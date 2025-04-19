Фулхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 20.04.2025

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Великолепный сезон в исполнении "Фулхэма" позволяет им до сих пор иметь неплохие шансы даже побороться за зону Лиги Чемпионов. Конечно, подобное было бы слишком фантастическим, но пробиться в Лигу Европы точно по силам. Отличный шанс сделать шаг навстречу этому будет у них в воскресенье, ведь они будут противостоять катастрофическому "Челси" и смогут сократить отставание от своих соседей как по Лондону, так и по турнирной таблице.

Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы стали чрезвычайно стабильными в своей нестабильности. В последнее время у них после победы идет поражение, а после поражения - победа. К слову, прошлый матч они проиграли, поэтому в игре с "Челси" уже понятно, чего ожидать.

Отбрасывая шутки в сторону, за последние 5 матчей на счету "дачников" 2 победы и 3 поражения. Сначала они обыграли "Тоттенхэм" у себя дома со счетом 2:0, особо не почувствовали они соперника в этом случае. Однако затем было катастрофическое поражение в Кубке Англии от "Кристал Пэлас" (0:3), там было немало вопросов к лондонцам.

Уже в рамках АПЛ также проиграли "Арсеналу" (1:2), однако игра там была достойная и это стоит отмечать. После этого обыграли "Ливерпуль" (3:2), что стало главной сенсацией тура. А в минувшие выходные не смогли найти аргументов против "Борнмута" (0:1), что стало очередным разочарованием, ведь они там даже выглядели фаворитами. В матче с "Челси" в наших глазах они также очевидные фавориты.

Новости "Челси"

Катастрофа, безыдейность, отсутствие энергии и полное разочарование - вот что происходит с "Челси" в последние месяцы. Команда, если вообще этот коллектив можно таким назвать, разобрана и не совсем понимает, как играть в футбол, показывая неплохие результаты разве что в Лиге Конференций против гораздо более слабых соперников, хотя на этой неделе даже там ничего не получилось и пришлось позориться.

За последние 5 матчей на счету "синих" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Обыграть за этот период удалось только "Тоттенхэм" (1:0), это был едва ли не единственный матч, в котором ребята Марески были хотя бы похожи на команду. А дальше... дальше был безыдейный матч против "Бренфторда" (0:0), обыграли "Легию" на выезде в Лиге Конференций, но исключительно за счет индивидуального класса (3:0).

Впоследствии опозорились у себя дома против "Ипсвича", где едва не проиграли аутсайдеру АПЛ, но спасли ничью 2:2. Ну а на этой неделе все же опозорились, когда вышли неплохим составом на домашний матч против "Легии", но проиграли польскому коллективу 1:2, хотя и прошли дальше по итогам двух матчей. С такой игрой "синим" нечего ловить с "Фулхэмом", команда Марку Силвы особо даже не заметит соперника. Здесь нужно кардинально что-то менять.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.24 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 1:2

13.01.24 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 1:0

02.10.23 АПЛ "Фулхэм" — "Челси" 0:2

30.07.23 КТМ "Челси" — "Фулхэм" 2:0

03.02. 23 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 0:0

Цифры и факты

"Челси" выиграл 5 из последних 6 выездных матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

В последних 3 матчах "Челси" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Марку Силва пока имеет только одного травмированного футболиста, точно не сыграет Рисс Нелсон. Также под вопросом готовность Гарри Уилсона. Все остальные готовы.

Что касается кадровых проблем у Энцо Марески, то травмированы Уэсли Фофана и Марк Гию. Ну и не забываем об отстранении от футбола Михаила Мудрика.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон — Берге, Лукич — Траоре, Перейра, Ивоби — Хименес

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Букмекеры дают примерно равные коэффициенты на обе команды, но поверьте, это скорее из-за громкости имени "Челси". Сейчас эта команда в глубокой депрессии, они не готовы бороться. Трудно представить, при каком сценарии они получат хотя бы ничью в этой игре. Мы убеждены, что это будет разгром в одни ворота, победа "Фулхэма".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.