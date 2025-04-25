Ньюкасл – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля. 17:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наверное, до конца сезона у "сорок" не будет более легкого матча для набора трех очков, чем домашний против "трактористов", которые готовятся к официальному вылету из АПЛ уже на этих выходных. Это должно помочь "Ньюкаслу" закрепиться в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Но не будем автоматически записывать им три очка после этой игры.

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Гау проводили фантастическую серию матчей до прошлого тура, а там произошло то, что уже стало традицией каждого сезона: крупное поражение от "Астон Виллы". Уже все привыкли к тому, что в рамках сезона "Ньюкасл" и "Вилла" громят друг друга по одному разу.

За последние 5 матчей на счету "сорок" 4 победы и 1 поражение. О поражении от "Виллы" мы уже упомянули выше, там был просто погром без шансов со счетом 1:4, настоящее уничтожение. Это немного пошатнуло их позиции в борьбе за топ-5. Но до этого были одни лишь победы.

Сначала обыграли "Брентфорд" (2:1), затем разгромили "Лестер" (3:0), хотя могли забивать куда больше. Также без проблем разобрались с "Манчестер Юнайтед" (4:1) и не заметили сопротивления от "Кристал Пэлас" (5:0). Конечно, их судьба относительно Лиги Чемпионов на следующий сезон только в их руках. Терять очки запрещено, особенно в таких матчах, как против "Ипсвича".

Новости "Ипсвича"

Команда Кирана Маккенны готовится к официальному объявлению о вылете из Английской Премьер-лиги на следующий сезон. Скорее всего, после этого тура они потеряют даже математические шансы на выживание. Команда была нестабильной, хотя периодически радовала результатами. Однако этого оказалось недостаточно.

За последние 5 матчей на счету "трактористов" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Сначала проиграли "Ноттингем Форест" (2:4), зато потом неожиданно удалось обыграть "Борнмут" на выезде (2:1). После этого поражение от "Вулверхэмптона" в матче за 6 очков, который в теории мог быть спасительным для них, долгое время там вели в счете, но пропустили дважды и проиграли.

Также удалось отобрать очки у "Челси" на выезде (2:2), они так и не проиграли в этом сезоне подопечным Марески, обыграв их у себя дома. Ну и в прошлом туре "Ипсвич" уступил "Арсеналу" у себя дома (0:4). Команда уже потеряла реальную мотивацию, ведь выжить не получится, поэтому просто доиграют этот сезон как могут.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.12.24 АПЛ "Испвич" — "Ньюкасл" 0:4

17.04.17 ЧШ "Ипсвич" — "Ньюкасл" 3:1

22.10.16 ЧШ "Ньюкасл" — "Ипсвич" 3:0

24.04.10 ЧШ "Ньюкасл" — "Ипсвич" 2:2

26.09.09 ЧШ "Ипсвич" — "Ньюкасл" 0:4

Цифры и факты

В 12 из последних 14 матчей "Ньюкасла" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 6 матчах между "Ньюкаслом" и "Ипсвичем" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 5 матчах "Ипсвича" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Гау не может рассчитывать в этом матче на травмированных Свена Ботмана, Джамала Ласселса и Льюиса Холла. Также под вопросом готовность Фабиана Шера.

Что касается Кирана Маккенны, то у него кадровых проблем больше. Чедози Огбене, Сэм Смодич, Джейден Филоджен, Калвин Филлипс, Омари Хатчинсон, Натан Броудхед, Уэс Бернс и Арьянет Мурич. Все они травмированы. Также под вопросом Конор Таунсенд и дисквалифицированный Лейф Дэвис.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Крафт, Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Барнс

"Ипсвич", 4-2-3-1: Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Гривз — Морси, Каюсте — Джонсон, Энсисо, Кларк — Дилеп

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 4:0. Много кадровых проблем "трактористов" уменьшает и без того низкие шансы гостей на успех в этом матче. Здесь трудно как-то обосновать за счет чего "Ипсвич" может отобрать очки у "сорок". Учитывая высокую мотивацию "сорок". Мы поставим на их победу с разгромным счетом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.