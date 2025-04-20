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Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025

Англия
Обновлено

Встреча почти соседей в турнирной таблице

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33 тур

20 апреля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports App

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Содержание

Команды идут в нижней половине турнирки АПЛ. “Ман Юнайтед” занимает 14 место, “Вулверхэмптон” идет на 17 позиции. Разрыв между ними составляет всего три очка, поэтому у "вулвз" есть возможность вплотную подойти к манкунианцам. По крайней мере, в первом круге в очном противостоянии именно "волки" забрали три очка.

Новости Манчестер Юнайтед

Какой-то невероятный матч провели подопечные Аморима в четверг. Конечно же, это не значит, что манкунианцы продемонстрировали феноменальный футбол. Но события на поле в поединке против "Лиона" развивались безумно. "Красные дьяволы" вели 2:0, затем счет стал 2:4, а за семь финальных минут МЮ забил трижды и прошел дальше. Следующая остановка – реальный фаворит этой Лиги Европы "Атлетик" Бильбао.

В АПЛ не все так ярко. За три последних матча "Манчестер Юнайтед" набрал одно очко. И пусть эта ничья была против “Ман Сити”, это никак не добавляет красок текущей ситуации манкунианцев. Ибо, например, в прошлом туре подопечные Аморима разгромно проиграли "Ньюкаслу", к тому же уступили "Ноттингему". Пока не разрешает уровень МЮ на равных бороться с претендентами на ЛЧ.

Кадры хозяев

Аншлаг в лазарете манкунианцев – это традиция. А их следует соблюдать. Сегодняшний матч пропустят сразу семь футболистов из-за травм: Зиркзе, Л. Мартинес, Диалло, де Лигт, Кольер, Эванс и Хэвен.

Новости Вулверхэмптона

Здесь веселья больше. "Вулвз" победил в последних четырех матчах подряд. В том числе в прошлом туре взял верх над "Тоттенхэмом", обыграв его со счетом 4:2. И не просто по цифрам на табло, но и по игре на поле. Если брать форму команд АПЛ за последние пять поединков, то лучше результат только у "Астон Виллы" (максимальные 15 очков). "Волки" с 13 пунктами идут вторыми.

Несмотря на подобные результаты, команда все равно на 17 месте. Однако реальной угрозы вылета уже нет. Отрыв от 18 "Ипсвича" составляет 14 очков. Теоретические шансы есть, но, будем откровенны, они равны практически нулю. Однако теперь любая последующая победа может поднять "Вулверхэмптон" выше на нескольких строчек. Конечно же, за еврокубки никто уже бороться не будет, но за собственный престиж – почему бы и нет.

Кадры гостей

Потери у "волков" тоже немалые. Чивоме, Гонсалес, Джостон, Калайджич и Москера точно не сыграют. Участие Догерти и Хвана – под вопросом.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

  • 17.04. Манчестер Юнайтед – Лион 5:4 (после д. ч.) (ЛЕ)
  • 13.04. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)
  • 10.04. Лион – Манчестер Юнайтед 2:2 (ЛЕ)
  • 06.04. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)
  • 01.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 13.04. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 4:2 (АПЛ)
  • 05.04. Ипсвич – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
  • 01.04. Вулверхэмптон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 15.03. Саутгемптон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
  • 08.03. Вулверхэмптон – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

26.12.2024. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

01.02.2024. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)

14.08.2023. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

13.05.2023. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

31.12.2022. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 1"Ливерпуль"

 32 23 7 2 74-31 76
2

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 2"Арсенал"

 32 17 12 3 57-27 63
3

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 3"Ньюкасл"

 33 18 5 10 62-44 59
4

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 4"Манчестер Сити"

 33 17 7 9 64-42 58
5

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 5Ноттингем Форест

 32 17 6 9 51-38 57
6

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 6"Астон Вилла"

 33 16 9 8 53-47 57
7

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 7"Челси"

 32 15 9 8 56-39 54
8

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 8"Борнмут"

 33 13 10 10 52-40 49
9

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 9"Фулхэм"

 32 13 9 10 47-43 48
10

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 10"Брайтон энд Хоув Альбион"

 33 12 12 9 53-53 48
11

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 11Брентфорд

 33 13 7 13 56-50 46
12

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 12"Кристал Пэлас"

 33 11 11 11 41-45 44
13

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 13Эвертон

 33 8 14 11 34-40 38
14

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 14"Манчестер Юнайтед"

 32 10 8 14 38-45 38
15

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 15"Тоттенхэм"

 32 11 4 17 60-49 37
16

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 16"Вест Хэм Юнайтед"

 33 9 9 15 37-55 36
17

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 17"Вулверхэмптон"

 32 10 5 17 47-61 35
18

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 18Ипсвич Таун

 32 4 9 19 33-67 21
19

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 19"Лестер Сити"

 32 4 6 22 27-72 18
20

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.04.2025 - изображение 20"Саутгемптон"

 33 2 5 26 24-78 11

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

BetKing
2.48
3.42
2.99
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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football

За последние 15 поединков манкунианцы не пропустили только от "Манчестер Сити" и "Лестера". Солидная компания, не правда ли? В то же время подопечные Аморима почти регулярно забивают дома. Обороны обоих коллективов довольно "веселые", поэтому можно ожидать голепада. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,77).

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