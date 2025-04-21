Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 22.04.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

22 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Четвертая команда чемпионата ждет у себя в гости седьмую, впрочем если вспомнить о том, что их разделяет всего 1 балл, то интерес к этому матчу повышается в разы. Это будет противостояние двух крепких коллективов, борющихся за зону Лиги Чемпионов, решающие матчи сезона, градус напряжения будет невероятный. Но кто из них в итоге выиграет?

Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли на стабильный уровень сбора результатов, однако стабильного уровня футбола все еще не наблюдается и это не может не волновать местных болельщиков.

За последние 5 матчей на счету "горожан" 4 победы и 1 ничья. Сначала была победа в Кубке Англии на выезде с "Борнмутом" (2:1), там удалось отыграться после того, как пропустили первыми. Без проблем обыграли "Лестер" у себя дома (2:0), там просто не заметили соперника.

Далее был неудачный матч против "Манчестер Юнайтед" (0:0), не удалось себя проявить, соперник даже выглядел интереснее. Слишком пассивный футбол в исполнении "горожан" мы увидели. Затем победили "Кристал Пэлас" (5:2), хотя по ходу игры проигрывали 0:2 и выглядели неуверенно. Затем закрыли все вопросы сполна. Ну и в минувшие выходные одолели "Эвертон" (2:0), но здесь надо отмечать, что "ириски" сыграли великолепно, здесь повезло и удалось вырвать победу лишь на последних минутах и за счет индивидуального мастерства.

Новости "Астон Виллы"

Команда Унаи Эмери готовится к настоящей битве в АПЛ после вылета из Лиги Чемпионов, где они также успели проявить себя невероятным образом. За последние 5 матчей на счету бирмингемцев 4 победы и 1 поражение. И единственное поражение было в матче против "ПСЖ" на выезде (1:3) и там действительно был провал. Правда у себя дома они ответили на это замечательным перформансом и обыграли парижан, правда лишь 3:2 и этого было недостаточно для прохода дальше.

Зато в чемпионате все стабильно. Обыграли "Ноттингем Форест" у себя дома (2:1), тот матч также был битвой за зону Лиги Чемпионов. Во втором тайме дожали "Саутгемптон" (3:0), хотя по ходу игры были определенные проблемы. Ну и в прошлые выходные просто уничтожили очень сильный "Ньюкасл" (4:1), там прямо все пооткрывали рты от удивления, великолепный матч.

И с таким настроением они подходят к матчу против "Манчестер Сити". Конечно, "вилланы" любят играть у себя дома, там они в этом сезоне проиграли лишь один раз, однако сейчас они в такой форме, что есть все шансы забрать победу и здесь. Это было бы мощным заявлением об амбициях завершить сезон в зоне топ-5.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.12.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 2:1

03.04.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 4:1

06.12.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 1:0

12.02.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 3:1

03.09. 22 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 1:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних 15 домашних матчах против "Астон Виллы" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" выиграл каждый из последних 9 домашних матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах;

В 13 из последних 14 матчей между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой" на "Этихаде" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем Пеп Гвардиола не может рассчитывать на Родри, Джона Стоунза, Натана Аке, Эдерсона и Эрлинга Холанда. Действительно несколько болезненных потерь из-за травм.

Унаи Эмери пока вообще не имеет травм в составе, дисквалификаций также нет, поэтому все готовы играть.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райлли — Ковачич, Гюндоган — Силва, Де Брюйне, Доку — Мармуш

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Маатсен — Онана, Тилеманс — Роджерс, Асенсио, Макгинн — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Если все-таки нужно было выбрать победителя в этом матче, то мы бы склонялись к "Астон Вилле". Команда в отличной форме и имеет куда меньше игровых проблем, чем "Сити". С другой стороны, у команды Гвардиолы хватает своей мотивации и играть они будут у себя дома. Поставим на то, что победителя определить не удастся и все завершится результативной ничьей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.