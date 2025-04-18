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Вест Хэм – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 33 тура АПЛ на 19.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 33-й тур.
19 апреля 17:00. "Лондон Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
Ничья с "Кристал Пэлас" (1:1) предсказуемо оказалась лишь небольшой яркой вспышкой для "Саутгемптона". Клуб вновь погрузился в свою привычную рутину из поражений, пропустив в двух следующих турах по три мяча от "Тоттенхэма" (1:3) и "Астон Виллы" (0:3).
"Вест Хэм" также пребывает в не лучшей форме, хозяева поля не могут победить в пяти матчах подряд, набрав за это время лишь два очка. Однако, стоит отметить, что в прошлом туре лондонцам удалось солидно потягаться с "Ливерпулем" (1:2). Игра с откровенным аутсайдером - шикарная возможность прервать свою ужасную серию и снова почувствовать вкус победы.
Новости "Вест Хэма"
17-е место - явно не то, чего ожидали фанаты от клуба, который уже успел пошуметь на европейской арене, а в прошлом году активно боролся за выход в еврокубки. "Молотобойцы" откровенно провалили этот сезон. Максимальная позиция, на которую они могут рассчитывать по итогам 38 туров - 13-я. Но, учитывая такие частые спады в игре "Вест Хэма", хозяева должны быть спокойны хотя бы из-за факта сохранения прописки на следующий сезон в АПЛ.
На поединок с явным аутсайдером лиги "Саутгемптоном" подопечные Поттера выйдут с настроением наконец победить после нескольких неудачных поединков подряд. А еще можно напомнить о возможности обогнать в турнирной таблице "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэм" - чем не мотивация для лондонского клуба на финальный отрезок чемпионата?
Новости "Саутгемптона"
Финиш сезона для "Саутгемптона" проходит под флагом борьбы за свое достоинство. Команда уже давно и безнадежно отстала от конкурентов по борьбе за выживание в АПЛ, поэтому главное противостояние для "святых" нынче проходит с клубом, располагающимся на дне Чемпионшипа.
Именно "Дерби Каунти" в свое время установил, казалось бы, вечный антирекорд АПЛ по набранным очкам - 11. Однако сейчас на счету подопечных Раска лишь 10 зачетных баллов и всего шесть туров для того, чтобы перебить "достижение" "Дерби". Выезд к кризисному "Вест Хэму" - один из самых реальных шансов разжиться хотя бы ничьей.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2
|"Арсенал"
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3
|"Ньюкасл"
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|4
|Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|5
|"Манчестер Сити"
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6
|"Челси"
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7
|"Астон Вилла"
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8
|"Борнмут"
|32
|13
|9
|10
|52-40
|48
|9
|"Фулхэм"
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12
|"Кристал Пэлас"
|32
|11
|10
|11
|41-45
|43
|13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15
|"Тоттенхэм"
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16
|"Вулверхэмптон"
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18
|Ипсвич Таун
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19
|"Лестер Сити"
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20
|"Саутгемптон"
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
Очные встречи
26.12.24 АПЛ "Саутгемптон" 0:1 "Вест Хэм"
02.04.23 АПЛ "Вест Хэм" 1:0 "Саутгемптон"
16.10.22 АПЛ "Саутгемптон" 1:1 "Вест Хэм"
02.03.22 Кубок Англии "Саутгемптон" 3:1 "Вест Хэм"
26.12. 21 АПЛ "Вест Хэм" 2:3 "Саутгемптон"
Цифры и факты
- В трех последних матчах "Вест Хэм" в первом тайме играл вничью "0:0" со своими соперниками;
- В семи из девяти предыдущих матчей "молотобойцев" в Премьер-лиге забивалось не более трех мячей;
- Последний раз гости не проигрывали два матча подряд в октябре прошлого года.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете "Вест Хэма" все стабильно и без изменений. Легенда клуба Майкл Антонио полноценно восстановится не раньше лета. Также затянулось возвращение Аарона Крессуэлла, который должен выздороветь в ближайшее время, а вот Крисенсио Саммервилл, хоть и не готов сыграть уже в этом туре, но еще будет иметь возможность помочь команде в последних играх чемпионата.
Ориентировочный состав "Вест Хэма": Ареоля — Тодибо, Килман, Мавропанос — Ван-Бисака, Солер, Пакета, Ворд-Прауз, Эмерсон — Боуэн, Кудус.
В этом матче "святым" до сих пор не смогут помочь Альберт Гренбек, Чарли Тейлор и Райан Фрейзер. Однако есть и хорошие новости - двухматчевую дисквалификацию отбыл Флинн Даунс, теперь он снова доступен для тренерского штаба.
Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис — Уолкер-Петерс, Фернандеш, Даунс, Мэннинг — Арчер, Онуачу, Сулемана.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол
Обе команды не отличаются особой результативностью как в этом сезоне в целом, так и на финишном отрезке сезона. Чего только стоит тот факт, что в трех последних матчах "Вест Хэм" в первом тайме играл вничью "0:0" со своими соперниками. Более того, в семи из девяти предыдущих матчей "молотобойцев" в Премьер-лиге забивалось не более трех мячей.
У "Саутгемптона" на протяжении сезона также наблюдаются огромные проблемы с атакой (как и со всем остальным). В сочетании с тем, как сильно "святые" нуждаются хотя бы в ничьей, мы не ждем слишком яркой и открытой игры. Наш прогноз - в матче будет забито три или меньше голов.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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