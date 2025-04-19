Ипсвич — Арсенал. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 20.04.2025

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля. 16:00. Портмен Роуд (Ипсвич)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ипсвич" - "Арсенал" Смотреть трансляцию

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 16:00 на "Портмен Роуд" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Ипсвичем" и скорее всего заберет легкие три очка. Для лондонцев это шанс отдохнуть и сосредоточиться на более важном матче с "ПСЖ". "Синие" же просто сыграют этот матч и шансов выиграть крайне мало.

Новости "Ипсвича"

Команда доигрывает этот сезон и шансов на то, чтобы выбраться из зоны вылета крайне мало. И глядя на результаты в последних матчах довольно неутешительные. "Ипсвич" одержал одну победу, одну ничью и три поражения.

Киран Маккенн вместе со своей командой начал эту пятиматчевую серию с выездной игры против "Кристал Пэлас" и хотя команды почти одинаково били по воротам, но все же у хозяев моменты были более острые и это дало свой результат - 1:0.

В следующей игре с "Ноттингемом" команда сделала ставку на владение мячом, но тут Нуну Эшпириту Санту перехитрил своего визави и уже в первом тайме громил "Ипсвич" 3:0. После перерыва удалось сократить отставание, но "лесники" еще добавили один гол в ворота и забрали себе победу.

Единственной радостью стала победа над "Борнмутом", где с большими потугами удалось одержать победу 2:1, хотя вишни имели больше голевых моментов и действовали более слаженно. Но недолго музыка играла и уже во встрече с "Вулверхэмптоном" команда Маккенна уступила с аналогичным счетом. В заключительной игре "Ипсвич" играл против "Челси", где сумел удивить, и удивительным для всех образом удержал ничью, хотя после первого тайма вел в счете 2:0. Сможет ли команда и в матче с "канонирами" преподнести сюрприз, остается только догадываться.

Новости "Арсенала"

Что касается "Арсенала", то команда Микеля Артеты немного сдала в последних матчах, но все же продолжает борьбу за чемпионство, ожидая когда же "Ливерпуль" допустит ошибку. За шесть туров до конца сезона разница между командами составляет 13 очков и хотя шансы "канониров" приближаются к нулю, но все же они есть.

За последние пять матчей лондонцы одержали три победы и две ничьи. 1-го апреля команда в домашнем матче переиграла "Фулхэм" с минимальным преимуществом 2:1 и готовилась к легкой игре с "Эвертоном". Но здесь Дэвид Мойес в своих лучших традициях сумел сохранить ничью и отобрать такие необходимые 2 очка. Возможно, "Арсенал" пытался сохранить силы перед матчем Лиги чемпионов, а может и далась усталость после такой борьбы. В следующем матче подопечные Микеля Артеты разгромили "Реал" со счетом 3:0 и так обрадовались этой победе, что в игре против "Брентфорда" не удержали победу и снова растеряли очки - 1:1.

16 апреля лондонцы поехали в Мадрид держать ответный удар, но "сливочные" похоже не планировали отыгрываться и снова уступили, но на этот раз даже забили один гол - 1:2.

В общем перспективы "Арсенала" на чемпионство в лиге выглядят все более сомнительными, но впереди еще будет матч с "Ливерпулем", поэтому необходимо набрать как можно больше очков перед встречей с лидером АПЛ. Именно игра с "Ипсвичем" и является тем шансом на легкие очки, но не расслабятся ли "канониры" в игре против одного из претендентов на вылет из Премьер лиги?

Турнирная таблица

Личные встречи

27.12.24 "Арсенал" - "Ипсвич" - 1:0 АПЛ;

02.07.22 "Арсенал" - "Ипсвич" - 5:1 ТМ;

25.01.11 "Арсенал" - "Ипсвич" - 3:0 КЛ;

12.01.11 "Ипсвич" - "Арсенал" - 1:0 КЛ;

21.04.02 "Арсенал" - "Ипсвич" - 2:0 АПЛ

Цифры и факты

"Арсенал" сохранял чистую победу в 5 из 6 последних матчей против „Ипсвича“ во всех турнирах.

В 7 из последних 8 матчей "Арсенала" в Премьер-лиге было забито меньше 2.5 голов.

"Арсенал" выиграл 5 из последних 6 матчей против „Ипсвича“ во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Ипсвича" оказались несколько ключевых игроков. Сейчас из-за травмы отсутствует Ариджанет Мурич, Уэс Бернс, Сэмми Смодич, Келвин Филлипс, Омари Хатчинсон, Чедози Огбене, Джейден Филоджен-Бидас.

У "Арсенала" не смогут сыграть: Габриэл, Риккардо Калафиори, Жоржиньо, Габриэл Жезус, Кай Гаверц.

"Ипсвич", 4-2-3-1: Палмер - Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Дэвис - Морси, Каюсте - Джонсон, Броудхед, Энсисо - Дилеп

"Арсенал", 4-3-3: Рая - Партей, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли - Эдегор, Зинченко, Райс - Сака, Мерино, Мартинелли

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Арсеналом" от UA-Футбол

П2 - 0:2. Для "Арсенала" этот матч станет легкой прогулкой, а "Ипсвич" может надеяться только на чудо.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.