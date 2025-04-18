Сражение за ЛЧ продолжается. Астон Вилла – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.04.2025

Английская Премьер-лига, 33 тур

19 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Астон Вілла - Ньюкасл Юнайтед Смотреть трансляцию

"Ньюкасл" и "Астон Вилла" в последние несколько сезонов завоевывают себе места в топе английского футбола. В прошлом году "сороки" представляли АПЛ в Лиге чемпионов, в текущей кампании эта честь досталась "львам". Теперь они – прямые конкуренты по борьбе за место (теперь уже) в топ-5 чемпионата. Этот матч может иметь решающее значение в итоге.

Новости Астон Виллы

Именно в ЛЧ и играли подопечные Эмери в прошлый вторник против ПСЖ. Невероятный матч выдали на "Вилла Парк". Начался он с курьеза, ведь на стадионе включили гимн Лиги Европы вместо Лиги чемпионов. Но развязка в поединке была невероятная, едва до голливудского уровня не дошли. Парижане выигрывали со счетом 2:0, но на 57 минуте уже уступали 2:3. У "Виллы" еще было 35+ минут на один гол, но там также важно было и не пропустить. Все-таки в соперниках – "Пари Сен-Жермен". Парижане в итоге и прошли дальше, но "львы" вылетели с высоко поднятой головой.

Эта победа стала девятой в последних 10 матчах. Лишь ПСЖ в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов проиграли за последнее время подопечные Эмери. Благодаря этому прошли в полуфинал Кубка Англии, вернулись в борьбу за ЛЧ. В настоящее время "Астон Вилла" идет на седьмом месте в АПЛ. Это уже зона еврокубков, однако до желаемого пятого места всего один зачетный пункт. Кстати, именно "львы" сделали огромный вклад в то, чтобы от Англии в следующем сезоне играли пять команд в самом престижном клубном турнире мира.

Кадры хозяев

"Вилла" – команда чудо. Ни в разгар сезона, ни в ключевой части его завершения у нее нет травмированных. А кроме этого и дисквалифицированных. Поэтому и к этому матчу "львы" подходят в полной боевой готовности. Разве что с небольшой усталостью после ПСЖ – как физической, так и эмоциональной.

Новости Ньюкасла

"Сороки" также играли посреди недели свой матч. Более того, даже на день позже – в среду. Это был перенесенный поединок 29 тура из-за участия "Ньюкасл Юнайтед" в финале Кубка лиги. В соперниках был "Кристал Пэлас". Некоторое время "стекольщики" сопротивлялись, даже пенальти заработали. Которое в итоге не реализовали. Но в конце концов на перерыв команды пошли со счетом 4:0 в пользу "сорок". Три гола были забиты после 38 минуты. Вот что называется "дожали соперника".

Благодаря этому результату "Ньюкасл" вышел на третье место в турнирной таблице. У "сорок" также невероятная серия. Она состоит из пяти побед подряд в АПЛ, а также выигранном финале Кубка лиги. Следует отметить, что в трех последних поединках были зафиксированы разгромы соперника. Ко второму "Арсеналу" – четыре зачетных пункта. Если так дальше пойдет, то и “канонирам” можно будет навязать борьбу. Тем более, что в предпоследнем туре их ждет очная встреча.

Кадры гостей

Здесь уже проблемы есть, хоть и немного. Из-за травм отсутствуют трое футболистов: Ботманн, Холл и Ласселс. Первые двое – однозначно большие потери для Эдди Хау. Но это не неожиданные потери, ведь вся тройка уже долго в лазарете.

Последние пять матчей Астон Виллы и Ньюкасл Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

15.04. Астон Вилла – ПСЖ 3:2 (ЛЧ)

12.04. Саутгемптон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)

09.04. ПСЖ – Астон Вилла 3:1 (ЛЧ)

05.04. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

02.04. Брайтон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.04. Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас 5:0 (АПЛ)

13.04. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)

07.04. Лестер – Ньюкасл Юнайтед 0:3 (АПЛ)

02.04. Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

16.03. Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед 1:2 (Кубок лиги)

Последние пять личных встреч между командами

26.12.2024. Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

30.01.2024. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 1:3 (АПЛ)

12.08.2023. Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла 5:1 (АПЛ)

15.04.2023. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 3:0 (АПЛ)

29.10.2022. Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 32 23 7 2 74-31 76 2 "Арсенал" 32 17 12 3 57-27 63 3 "Ньюкасл" 32 18 5 9 61-40 59 4 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57 5 "Манчестер Сити" 32 16 7 9 62-42 55 6 "Челси" 32 15 9 8 56-39 54 7 "Астон Вилла" 32 15 9 8 49-46 54 8 "Борнмут" 32 13 9 10 52-40 48 9 "Фулхэм" 32 13 9 10 47-43 48 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 12 12 8 51-49 48 11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43 12 "Кристал Пэлас" 32 11 10 11 41-45 43 13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38 14 "Манчестер Юнайтед" 32 10 8 14 38-45 38 15 "Тоттенхэм" 32 11 4 17 60-49 37 16 "Вулверхэмптон" 32 10 5 17 47-61 35 17 "Вест Хэм Юнайтед" 32 9 8 15 36-54 35 18 Ипсвич Таун 32 4 9 19 33-67 21 19 "Лестер Сити" 32 4 6 22 27-72 18 20 "Саутгемптон" 32 2 4 26 23-77 10

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед

Прогноз на матч Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед от UA-Football

Две сильные команды сейчас на ходу. Здесь возможны два развития сценария: либо коса на камень и суперфутбол, либо спокойная игра на результат. Но в игру входит фактор домашнего поля. В последний раз в рамках АПЛ "Вилла" на собственном стадионе проигрывала 24 августа прошлого года ("Арсенала" 0:2). И вряд ли это сделает на этот раз. Прогноз: Ничья.