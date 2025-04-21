Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 22.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
22 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Четвертая команда чемпионата ждет у себя в гости седьмую, впрочем если вспомнить о том, что их разделяет всего 1 балл, то интерес к этому матчу повышается в разы. Это будет противостояние двух крепких коллективов, борющихся за зону Лиги Чемпионов, решающие матчи сезона, градус напряжения будет невероятный. Но кто из них в итоге выиграет?
Новости "Манчестер Сити"
Подопечные Пепа Гвардиолы вышли на стабильный уровень сбора результатов, однако стабильного уровня футбола все еще не наблюдается и это не может не волновать местных болельщиков.
За последние 5 матчей на счету "горожан" 4 победы и 1 ничья. Сначала была победа в Кубке Англии на выезде с "Борнмутом" (2:1), там удалось отыграться после того, как пропустили первыми. Без проблем обыграли "Лестер" у себя дома (2:0), там просто не заметили соперника.
Далее был неудачный матч против "Манчестер Юнайтед" (0:0), не удалось себя проявить, соперник даже выглядел интереснее. Слишком пассивный футбол в исполнении "горожан" мы увидели. Затем победили "Кристал Пэлас" (5:2), хотя по ходу игры проигрывали 0:2 и выглядели неуверенно. Затем закрыли все вопросы сполна. Ну и в минувшие выходные одолели "Эвертон" (2:0), но здесь надо отмечать, что "ириски" сыграли великолепно, здесь повезло и удалось вырвать победу лишь на последних минутах и за счет индивидуального мастерства.
Новости "Астон Виллы"
Команда Унаи Эмери готовится к настоящей битве в АПЛ после вылета из Лиги Чемпионов, где они также успели проявить себя невероятным образом. За последние 5 матчей на счету бирмингемцев 4 победы и 1 поражение. И единственное поражение было в матче против "ПСЖ" на выезде (1:3) и там действительно был провал. Правда у себя дома они ответили на это замечательным перформансом и обыграли парижан, правда лишь 3:2 и этого было недостаточно для прохода дальше.
Зато в чемпионате все стабильно. Обыграли "Ноттингем Форест" у себя дома (2:1), тот матч также был битвой за зону Лиги Чемпионов. Во втором тайме дожали "Саутгемптон" (3:0), хотя по ходу игры были определенные проблемы. Ну и в прошлые выходные просто уничтожили очень сильный "Ньюкасл" (4:1), там прямо все пооткрывали рты от удивления, великолепный матч.
И с таким настроением они подходят к матчу против "Манчестер Сити". Конечно, "вилланы" любят играть у себя дома, там они в этом сезоне проиграли лишь один раз, однако сейчас они в такой форме, что есть все шансы забрать победу и здесь. Это было бы мощным заявлением об амбициях завершить сезон в зоне топ-5.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|2
|"Арсенал"
|33
|18
|12
|3
|61-27
|66
|3
|"Ньюкасл"
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|4
|"Манчестер Сити"
|33
|17
|7
|9
|64-42
|58
|5
|"Челси"
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|6
|Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|7
|"Астон Вилла"
|33
|16
|9
|8
|53-47
|57
|8
|"Борнмут"
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9
|"Фулхэм"
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|33
|11
|11
|11
|41-45
|44
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|15
|"Вулверхэмптон"
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|18
|Ипсвич Таун
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|19
|"Лестер Сити"
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|20
|"Саутгемптон"
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Личные встречи
21.12.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 2:1
03.04.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 4:1
06.12.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 1:0
12.02.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" 3:1
03.09. 22 АПЛ "Астон Вилла" — "Манчестер Сити" 1:1
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" забил как минимум 2 гола в последних 15 домашних матчах против "Астон Виллы" во всех турнирах;
- "Манчестер Сити" выиграл каждый из последних 9 домашних матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах;
- В 13 из последних 14 матчей между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой" на "Этихаде" проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед этим матчем Пеп Гвардиола не может рассчитывать на Родри, Джона Стоунза, Натана Аке, Эдерсона и Эрлинга Холанда. Действительно несколько болезненных потерь из-за травм.
Унаи Эмери пока вообще не имеет травм в составе, дисквалификаций также нет, поэтому все готовы играть.
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райлли — Ковачич, Гюндоган — Силва, Де Брюйне, Доку — Мармуш
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Маатсен — Онана, Тилеманс — Роджерс, Асенсио, Макгинн — Уоткинс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Если все-таки нужно было выбрать победителя в этом матче, то мы бы склонялись к "Астон Вилле". Команда в отличной форме и имеет куда меньше игровых проблем, чем "Сити". С другой стороны, у команды Гвардиолы хватает своей мотивации и играть они будут у себя дома. Поставим на то, что победителя определить не удастся и все завершится результативной ничьей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- Не стало бывшего тренера Буковины
- Футбольный Велетень, класс Ярмоленко, дубль Цары и прорыв Невеса. Символическая сборная 25-го тура УПЛ
- Ипсвич — Арсенал. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 20.04.2025
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет