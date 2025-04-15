Ньюкасл – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.04.2025

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 апреля. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Перенесенный матч 29-го тура наконец-то будет сыгран. Тогда "сороки" пропускали тур, поскольку у них был более чем важный финал Кубка Английской Лиги. Трофей они забрали, теперь нужно забрать и три очка в рамках АПЛ, чтобы выйти на чистое третье место в таблице и обойти "Ноттингем Форест". По силам ли им одолеть упрямых "орлов"?

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Хау находится в прекрасной форме. Несмотря на то, что перед матчем прошлого тура главного тренера госпитализировали с пневмонией, команда вообще никак не просела в плане игры и легко одолела своего соперника. Поэтому отсутствие Хау на тренерской бровке - не является проблемой.

За последние 5 матчей на счету у "сорок" 5 побед. Они обыгрывают всех и где угодно. Сначала был проблемный матч с "Вест Хэмом" на выезде, где вырвали победу на последних минутах (1:0), затем обыграли "Ливерпуль" в финале Кубка Английской Лиги (2:1) и сделали это очень стильно и безальтернативно.

Также была победа над "Брентфордом" (2:1), уничтожение "Лестера" на выезде (3:0), ну и в минувшие выходные просто не заметили "Манчестер Юнайтед" (4:1). Команда на ходу, она готова снова залетать в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Если у них это получится, то данный сезон войдет в историю, ведь трофей уже поднят, еще и квалификация в ЛЧ будет.

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера также находятся в неплохой форме, правда это не сравнить с тем режимом уничтожения, который сейчас у "сорок". Они давно выровняли свое положение в турнирной таблице и просто сильно завершают сезон.

За последние 5 матчей на счету у "стекольщиков" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и начнем с победы в товарищеском матче во время мартовского международного перерыва против "Хам-Кам" (1:0), но учитывать это несерьезно, поэтому посмотрим дальше, а там победа над "Фулхэмом" (3:0) на выезде. Очень сильное выступление было.

Также неожиданно сыграли вничью с "Саутгемптоном" (1:1), хотя играли они там гораздо лучше, вопрос был банально в реализации моментов. Также обыграли "Брайтон" (2:1) ну и в прошлом туре уступили против "Манчестер Сити" (2:5), однако и там было место для классного старта и двух забитых голов. Наверное, чтобы сдержать натиск от "Ньюкасла", у них нет достаточно прочности, однако они попытаются.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.11.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 1:1

24.04.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 2:0

21.10.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" 4:0

21.01.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 0:0

09.11. 22 КАЛ "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" 0:0

Цифры и факты

В 15 из последних 17 матчей между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" проходила ставка ТМ 2.5;

"Ньюкасл" сохранял свои ворота в неприкосновенности в последних 4 домашних матчах против "Кристал Пэлас";

"Ньюкасл" выиграл каждый из последних 5 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Ньюкасле" на этот матч не рассчитывают на помощь травмированных Джамала Ласселса, Свена Ботмана, Льюиса Холла и Джо Уиллока. Все остальные готовы играть.

Что касается кадровых проблем "Пэлас", то за них не сыграют Шейк Дукуре, Чади Риад, Мэтт Тернер и Ромен Эссе.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп - Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто - Гимараэс, Тонали, Жоэлитон - Мерфи, Исак, Барнс

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Гендерсон - Ричардс, Лакруа, Гейи - Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл - Сарр, Эзе - Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Кажется, что здесь должна быть очередная спокойная победа "сорок", которые в последнее время только побеждают. Они играют у себя дома, "Пэлас" хоть и крепкий, но под давлением сильных команд прогибается. Поэтому ожидаем победы хозяев и выхода их на третью строчку в АПЛ.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.