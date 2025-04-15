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Ньюкасл – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" в рамках чемпионата Англии

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 29-й тур.

16 апреля. 21:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Перенесенный матч 29-го тура наконец-то будет сыгран. Тогда "сороки" пропускали тур, поскольку у них был более чем важный финал Кубка Английской Лиги. Трофей они забрали, теперь нужно забрать и три очка в рамках АПЛ, чтобы выйти на чистое третье место в таблице и обойти "Ноттингем Форест". По силам ли им одолеть упрямых "орлов"?

Содержание

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Хау находится в прекрасной форме. Несмотря на то, что перед матчем прошлого тура главного тренера госпитализировали с пневмонией, команда вообще никак не просела в плане игры и легко одолела своего соперника. Поэтому отсутствие Хау на тренерской бровке - не является проблемой.

За последние 5 матчей на счету у "сорок" 5 побед. Они обыгрывают всех и где угодно. Сначала был проблемный матч с "Вест Хэмом" на выезде, где вырвали победу на последних минутах (1:0), затем обыграли "Ливерпуль" в финале Кубка Английской Лиги (2:1) и сделали это очень стильно и безальтернативно.

Также была победа над "Брентфордом" (2:1), уничтожение "Лестера" на выезде (3:0), ну и в минувшие выходные просто не заметили "Манчестер Юнайтед" (4:1). Команда на ходу, она готова снова залетать в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Если у них это получится, то данный сезон войдет в историю, ведь трофей уже поднят, еще и квалификация в ЛЧ будет.

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.04.2025 - изображение 1

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера также находятся в неплохой форме, правда это не сравнить с тем режимом уничтожения, который сейчас у "сорок". Они давно выровняли свое положение в турнирной таблице и просто сильно завершают сезон.

За последние 5 матчей на счету у "стекольщиков" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке и начнем с победы в товарищеском матче во время мартовского международного перерыва против "Хам-Кам" (1:0), но учитывать это несерьезно, поэтому посмотрим дальше, а там победа над "Фулхэмом" (3:0) на выезде. Очень сильное выступление было.

Также неожиданно сыграли вничью с "Саутгемптоном" (1:1), хотя играли они там гораздо лучше, вопрос был банально в реализации моментов. Также обыграли "Брайтон" (2:1) ну и в прошлом туре уступили против "Манчестер Сити" (2:5), однако и там было место для классного старта и двух забитых голов. Наверное, чтобы сдержать натиск от "Ньюкасла", у них нет достаточно прочности, однако они попытаются.

Ньюкасл – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 16.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал "Арсенал" 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси "Челси" 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 32 15 9 8 49-46 54
8 Борнмут "Борнмут" 32 13 9 10 52-40 48
9 Фулхэм "Фулхэм" 32 13 9 10 47-43 48
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 12 12 8 51-49 48
11 Брентфорд Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 32 2 4 26 23-77 10

Личные встречи

30.11.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 1:1

24.04.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 2:0

21.10.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" 4:0

21.01.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ньюкасл" 0:0

09.11. 22 КАЛ "Ньюкасл" — "Кристал Пэлас" 0:0

Цифры и факты

  • В 15 из последних 17 матчей между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" проходила ставка ТМ 2.5;
  • "Ньюкасл" сохранял свои ворота в неприкосновенности в последних 4 домашних матчах против "Кристал Пэлас";
  • "Ньюкасл" выиграл каждый из последних 5 матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Ньюкасле" на этот матч не рассчитывают на помощь травмированных Джамала Ласселса, Свена Ботмана, Льюиса Холла и Джо Уиллока. Все остальные готовы играть.

Что касается кадровых проблем "Пэлас", то за них не сыграют Шейк Дукуре, Чади Риад, Мэтт Тернер и Ромен Эссе.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп - Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто - Гимараэс, Тонали, Жоэлитон - Мерфи, Исак, Барнс

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Гендерсон - Ричардс, Лакруа, Гейи - Муньос, Уортон, Лерма, Митчелл - Сарр, Эзе - Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.72
4.00
4.75
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Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Кажется, что здесь должна быть очередная спокойная победа "сорок", которые в последнее время только побеждают. Они играют у себя дома, "Пэлас" хоть и крепкий, но под давлением сильных команд прогибается. Поэтому ожидаем победы хозяев и выхода их на третью строчку в АПЛ.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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