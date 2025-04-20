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Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 21.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Ноттингем Форест" в рамках чемпионата Англии

Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 21.04.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

21 апреля. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 33-го тура АПЛ "Тоттенхэм" будет принимать на своем поле "Ноттингем Форест". Если для "шпор" оставшиеся матчи чемпионата не имеют никакого смысла с турнирной точки зрения, ведь в еврокубки через АПЛ они не выйдут, а угроза вылететь в Чемпионшип исчезла, то для "Фореста" очень важно не потерять место в зоне Лиги чемпионов.

Содержание

Новости "Тоттенхэма"

Как уже было сказано выше, сейчас для подопечных Анге Постекоглу важность матчей АПЛ можно сравнить с товарищескими играми. Сезон во внутреннем чемпионате полностью провален, ведь команда занимает 16-е место с 37-ю очками. Этого достаточно, чтобы не беспокоиться о вылете, но недостаточно, чтобы надеяться на выход в еврокубки. Единственная надежда на спасение сезона – победа в Лиге Европы. И в этом турнире все выглядит довольно неплохо, ведь "шпоры" уже на стадии полуфинала, где сыграют с "Буде-Глимт".

В полуфинал "Тоттенхэм" вышел, одолев немецкий "Айнтрахт". В первом матче, который они проводили дома, была зафиксирована ничья (1:1), а уже в Германии подопечные Постекоглу смогли одержать минимальную победу (1:0). Добавим, что между этими матчами в ЛЕ они успели провести и один поединок в АПЛ – поражение от "Вулверхэмптона" со счетом 2:4. Из последнего также можно вспомнить домашнюю победу против аутсайдеров из "Саутгемптона" (3:1), а также поражение в дерби против "Челси" (0:1).

Наверное, если бы была такая возможность, то Анге Постекоглу отказался бы от матчей Премьер-лиги, чтобы не рисковать потерять свои игроков перед важнейшими матчами в ЛЕ, но такой возможности у него нет, поэтому придется принимать дома "Форест". Хотя провести условную ротацию ему точно не запретят, но в любом случае приоритеты "шпор" очевидны для всех.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 21.04.2025 - изображение 1

Новости "Ноттингем Форест"

А вот у подопечных Нуну Эшпириту Санту сезон сказочный. Да, конечно, это не чемпионский сезон "Лестера", однако реальные шансы на выход в Лигу чемпионов – это повод для гордости. "Лесники" обычно комфортно находились на третьем месте в турнирной таблице – позади "Ливерпуля" и "Арсенала", однако последние два тура в АПЛ немного испортили настроение "Форесту", ведь теперь они опустились на шестое место, но это лишь потому, что конкуренты уже отыграли свой 33-й тур.

Теперь относительно результатов. Если взять во внимание последние пять матчей "лесников" во всех турнирах, то мы увидим 3 победы и 2 поражения, и эти два провала пришлись именно на 31-й и 32-й туры Премьер-лиги. В прошлом туре подопечные Санту проиграли дома "Эвертону" (0:1), пропустив на последних минутах матча, а туром ранее проиграли на выезде "Астон Вилле" (1:2). Вот такой небольшой кризис, однако стоит добавить, что победа над "шпорами" позволит "лесникам" вернуться на свое родное третье место. Также из положительного можно вспомнить и более ранние матчи "Фореста". Например, в 30-м туре они одолели дома "МЮ" (1:0), а еще раньше вышли в полуфинал Кубка Англии, обыграв по пенальти "Брайтон" (0:0, пен. 4:3). Ну а в 29-м туре они победить "Ипсвич" (4:2). Место в Лиге чемпионов в опасности, а серия из поражений рискует продолжиться, поэтому подопечные Нуну Эшпириту, бесспорно, будут максимально серьезно относиться к поездке на север Лондона.

Тоттенхэм – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 21.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 33 24 7 2 75-31 79
2 Арсенал "Арсенал" 33 18 12 3 61-27 66
3 Ньюкасл "Ньюкасл" 33 18 5 10 62-44 59
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 33 17 7 9 64-42 58
5 Челси "Челси" 33 16 9 8 58-40 57
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 33 16 9 8 53-47 57
8 Борнмут "Борнмут" 33 13 10 10 52-40 49
9 Фулхэм "Фулхэм" 33 13 9 11 48-45 48
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 33 12 12 9 53-53 48
11 Брентфорд Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 33 11 11 11 41-45 44
13 Эвертон Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 33 10 8 15 38-46 38
15 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 33 11 5 17 48-61 38
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 32 11 4 17 60-49 37
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 9 15 37-55 36
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 33 4 9 20 33-71 21
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 33 4 6 23 27-73 18
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 33 2 5 26 24-78 11

Личные встречи

26.12.24 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" 1:0
07.04.24 АПЛ: "Тоттенхэм" – "Ноттингем Форест" 3:1
15.12.23 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" 0:2
11.03.23 АПЛ: "Тоттенхэм" – "Ноттингем Форест" 3:1
09.11.22 КАЛ: "Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" 2:0

Цифры и факты

  • "Тоттенхэм" проиграл семь домашних матчей в Премьер-лиге в этом сезоне;
  • "Ноттингем Форест" одержал восемь выездных побед в чемпионате;
  • "Тоттенхэм" проиграл восемь из девяти последних матчей Премьер-лиги против команд, которые перед началом тура находились в первой половине турнирной таблицы;
  • "Ноттингем Форест" пропускал минимум дважды в каждом из пяти последних выездных матчей Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу не сможет рассчитывать на помощь Раду Драгушина. Также под вопросом участие Сон Хын Мина и Джеймса Мэддисона.

Что касается "лесников", то у них не сыграет Ола Айна, тогда как участие Тайво Авонии под вопросом.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио – Порро, Дансо, Дэвис, Спенс – Кулусевски, Биссума, Сарр – Джонсон, Соланке, Тель

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс – Уильямс, Миленкович, Мурилло, Морено – Домингес, Андерсон – Эланга, Гиббз-Уайт, Гадсон-Одои – Вуд

Трансляция матча
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Трансляція матчу "Тоттенгем" – "Ноттінґем Форест"
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Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.62
3.60
2.62
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Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

ТМ(2.5). Анге Постекоглу вполне вероятно проведет определенную ротацию, чтобы дать отдых лидерам после поединка в Лиге Европы в четверг. Общая форма и отсутствие вдохновения в Премьер-лиги могут повлиять на игру "Тоттенхэма" в этом матче.

Что касается "Ноттингем Форест", то только "Ливерпуль" и "Арсенал" пропустили меньше команды Санту в этом сезоне, однако "Форест" также забил лишь дважды в последних четырех матчах. Однако, в отличие от "шпор", у "Фореста" мотивации на этот матч будет предостаточно. "Лесники" будут настроены на победу и если им удастся забить первыми, то они, безусловно, сделают все возможное, чтобы удержать этот результат.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу прогноз UA-Футбол Нуну Эшпириту Санту Прогнозы
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