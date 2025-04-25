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Ньюкасл – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Ипсвичем" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 34-й тур.
26 апреля. 17:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Наверное, до конца сезона у "сорок" не будет более легкого матча для набора трех очков, чем домашний против "трактористов", которые готовятся к официальному вылету из АПЛ уже на этих выходных. Это должно помочь "Ньюкаслу" закрепиться в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Но не будем автоматически записывать им три очка после этой игры.
Новости "Ньюкасла"
Подопечные Эдди Гау проводили фантастическую серию матчей до прошлого тура, а там произошло то, что уже стало традицией каждого сезона: крупное поражение от "Астон Виллы". Уже все привыкли к тому, что в рамках сезона "Ньюкасл" и "Вилла" громят друг друга по одному разу.
За последние 5 матчей на счету "сорок" 4 победы и 1 поражение. О поражении от "Виллы" мы уже упомянули выше, там был просто погром без шансов со счетом 1:4, настоящее уничтожение. Это немного пошатнуло их позиции в борьбе за топ-5. Но до этого были одни лишь победы.
Сначала обыграли "Брентфорд" (2:1), затем разгромили "Лестер" (3:0), хотя могли забивать куда больше. Также без проблем разобрались с "Манчестер Юнайтед" (4:1) и не заметили сопротивления от "Кристал Пэлас" (5:0). Конечно, их судьба относительно Лиги Чемпионов на следующий сезон только в их руках. Терять очки запрещено, особенно в таких матчах, как против "Ипсвича".
Новости "Ипсвича"
Команда Кирана Маккенны готовится к официальному объявлению о вылете из Английской Премьер-лиги на следующий сезон. Скорее всего, после этого тура они потеряют даже математические шансы на выживание. Команда была нестабильной, хотя периодически радовала результатами. Однако этого оказалось недостаточно.
За последние 5 матчей на счету "трактористов" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала проиграли "Ноттингем Форест" (2:4), зато потом неожиданно удалось обыграть "Борнмут" на выезде (2:1). После этого поражение от "Вулверхэмптона" в матче за 6 очков, который в теории мог быть спасительным для них, долгое время там вели в счете, но пропустили дважды и проиграли.
Также удалось отобрать очки у "Челси" на выезде (2:2), они так и не проиграли в этом сезоне подопечным Марески, обыграв их у себя дома. Ну и в прошлом туре "Ипсвич" уступил "Арсеналу" у себя дома (0:4). Команда уже потеряла реальную мотивацию, ведь выжить не получится, поэтому просто доиграют этот сезон как могут.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|4
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|5
|"Ньюкасл"
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|6
|"Челси"
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Борнмут"
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9
|"Фулхэм"
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|15
|"Вулверхэмптон"
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|18
|Ипсвич Таун
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|19
|"Лестер Сити"
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|20
|"Саутгемптон"
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Личные встречи
21.12.24 АПЛ "Испвич" — "Ньюкасл" 0:4
17.04.17 ЧШ "Ипсвич" — "Ньюкасл" 3:1
22.10.16 ЧШ "Ньюкасл" — "Ипсвич" 3:0
24.04.10 ЧШ "Ньюкасл" — "Ипсвич" 2:2
26.09.09 ЧШ "Ипсвич" — "Ньюкасл" 0:4
Цифры и факты
- В 12 из последних 14 матчей "Ньюкасла" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;
- В последних 6 матчах между "Ньюкаслом" и "Ипсвичем" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;
- В последних 5 матчах "Ипсвича" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Эдди Гау не может рассчитывать в этом матче на травмированных Свена Ботмана, Джамала Ласселса и Льюиса Холла. Также под вопросом готовность Фабиана Шера.
Что касается Кирана Маккенны, то у него кадровых проблем больше. Чедози Огбене, Сэм Смодич, Джейден Филоджен, Калвин Филлипс, Омари Хатчинсон, Натан Броудхед, Уэс Бернс и Арьянет Мурич. Все они травмированы. Также под вопросом Конор Таунсенд и дисквалифицированный Лейф Дэвис.
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Крафт, Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Барнс
"Ипсвич", 4-2-3-1: Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Гривз — Морси, Каюсте — Джонсон, Энсисо, Кларк — Дилеп
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Ипсвичем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 4:0. Много кадровых проблем "трактористов" уменьшает и без того низкие шансы гостей на успех в этом матче. Здесь трудно как-то обосновать за счет чего "Ипсвич" может отобрать очки у "сорок". Учитывая высокую мотивацию "сорок". Мы поставим на их победу с разгромным счетом.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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