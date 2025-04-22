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Арсенал — Кристал Пелас. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 23.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Кристал Пеласом" в рамках чемпионата Англии

Арсенал — Кристал Пелас. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 23.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

23 апреля. 22:00. Эмирейтс Стэдиум (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 23 апреля 2025 года в 22:00 на "Эмирейтс Стэдиум" состоится матч, в котором "Арсенал" встретится с "Кристал Пэлас". Лондонцы довольно неплохо сыграли в последнем матче, но "орлов" тоже не стоит недооценивать, ведь и с сильными соперниками они показывали отличные матчи.

Новости "Арсенала"

Что касается "Арсенала", то команда Микеля Артеты кажется возвращается к своим прежним кондициям.

За последние пять матчей лондонцы одержали три победы и одну ничью. Путешествие лондонцев началось с ничьей против "Эвертона" 1:1, тогда команда Мойеса в своих лучших традициях сумела сохранить ничью и отобрать 2 очка.

В следующем матче подопечные Микеля Артеты разгромили "Реал" со счетом 3:0 в матче Лиги чемпионов и слишком обрадовались победе, что против "Брентфорда" не смогли удержать победу и снова растеряли очки - 1:1.

Далее лондонцы поехали в Мадрид играть ответный матч, но "сливочные" не планировали отыгрываться и снова уступили, на этот раз даже забив один гол - 1:2. В последнем матче с "Ипсвичем" команда сыграла просто невероятно, разгромив соперника со счетом 4:0, а украинец Александр Зинченко отметился голевой передачей.

В целом "Арсенал" все еще надеется на чемпионство в лиге, хотя оно уже и кажется недостижимым, ведь "Ливерпулю" надо выиграть всего один матч.

Арсенал — Кристал Пелас. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 23.04.2025 - изображение 1

Новости "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" показывает далеко не лучшие результаты. Сначала команда сыграла вничью 1:1 с аутсайдером лиги "Саутгемптоном", а затем в домашнем матче обыграла "Брайтон" и в целом провела лучший матч из последних пяти в Английской Премьер-лиге.

Далее на очереди шел "Манчестер Сити", но здесь матч получился действительно интересным. "Орлы" первыми забили и заставили „горожан“ побегать, но те ничего не могли сделать в атаке, уже на конец 21-й минуты счет в матче был 0:2 и это на „Этихаде“. Но этого запала хватило ненадолго и под конец тайма счет в матче был 2:2. После перерыва Гвардиола благодаря своим удачным заменам освежил игру в нападении и в конце концов выиграл матч 5:2.

Неожиданным стал разгром от "Ньюкасла" где подопечные Гласнера просто провалили матч и с разгромом уступили в гостях 0:5.

В последней же встрече, которую команда сыграла против "Борнмута", "Кристал Пэлас" не смог ничего создать в атаке, зато держал оборону и как итог ничья 0:0.

Арсенал — Кристал Пелас. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 23.04.2025 - изображение 2


Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 33 24 7 2 75-31 79
2 Арсенал "Арсенал" 33 18 12 3 61-27 66
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 33 18 6 9 53-39 60
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 33 18 5 10 62-44 59
5 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 33 17 7 9 64-42 58
6 Челси "Челси" 33 16 9 8 58-40 57
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 33 16 9 8 53-47 57
8 Борнмут "Борнмут" 33 13 10 10 52-40 49
9 Фулхэм "Фулхэм" 33 13 9 11 48-45 48
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 33 12 12 9 53-53 48
11 Брентфорд Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 33 11 11 11 41-45 44
13 Эвертон Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 33 10 8 15 38-46 38
15 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 33 11 5 17 48-61 38
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 33 11 4 18 61-51 37
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 9 15 37-55 36
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 33 4 9 20 33-71 21
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 33 4 6 23 27-73 18
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 33 2 5 26 24-78 11


Личные встречи

21.12.24 "Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 1:5 АПЛ;

18.12.24 "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 3:2 КЛ;

20.01.24 "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 5:0 АПЛ;

21.08.23 "Кристал Пэлас" - "Арсенал" - 0:1 АПЛ;

19.03.23 "Арсенал" - "Кристал Пэлас" - 4:1 АПЛ

Цифры и факты

  • В 7 из последних 8 матчей "Арсенала" в Премьер-лиге было забито меньше 2.5 голов.
  • "Арсенал" выиграл последние 6 матчей против „Кристал Пэлас“ во всех турнирах.
  • "Арсенал" забивал не менее 3 голов в последних 3 домашних матчах против „Кристал Пэлас“ во всех турнирах.
  • В 7 из последних 8 домашних матчей "Арсенала" против "Кристал Пэлас" во всех турнирах было больше 2.5 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Арсенала" оказались: Габриэл, Жоржиньо, Габриэл Жезус, Кай Гаверц и Томиясу.

У "Пэлас" ситуация чуточку лучше, ведь всего два игрока Дукуру и Рияд выбыли из-за травм, а Ричардс пропустит матч из-за удаления.

"Арсенал", 4-3-3: Рая - Партей, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли - Эдегор, Зинченко, Райс - Сака, Мерино, Мартинелли

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон - Геи, Уорд, Чилвелл - Митчелл, Лерма, Хьюз, Мехия - Эзе, Сарр - Матета

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Арсеналом" от UA-Футбол

П1 - 2:0. "Арсенал" имеет все шансы выйти победителем этого матча, зато „Кристал Пэлас“ надо приложить усилия, чтобы выиграть эту встречу.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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