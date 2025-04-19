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Ипсвич — Арсенал. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 20.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ипсвичем" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля. 16:00. Портмен Роуд (Ипсвич)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги 19 апреля 2025 года в 16:00 на "Портмен Роуд" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Ипсвичем" и скорее всего заберет легкие три очка. Для лондонцев это шанс отдохнуть и сосредоточиться на более важном матче с "ПСЖ". "Синие" же просто сыграют этот матч и шансов выиграть крайне мало.
Новости "Ипсвича"
Команда доигрывает этот сезон и шансов на то, чтобы выбраться из зоны вылета крайне мало. И глядя на результаты в последних матчах довольно неутешительные. "Ипсвич" одержал одну победу, одну ничью и три поражения.
Киран Маккенн вместе со своей командой начал эту пятиматчевую серию с выездной игры против "Кристал Пэлас" и хотя команды почти одинаково били по воротам, но все же у хозяев моменты были более острые и это дало свой результат - 1:0.
В следующей игре с "Ноттингемом" команда сделала ставку на владение мячом, но тут Нуну Эшпириту Санту перехитрил своего визави и уже в первом тайме громил "Ипсвич" 3:0. После перерыва удалось сократить отставание, но "лесники" еще добавили один гол в ворота и забрали себе победу.
Единственной радостью стала победа над "Борнмутом", где с большими потугами удалось одержать победу 2:1, хотя вишни имели больше голевых моментов и действовали более слаженно. Но недолго музыка играла и уже во встрече с "Вулверхэмптоном" команда Маккенна уступила с аналогичным счетом. В заключительной игре "Ипсвич" играл против "Челси", где сумел удивить, и удивительным для всех образом удержал ничью, хотя после первого тайма вел в счете 2:0. Сможет ли команда и в матче с "канонирами" преподнести сюрприз, остается только догадываться.
Новости "Арсенала"
Что касается "Арсенала", то команда Микеля Артеты немного сдала в последних матчах, но все же продолжает борьбу за чемпионство, ожидая когда же "Ливерпуль" допустит ошибку. За шесть туров до конца сезона разница между командами составляет 13 очков и хотя шансы "канониров" приближаются к нулю, но все же они есть.
За последние пять матчей лондонцы одержали три победы и две ничьи. 1-го апреля команда в домашнем матче переиграла "Фулхэм" с минимальным преимуществом 2:1 и готовилась к легкой игре с "Эвертоном". Но здесь Дэвид Мойес в своих лучших традициях сумел сохранить ничью и отобрать такие необходимые 2 очка. Возможно, "Арсенал" пытался сохранить силы перед матчем Лиги чемпионов, а может и далась усталость после такой борьбы. В следующем матче подопечные Микеля Артеты разгромили "Реал" со счетом 3:0 и так обрадовались этой победе, что в игре против "Брентфорда" не удержали победу и снова растеряли очки - 1:1.
16 апреля лондонцы поехали в Мадрид держать ответный удар, но "сливочные" похоже не планировали отыгрываться и снова уступили, но на этот раз даже забили один гол - 1:2.
В общем перспективы "Арсенала" на чемпионство в лиге выглядят все более сомнительными, но впереди еще будет матч с "Ливерпулем", поэтому необходимо набрать как можно больше очков перед встречей с лидером АПЛ. Именно игра с "Ипсвичем" и является тем шансом на легкие очки, но не расслабятся ли "канониры" в игре против одного из претендентов на вылет из Премьер лиги?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2
|"Арсенал"
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3
|"Ньюкасл"
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|4
|"Манчестер Сити"
|33
|17
|7
|9
|64-42
|58
|5
|Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|6
|"Челси"
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7
|"Астон Вилла"
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8
|"Борнмут"
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9
|"Фулхэм"
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|33
|11
|11
|11
|41-45
|44
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15
|"Тоттенхэм"
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|17
|"Вулверхэмптон"
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|18
|Ипсвич Таун
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19
|"Лестер Сити"
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20
|"Саутгемптон"
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Личные встречи
27.12.24 "Арсенал" - "Ипсвич" - 1:0 АПЛ;
02.07.22 "Арсенал" - "Ипсвич" - 5:1 ТМ;
25.01.11 "Арсенал" - "Ипсвич" - 3:0 КЛ;
12.01.11 "Ипсвич" - "Арсенал" - 1:0 КЛ;
21.04.02 "Арсенал" - "Ипсвич" - 2:0 АПЛ
Цифры и факты
- "Арсенал" сохранял чистую победу в 5 из 6 последних матчей против „Ипсвича“ во всех турнирах.
- В 7 из последних 8 матчей "Арсенала" в Премьер-лиге было забито меньше 2.5 голов.
- "Арсенал" выиграл 5 из последних 6 матчей против „Ипсвича“ во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете "Ипсвича" оказались несколько ключевых игроков. Сейчас из-за травмы отсутствует Ариджанет Мурич, Уэс Бернс, Сэмми Смодич, Келвин Филлипс, Омари Хатчинсон, Чедози Огбене, Джейден Филоджен-Бидас.
У "Арсенала" не смогут сыграть: Габриэл, Риккардо Калафиори, Жоржиньо, Габриэл Жезус, Кай Гаверц.
"Ипсвич", 4-2-3-1: Палмер - Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Дэвис - Морси, Каюсте - Джонсон, Броудхед, Энсисо - Дилеп
"Арсенал", 4-3-3: Рая - Партей, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли - Эдегор, Зинченко, Райс - Сака, Мерино, Мартинелли
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Арсеналом" от UA-Футбол
П2 - 0:2. Для "Арсенала" этот матч станет легкой прогулкой, а "Ипсвич" может надеяться только на чудо.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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