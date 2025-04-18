Брентфорд – Брайтон. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 19.04.2025

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля. 17:00. Брентфорд. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия).

Трансляция: Setanta Sports OTT

19 апреля в рамках 33-го тура АПЛ пройдет встреча между двумя середняками чемпионата. Обе команды не могут похвастаться стабильными выступлениями, но способны потрепать нервы сопернику. Матч обещает быть динамичным и с голами. Кто окажется сильнее – "пчелы" или "чайки"?

Новости "Брентфорда"

"Брентфорд" расположился на 11-ой строчке в турнирной таблице АПЛ и всеми силами старается удержать положение. Из 32 матчей (АПЛ) подопечные Томаса Франка проиграли 13, выиграли – 12, сыграли вничью – семь; забили 52 гола и пропустили 48. В последних шести матчах "пчелам" удалось одержать только одну победу – над "Борнмутом" (1:2). Вничью сыграли с "Эвертоном" (1:1), "Челси" (0:0) и ""Арсеналом" (1:1). Проиграли "Астон Вилле" (0:1) и "Ньюкаслу" (2:1). На первый взгляд, результат слабый. Однако, стоит отметить, что только "Эвертон" находится ниже "пчел" в турнирной таблице (13-е место). Все остальные соперники претендуют на топ-шесть АПЛ. Особенно удивили "пчелы" в матче с "Арсеналом", отобрав очки у подопечных Микеля Артеты.

"Брентфорд" любит атаковать по флангам, ловить соперника на ошибках и, конечно, рассчитывает на стандарты. Очень часто "Брентфорд" создает впечатление команды, которая зависит от настроения. Если удастся забить первыми, есть шанс завершить матч победой.

Нет сомнений, что "Брентфорд" не оставил надежду влететь в топ-10 АПЛ. Поэтому, в матче с "Брайтоном" мотивация будет очень высокая. Основная проблема команды – оборона, которая допускает ошибки, не выдерживая давления соперника.

Новости "Брайтона"

"Брайтон" занял десятое место в турнирной таблице АПЛ. Статистика "чаек" практически не отличается от их субботнего соперника. Из 32-х матчей 12 – выиграли, восемь проиграли и 12 завершили вничью. 51 гол забили, 49 – пропустили. В последних шести матчах "чайки" доказали, что не готовы сдаваться и уступать позиции. Команда выиграла у "Борнмута" (2:1), "Фулхэма" (2:1) и отобрала очки у "Манчестер Сити" (2:2). Однако, в последних трех матчах "Брайтон" не впечатляет. Проиграли "Астон Вилле" (0:3), "Кристал Пэлас" (2:1) и не смогли удержать победный счет с "Лестер Сити" (2:2).

"Брайтон" обычно испытывает проблемы именно в гостевых матчах. Иногда создается впечатление, что игроки забывают, как нужно защищаться или атаковать. Больше всего "чайки" надеятся на стандарты и навесы, что не всегда приносит желаемый результат.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.10.2022. АПЛ. "Брентфорд" – "Брайтон" 2:0

01.04.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Брентфорд" 3:3

06.12.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Брентфорд" 2:1

03.04.2024. АПЛ. "Брентфорд" – "Брайтон" 0:0

27.12.2024. АПЛ. "Брайтон" – "Брентфорд" 0:0

Цифры и факты

"Брентфорд" не одержал дома ни одной победы в последних девяти матчах;

"Брайтон" в последних четырех матчах пропускает минимум два гола;

"Брентфорд" дома в среднем забивает 1,8 голов;

"Брайтон" в гостях в среднем забивает 1,7.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Франк не испытывает глобальные проблемы с выбором футболистов на матч. Только несколько игроков в лазарете. Эрон Хики, Игор Тьяго и Джош Да Силва лечат колени, Фабио Карвальо восстанавливается после травмы плеча.

"Брайтон" не может похвастаться пустым лазаретом. Список травмированных игроков гораздо длиннее: Кадиоглу, Милнер, Стил, Раттер, Уебстер, Лэмпти, Велтман. Под вопросом выход на поле Митомы – боль в пятке. Если Митома останется на скамейке запасных, вся надежда команды будет возлагаться на атакующую тройку игроков – Жоао Педро (десять голов и шесть ассистов), Янкуба Минте (пять голов и четыре ассиста), Дэнни Уэлбек (восемь голов и четыре ассиста).

"Брентфорд" (4 – 2 – 3 – 1): Флеккен — Айер, Коллинз, Ван ден Берг, Луис-Поттер — Нергор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

Главный тренер: Томас Франк

"Брайтон" (4 – 4 – 2): Вербрюгген — Хиншелвуд, Данк, ван Хекке, Эступиньян — Минте, О'Райли, Айяри, Адингра — Педро, Уэлбек

Главный тренер: Фабиан Хюрцелер

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Брайтоном" от UA-Футбол

У "Брентфорда" в последних матчах наблюдается некоторый спад как в атаке, так и в обороне. "Брайтон" тоже не феерит, да еще имеет достаточно много травмированных игроков. Однако, обе команды умеют атаковать, особенно по флангам. Учитывая, что оборона и у "чаек", и у "пчел" допускает ошибки, голы скорее всего будут от обеих команд. Соответственно, ставка "обе забьют – да" может иметь успех. Возможно, есть смысл поставить на "тотал голов больше 2,5". Фаворитом матча, на первый взгляд, выступает "Брайтон".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.