1) ну и в прошлом туре уступили против "Манчестер Сити" (2:5), однако и там было место для классного старта и двух забитых голов. Наверное, чтобы сдержать натиск от "Ньюкасла", у них нет достаточно прочности, однако они попытаются.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2
|"Арсенал"
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3
|Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|4
|"Ньюкасл"
|31
|17
|5
|9
|56-40
|56
|5
|"Манчестер Сити"
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6
|"Челси"
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7
|"Астон Вилла"
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8
|"Борнмут"
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|9
|"Фулхэм"
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12
|"Кристал Пэлас"
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15
|"Тоттенхэм"
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16
|"Вулверхэмптон"
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18
|Ипсвич Таун
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19
|"Лестер Сити"
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20
|"Саутгемптон"
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Личные встречи
30.11.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 1:1
24.04.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 2:0
21.10.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" 4:0
21.01.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 0:0
09.11. 22 КАЛ "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" 0:0
Цифры и факты
- В 15 из последних 17 матчей между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" проходила ставка ТМ 2.5;
- "Ньюкасл" сохранял свои ворота в неприкосновенности в последних 4 домашних матчах против "Кристал Пэлас";
- "Ньюкасл" выиграл каждый из последних 5 матчей во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Ньюкасле" на этот матч не рассчитывают на помощь травмированных Джамала Ласселса, Свена Ботмана, Льюиса Холла и Джо Уиллока. Все остальные готовы играть.
Что касается кадровых проблем "Пэлас", то за них не сыграют Шейк Дукуре, Чади Риад, Мэтт Тернер и Ромен Эссе.
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп - Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто - Гимараэс, Тонали, Жоэлитон - Мерфи, Исак, Барнс
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Гендерсон - Ричардс, Лакруа, Гейи - Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл - Сарр, Эзе - Матета
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 2:0. Кажется, что здесь должна быть очередная спокойная победа "сорок", которые в последнее время только побеждают. Они играют у себя дома, "Пэлас" хоть и крепкий, но под давлением сильных команд прогибается. Поэтому ожидаем победы хозяев и выхода их на третью строчку в АПЛ.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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