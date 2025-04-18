Кристал Пэлас – Борнмут. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 19.04.2025

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Команда Андони Ираолы просела в последние недели, но все равно оставляет за собой математические шансы на неожиданную борьбу даже за зону Лиги Чемпионов. Для этого "вишням" нужно побеждать и только побеждать. Готовы ли они выдать топовую концовку сезона и удивить всю Англию неожиданно высоким финишным местом? Вопрос открытый, но начинать надо уже здесь, в Лондоне, против "Кристал Пэлас".

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера проводят хороший сезон после неудачного старта, хотя если посмотреть на результаты "орлов" в последних двух матчах, то так и не скажешь. Тем не менее, они идут в середине таблицы, где их все и ожидали видеть перед стартом кампании.

За последние 5 матчей на счету "стекольщиков" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Сначала обыграли "Фулхэм" на выезд со счетом 3:0, это был действительно фантастический матч в их исполнении. После этого неудача с "Саутгемптоном", где удалось вырвать ничью 1:1 лишь на последних минутах, хотя играли они там гораздо лучше соперника.

Также победили крепкий "Брайтон" у себя дома (2:1), но после этого два разгромных поражения при чрезвычайно неудачной игре. Но и соперники были сильными. Сначала погром от "Манчестер Сити" (2:5), хотя вели в счете по ходу матча 2:0, а посреди недели проиграли "Ньюкаслу" (0:5), однако там все было не настолько ужасно, как показывает счет.

Новости "Борнмута"

Команда Андони Ираолы наконец-то победила в прошлом туре и это шанс для них воспользоваться данным импульсом для дальнейших успехов. Илья Забарный впервые за долгое время остался на скамейке запасных, но мы ожидаем его возвращения в стартовую одиннадцатку на этих выходных.

За последние 5 матчей на счету у "вишен" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала проиграли "Брентфорду" у себя дома (1:2), затем в Кубке Англии открыли счет против "Манчестер Сити", но все равно проиграли (1:2), а затем неожиданно уступили даже аутсайдеру "Ипсвич" в АПЛ (1:2) и это на своем стадионе.

Зато потом была боевая ничья с "Вест Хэмом" (2:2), где показали характер, а затем обыграли крепкий "Фулхэм" в родных стенах (2:1). Возможно, именно та победа вдохновит их на дальнейшие свершения, ведь сезон еще можно завершить на мажорной ноте.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.24 АПЛ "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 0:0

02.04.24 АПЛ "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 1:0

06.12.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Борнмут" 0:2

13.05.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Борнмут" 2:0

31.12. 22 АПЛ "Борнмут" — "Кристал Пэлас" 0:2

Цифры и факты

В последних 8 матчах между "Борнмутом" и "Кристал Пэлас" во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;

"Борнмут" сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 3 матчах против "Кристал Пэлас";

В последних 3 матчах "Кристал Пэлас" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В команде Оливера Гласнера почти нет травм, пока в лазарете только Шейк Дукуре и Шади Риад. Все остальные готовы играть.

Что касается проблем Андони Ираолы, то он не может рассчитывать на травмированных Энеса Унала и Райана Кристи. Также под вопросом Джастин Клюйверт и Луис Синистерра.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон, Камада, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета

"Борнму", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Хейсен, Забарный, Керкез — Адамс, Кук — Семеньо, Скотт, Уаттара — Эванилсон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. У Ильи Забарного и его партнеров немало проблем в последние недели, однако в прошлом туре они наконец победили. Нам все же кажется, что выйти на победную серию у "вишен" не получится, ведь „Пэлас“ достаточно сильный соперник, чтобы остановить их ход, и не смотрите на последние два матча "орлов", они могут обманывать. Поэтому ожидаем здесь ничью с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.