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Кристал Пэлас – Борнмут. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 19.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Команда Андони Ираолы просела в последние недели, но все равно оставляет за собой математические шансы на неожиданную борьбу даже за зону Лиги Чемпионов. Для этого "вишням" нужно побеждать и только побеждать. Готовы ли они выдать топовую концовку сезона и удивить всю Англию неожиданно высоким финишным местом? Вопрос открытый, но начинать надо уже здесь, в Лондоне, против "Кристал Пэлас".
Новости "Кристал Пэлас"
Подопечные Оливера Гласнера проводят хороший сезон после неудачного старта, хотя если посмотреть на результаты "орлов" в последних двух матчах, то так и не скажешь. Тем не менее, они идут в середине таблицы, где их все и ожидали видеть перед стартом кампании.
За последние 5 матчей на счету "стекольщиков" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сначала обыграли "Фулхэм" на выезд со счетом 3:0, это был действительно фантастический матч в их исполнении. После этого неудача с "Саутгемптоном", где удалось вырвать ничью 1:1 лишь на последних минутах, хотя играли они там гораздо лучше соперника.
Также победили крепкий "Брайтон" у себя дома (2:1), но после этого два разгромных поражения при чрезвычайно неудачной игре. Но и соперники были сильными. Сначала погром от "Манчестер Сити" (2:5), хотя вели в счете по ходу матча 2:0, а посреди недели проиграли "Ньюкаслу" (0:5), однако там все было не настолько ужасно, как показывает счет.
Новости "Борнмута"
Команда Андони Ираолы наконец-то победила в прошлом туре и это шанс для них воспользоваться данным импульсом для дальнейших успехов. Илья Забарный впервые за долгое время остался на скамейке запасных, но мы ожидаем его возвращения в стартовую одиннадцатку на этих выходных.
За последние 5 матчей на счету у "вишен" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала проиграли "Брентфорду" у себя дома (1:2), затем в Кубке Англии открыли счет против "Манчестер Сити", но все равно проиграли (1:2), а затем неожиданно уступили даже аутсайдеру "Ипсвич" в АПЛ (1:2) и это на своем стадионе.
Зато потом была боевая ничья с "Вест Хэмом" (2:2), где показали характер, а затем обыграли крепкий "Фулхэм" в родных стенах (2:1). Возможно, именно та победа вдохновит их на дальнейшие свершения, ведь сезон еще можно завершить на мажорной ноте.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2
|"Арсенал"
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3
|"Ньюкасл"
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|4
|Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|5
|"Манчестер Сити"
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6
|"Челси"
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7
|"Астон Вилла"
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8
|"Борнмут"
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|9
|"Фулхэм"
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12
|"Кристал Пэлас"
|32
|11
|10
|11
|41-45
|43
|13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15
|"Тоттенхэм"
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16
|"Вулверхэмптон"
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18
|Ипсвич Таун
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19
|"Лестер Сити"
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20
|"Саутгемптон"
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Личные встречи
26.12.24 АПЛ "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 0:0
02.04.24 АПЛ "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 1:0
06.12.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Борнмут" 0:2
13.05.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Борнмут" 2:0
31.12. 22 АПЛ "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 0:2
Цифры и факты
- В последних 8 матчах между "Борнмутом" и "Кристал Пэлас" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;
- "Борнмут" сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 3 матчах против "Кристал Пэлас";
- В последних 3 матчах "Кристал Пэлас" проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В команде Оливера Гласнера почти нет травм, пока в лазарете только Шейк Дукуре и Шади Риад. Все остальные готовы играть.
Что касается проблем Андони Ираолы, то он не может рассчитывать на травмированных Энеса Унала и Райана Кристи. Также под вопросом Джастин Клюйверт и Луис Синистерра.
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон, Камада, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета
"Борнму", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Хейсен, Забарный, Керкез — Адамс, Кук — Семеньо, Скотт, Уаттара — Эванилсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Борнмутом" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. У Ильи Забарного и его партнеров немало проблем в последние недели, однако в прошлом туре они наконец победили. Нам все же кажется, что выйти на победную серию у "вишен" не получится, ведь „Пэлас“ достаточно сильный соперник, чтобы остановить их ход, и не смотрите на последние два матча "орлов", они могут обманывать. Поэтому ожидаем здесь ничью с обменом голами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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