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Арсенал — Кристал Пелас. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 23.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Кристал Пеласом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
23 апреля. 22:00. Эмирейтс Стэдиум (Лондон)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 23 апреля 2025 года в 22:00 на "Эмирейтс Стэдиум" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Кристал Пэлас". Лондонцы довольно неплохо сыграли в последнем матче, но "орлов" тоже не стоит недооценивать, ведь и с сильными соперниками они показывали отличные матчи.
Новости "Арсенала"
Что касается "Арсенала", то команда Микеля Артеты кажется возвращается к своим прежним кондициям.
За последние пять матчей лондонцы одержали три победы и одну ничью. Путешествие лондонцев началось с ничьей против "Эвертона" 1:1, тогда команда Мойеса в своих лучших традициях сумела сохранить ничью и отобрать 2 очка.
В следующем матче подопечные Микеля Артеты разгромили "Реал" со счетом 3:0 в матче Лиги чемпионов и слишком обрадовались победе, что против "Брентфорда" не смогли удержать победу и снова растеряли очки - 1:1.
Далее лондонцы поехали в Мадрид играть ответный матч, но "сливочные" не планировали отыгрываться и снова уступили, на этот раз даже забив один гол - 1:2. В последнем матче с "Ипсвичем" команда сыграла просто невероятно, разгромив соперника со счетом 4:0, а украинец Александр Зинченко отметился голевой передачей.
В целом "Арсенал" все еще надеется на чемпионство в лиге, хотя оно уже и кажется недостижимым, ведь "Ливерпулю" надо выиграть всего один матч.
Новости "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" показывает далеко не лучшие результаты. Сначала команда сыграла вничью 1:1 с аутсайдером лиги "Саутгемптоном", а затем в домашнем матче обыграла "Брайтон" и в целом провела лучший матч из последних пяти в Английской Премьер-лиге.
Далее на очереди шел "Манчестер Сити", но здесь матч получился действительно интересным. "Орлы" первыми забили и заставили „горожан“ побегать, но те ничего не могли сделать в атаке, уже на конец 21-й минуты счет в матче был 0:2 и это на „Этихаде“. Но этого запала хватило ненадолго и под конец тайма счет в матче был 2:2. После перерыва Гвардиола благодаря своим удачным заменам освежил игру в нападении и в конце концов выиграл матч 5:2.
Неожиданным стал разгром от "Ньюкасла" где подопечные Гласнера просто провалили матч и с разгромом уступили в гостях 0:5.
В последней же встрече, которую команда сыграла против "Борнмута", "Кристал Пэлас" не смог ничего создать в атаке, зато держал оборону и как итог ничья 0:0.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|2
|"Арсенал"
|33
|18
|12
|3
|61-27
|66
|3
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|4
|"Ньюкасл"
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|5
|"Манчестер Сити"
|33
|17
|7
|9
|64-42
|58
|6
|"Челси"
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|7
|"Астон Вилла"
|33
|16
|9
|8
|53-47
|57
|8
|"Борнмут"
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9
|"Фулхэм"
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|33
|11
|11
|11
|41-45
|44
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|15
|"Вулверхэмптон"
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|18
|Ипсвич Таун
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|19
|"Лестер Сити"
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|20
|"Саутгемптон"
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Личные встречи
21.12.24 "Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 1:5 АПЛ;
18.12.24 "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 3:2 КЛ;
20.01.24 "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 5:0 АПЛ;
21.08.23 "Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 0:1 АПЛ;
19.03.23 "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 4:1 АПЛ
Цифры и факты
- В 7 из последних 8 матчей "Арсенала" в Премьер-лиге было забито меньше 2.5 голов.
- "Арсенал" выиграл последние 6 матчей против „Кристал Пэлас“ во всех турнирах.
- "Арсенал" забивал не менее 3 голов в последних 3 домашних матчах против „Кристал Пэлас“ во всех турнирах.
- В 7 из последних 8 домашних матчей "Арсенала" против "Кристал Пэлас" во всех турнирах было больше 2.5 голов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В лазарете "Арсенала" оказались: Габриэл, Жоржиньо, Габриэл Жезус, Кай Гаверц и Томиясу.
У "Пэлас" ситуация чуточку лучше, ведь всего два игрока Дукуру и Рияд выбыли из-за травм, а Ричардс пропустит матч из-за удаления.
"Арсенал", 4-3-3: Рая - Партей, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли - Эдегор, Зинченко, Райс - Сака, Мерино, Мартинелли
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон - Геи, Уорд, Чилвелл - Митчелл, Лерма, Хьюз, Мехия - Эзе, Сарр - Матета
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Арсеналом" от UA-Футбол
П1 - 2:0. "Арсенал" имеет все шансы выйти победителем этого матча, зато „Кристал Пэлас“ надо приложить усилия, чтобы выиграть эту встречу.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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