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Вест Хэм – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 33 тура АПЛ на 19.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии

Вест Хэм – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 33 тура АПЛ на 19.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

19 апреля 17:00. "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

Ничья с "Кристал Пэлас" (1:1) предсказуемо оказалась лишь небольшой яркой вспышкой для "Саутгемптона". Клуб вновь погрузился в свою привычную рутину из поражений, пропустив в двух следующих турах по три мяча от "Тоттенхэма" (1:3) и "Астон Виллы" (0:3).

"Вест Хэм" также пребывает в не лучшей форме, хозяева поля не могут победить в пяти матчах подряд, набрав за это время лишь два очка. Однако, стоит отметить, что в прошлом туре лондонцам удалось солидно потягаться с "Ливерпулем" (1:2). Игра с откровенным аутсайдером - шикарная возможность прервать свою ужасную серию и снова почувствовать вкус победы.

Содержание

Новости "Вест Хэма"

17-е место - явно не то, чего ожидали фанаты от клуба, который уже успел пошуметь на европейской арене, а в прошлом году активно боролся за выход в еврокубки. "Молотобойцы" откровенно провалили этот сезон. Максимальная позиция, на которую они могут рассчитывать по итогам 38 туров - 13-я. Но, учитывая такие частые спады в игре "Вест Хэма", хозяева должны быть спокойны хотя бы из-за факта сохранения прописки на следующий сезон в АПЛ.

На поединок с явным аутсайдером лиги "Саутгемптоном" подопечные Поттера выйдут с настроением наконец победить после нескольких неудачных поединков подряд. А еще можно напомнить о возможности обогнать в турнирной таблице "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэм" - чем не мотивация для лондонского клуба на финальный отрезок чемпионата?

Вест Хэм – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 33 тура АПЛ на 19.04.2025 - изображение 1

Новости "Саутгемптона"

Финиш сезона для "Саутгемптона" проходит под флагом борьбы за свое достоинство. Команда уже давно и безнадежно отстала от конкурентов по борьбе за выживание в АПЛ, поэтому главное противостояние для "святых" нынче проходит с клубом, располагающимся на дне Чемпионшипа.

Именно "Дерби Каунти" в свое время установил, казалось бы, вечный антирекорд АПЛ по набранным очкам - 11. Однако сейчас на счету подопечных Раска лишь 10 зачетных баллов и всего шесть туров для того, чтобы перебить "достижение" "Дерби". Выезд к кризисному "Вест Хэму" - один из самых реальных шансов разжиться хотя бы ничьей.

Вест Хэм – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 33 тура АПЛ на 19.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал "Арсенал" 32 17 12 3 57-27 63
3 Ньюкасл "Ньюкасл" 32 18 5 9 61-40 59
4 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси "Челси" 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 32 15 9 8 49-46 54
8 Борнмут "Борнмут" 32 13 9 10 52-40 48
9 Фулхэм "Фулхэм" 32 13 9 10 47-43 48
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 12 12 8 51-49 48
11 Брентфорд Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 32 11 10 11 41-45 43
13 Эвертон Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 32 2 4 26 23-77 10

Очные встречи

26.12.24 АПЛ "Саутгемптон" 0:1 "Вест Хэм"

02.04.23 АПЛ "Вест Хэм" 1:0 "Саутгемптон"

16.10.22 АПЛ "Саутгемптон" 1:1 "Вест Хэм"

02.03.22 Кубок Англии "Саутгемптон" 3:1 "Вест Хэм"

26.12. 21 АПЛ "Вест Хэм" 2:3 "Саутгемптон"

Цифры и факты

  • В трех последних матчах "Вест Хэм" в первом тайме играл вничью "0:0" со своими соперниками;
  • В семи из девяти предыдущих матчей "молотобойцев" в Премьер-лиге забивалось не более трех мячей;
  • Последний раз гости не проигрывали два матча подряд в октябре прошлого года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Вест Хэма" все стабильно и без изменений. Легенда клуба Майкл Антонио полноценно восстановится не раньше лета. Также затянулось возвращение Аарона Крессуэлла, который должен выздороветь в ближайшее время, а вот Крисенсио Саммервилл, хоть и не готов сыграть уже в этом туре, но еще будет иметь возможность помочь команде в последних играх чемпионата.

Ориентировочный состав "Вест Хэма": Ареоля — Тодибо, Килман, Мавропанос — Ван-Бисака, Солер, Пакета, Ворд-Прауз, Эмерсон — Боуэн, Кудус.

В этом матче "святым" до сих пор не смогут помочь Альберт Гренбек, Чарли Тейлор и Райан Фрейзер. Однако есть и хорошие новости - двухматчевую дисквалификацию отбыл Флинн Даунс, теперь он снова доступен для тренерского штаба.

Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис — Уолкер-Петерс, Фернандеш, Даунс, Мэннинг — Арчер, Онуачу, Сулемана.

Ставки и коэффициенты

BetKing
1.48
4.75
6.50
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Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

Обе команды не отличаются особой результативностью как в этом сезоне в целом, так и на финишном отрезке сезона. Чего только стоит тот факт, что в трех последних матчах "Вест Хэм" в первом тайме играл вничью "0:0" со своими соперниками. Более того, в семи из девяти предыдущих матчей "молотобойцев" в Премьер-лиге забивалось не более трех мячей.

У "Саутгемптона" на протяжении сезона также наблюдаются огромные проблемы с атакой (как и со всем остальным). В сочетании с тем, как сильно "святые" нуждаются хотя бы в ничьей, мы не ждем слишком яркой и открытой игры. Наш прогноз - в матче будет забито три или меньше голов.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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