Лестер – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 20.04.2025

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля. 18:30. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Кажется, ни для кого не секрет, что "Ливерпуль" шагает к своему титулу в этом сезоне и сейчас каждый матч их будет приближать к трофею. Игра против "Лестера" выглядит как один из самых легких шагов, которые могут сделать подопечные Слота, они должны побеждать такого соперника. Или Руд ван Нистелрой удивит и придумает что-то особенное под мерсисайдцев? Скоро узнаем.

Новости "Лестера"

Подопечные Руда ван Нистелроя могут уже после этого тура официально вылететь из АПЛ, потеряв математические шансы на спасение. Но даже если не после этого тура, то впоследствии это станет реальностью, это лишь вопрос времени.

За последние 5 матчей на счету у "лис" 4 поражения и 1 ничья. Конечно, побед не было, потому что этот коллектив в последнее время вообще забыл, как это делать. Сначала они проиграли на выезде "Челси" (0:1), хотя там показали неплохой футбол, кстати. Затем проиграли "Манчестер Юнайтед" (0:3), там все без шансов. Впоследствии уступили еще одному манчестерскому клубу, на этот раз "Сити" (0:2), также без шансов.

Затем их уничтожил "Ньюкасл" (0:3), хотя там могло залететь гораздо больше ворот в их ворота. Ну и в минувшие выходные неожиданно добытый балл против "Брайтона" (2:2), там наконец-то показали хоть какой-то бойцовский характер. Это все, чем "Лестер" может похвастаться в последнее время. Приезд "Ливерпуля" не обещает ничего положительного для команды.

Новости "Ливерпуля"

Команда Арне Слота, конечно, потеряла свою победную поступь после невероятного старта сезона, однако, как и в вопросе "Лестера" и вылета, так и здесь с чемпионством - это лишь вопрос времени, когда "Энфилд" будет праздновать победу в Английской Премьер-лиге.

Да, походка уже не та, скорости также, команда уставшая, но ей точно хватит качества, чтобы забрать свое, никаких сомнений. Особенно после новостей о продлении контрактов Салаха и ван Дейка, всё должно ещё больше наладиться. За последние 5 матчей на счету мерсисайдцев 2 победы и 3 поражения, давайте разберемся подробнее.

Проиграли "ПСЖ" в Лиге Чемпионов и вылетели из турнира, это было действительно разочарование. Также в финале Кубка Английской Лиги проиграли "Ньюкаслу" (1:2) и там их переиграли целиком и полностью. Зато удалось одержать тяжелую победу над "Эвертоном" (1:0).

Правда впоследствии снова проиграли, на этот раз против "Фулхэма" (2:3), этого мало кто ожидал. Ну и в минувшие выходные едва не упустили победу над "Вест Хэмом", но удалось забить победный гол в конце (2:1). Немного качели, впрочем мы не ожидаем каких-то проблем в матче с "Лестером".

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 3:1

27.09.24 КАЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 3:1

30.07.23 КТМ "Ливерпуль" — "Лестер" 4:0

15.05.23 АПЛ "Лестер" — "Ливерпуль" 0:3

30.12. 22 АПЛ "Ливерпуль" — "Лестер" 2:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 23 из последних 25 матчей АПЛ;

"Ливерпуль" выиграл последние 6 матчей против "Лестера" во всех турнирах;

"Ливерпуль" непобедим в 27 из последних 28 матчей в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Руд ван Нистелрой не может рассчитывать на Абдула Фатаву, он травмирован. Также под вопросом Ваут Фас и Жереми Монга. Также дисквалифицирован на эту игру Гарри Уинкс.

Что касается проблем Арне Слота, то он не рассчитывает на Джо Гомеза и Трента Александер-Арнолда, оба травмированы. Еще под вопросом готовность Дарвина Нуньеса. Все остальные готовы.

"Лестер", 4-2-3-1: Хермансен — Джастин, Околи, Коуди, Кристиансен — Ндиди, Сумаре — Макатир, Эль-Каннус, Мавидиди — Варди

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Жота

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лестером" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Одна из худших команд этого сезона будет противостоять без пяти минут чемпиону страны. Какой еще прогноз можно ожидать на эту игру, учитывая такие вводные данные? Конечно, мы ожидаем уверенную победу гостей. Вместе с тем, "Лестер" официально вылетит из АПЛ после этого тура.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.