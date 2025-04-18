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Сражение за ЛЧ продолжается. Астон Вилла – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.04.2025
Сказать, что это поединок за шесть очков – ничего не сказать
Фото: пресслужби ФК "Ньюкасл"
Английская Премьер-лига, 33 тур
19 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports
"Ньюкасл" и "Астон Вилла" в последние несколько сезонов завоевывают себе места в топе английского футбола. В прошлом году "сороки" представляли АПЛ в Лиге чемпионов, в текущей кампании эта честь досталась "львам". Теперь они – прямые конкуренты по борьбе за место (теперь уже) в топ-5 чемпионата. Этот матч может иметь решающее значение в итоге.
Новости Астон Виллы
Именно в ЛЧ и играли подопечные Эмери в прошлый вторник против ПСЖ. Невероятный матч выдали на "Вилла Парк". Начался он с курьеза, ведь на стадионе включили гимн Лиги Европы вместо Лиги чемпионов. Но развязка в поединке была невероятная, едва до голливудского уровня не дошли. Парижане выигрывали со счетом 2:0, но на 57 минуте уже уступали 2:3. У "Виллы" еще было 35+ минут на один гол, но там также важно было и не пропустить. Все-таки в соперниках – "Пари Сен-Жермен". Парижане в итоге и прошли дальше, но "львы" вылетели с высоко поднятой головой.
Эта победа стала девятой в последних 10 матчах. Лишь ПСЖ в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов проиграли за последнее время подопечные Эмери. Благодаря этому прошли в полуфинал Кубка Англии, вернулись в борьбу за ЛЧ. В настоящее время "Астон Вилла" идет на седьмом месте в АПЛ. Это уже зона еврокубков, однако до желаемого пятого места всего один зачетный пункт. Кстати, именно "львы" сделали огромный вклад в то, чтобы от Англии в следующем сезоне играли пять команд в самом престижном клубном турнире мира.
Кадры хозяев
"Вилла" – команда чудо. Ни в разгар сезона, ни в ключевой части его завершения у нее нет травмированных. А кроме этого и дисквалифицированных. Поэтому и к этому матчу "львы" подходят в полной боевой готовности. Разве что с небольшой усталостью после ПСЖ – как физической, так и эмоциональной.
Новости Ньюкасла
"Сороки" также играли посреди недели свой матч. Более того, даже на день позже – в среду. Это был перенесенный поединок 29 тура из-за участия "Ньюкасл Юнайтед" в финале Кубка лиги. В соперниках был "Кристал Пэлас". Некоторое время "стекольщики" сопротивлялись, даже пенальти заработали. Которое в итоге не реализовали. Но в конце концов на перерыв команды пошли со счетом 4:0 в пользу "сорок". Три гола были забиты после 38 минуты. Вот что называется "дожали соперника".
Благодаря этому результату "Ньюкасл" вышел на третье место в турнирной таблице. У "сорок" также невероятная серия. Она состоит из пяти побед подряд в АПЛ, а также выигранном финале Кубка лиги. Следует отметить, что в трех последних поединках были зафиксированы разгромы соперника. Ко второму "Арсеналу" – четыре зачетных пункта. Если так дальше пойдет, то и “канонирам” можно будет навязать борьбу. Тем более, что в предпоследнем туре их ждет очная встреча.
Кадры гостей
Здесь уже проблемы есть, хоть и немного. Из-за травм отсутствуют трое футболистов: Ботманн, Холл и Ласселс. Первые двое – однозначно большие потери для Эдди Хау. Но это не неожиданные потери, ведь вся тройка уже долго в лазарете.
Последние пять матчей Астон Виллы и Ньюкасл Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 15.04. Астон Вилла – ПСЖ 3:2 (ЛЧ)
- 12.04. Саутгемптон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)
- 09.04. ПСЖ – Астон Вилла 3:1 (ЛЧ)
- 05.04. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)
- 02.04. Брайтон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.04. Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас 5:0 (АПЛ)
- 13.04. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)
- 07.04. Лестер – Ньюкасл Юнайтед 0:3 (АПЛ)
- 02.04. Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
- 16.03. Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед 1:2 (Кубок лиги)
Последние пять личных встреч между командами
26.12.2024. Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
30.01.2024. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 1:3 (АПЛ)
12.08.2023. Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла 5:1 (АПЛ)
15.04.2023. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 3:0 (АПЛ)
29.10.2022. Ньюкасл Юнайтед – Астон Вилла 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2
|
"Арсенал"
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3
|
"Ньюкасл"
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|4
|
Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|5
|
"Манчестер Сити"
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6
|
"Челси"
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7
|
"Астон Вилла"
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8
|
"Борнмут"
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|9
|
"Фулхэм"
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|11
|
Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12
|
"Кристал Пэлас"
|32
|11
|10
|11
|41-45
|43
|13
|
Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15
|
"Тоттенхэм"
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16
|
"Вулверхэмптон"
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18
|
Ипсвич Таун
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19
|
"Лестер Сити"
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20
|
"Саутгемптон"
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед
Прогноз на матч Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед от UA-Football
Две сильные команды сейчас на ходу. Здесь возможны два развития сценария: либо коса на камень и суперфутбол, либо спокойная игра на результат. Но в игру входит фактор домашнего поля. В последний раз в рамках АПЛ "Вилла" на собственном стадионе проигрывала 24 августа прошлого года ("Арсенала" 0:2). И вряд ли это сделает на этот раз. Прогноз: Ничья.
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