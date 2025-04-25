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Брайтон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" в рамках чемпионата Англии

Брайтон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля. 17:00. Брайтон. "Американ Экспресс Стадиум"

Главный судья: Даррен Инглэнд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Ближе к окончанию сезона "Брайтон" теряет надежду на еврокубки, а "Вест Хэм" доигрывает сезон, не переживая за прописку в АПЛ на следующий сезон. Обе команды, кажется, забыли, что такое вкус победы. Кто же из соперников больше готов вернуть радость болельщикам и одержать викторию в матче 34-го тура АПЛ?

Содержание

Новости "Брайтона"

"Брайтон" под руководством Фабиана Хюрцелера никак не может добраться до зоны еврокубков. Если на старте сезона можно было предположить, что "чайки" способны на подвиг, то с марта о попадании в топ-шестерку можно не упоминать. После 33-го тура "чайки" находятся на 10-й строчке турнирной таблицы и ничто не указывает на возможность подняться выше. "Чайки" перестали играть смело и креативно. Где подевался острый, опасный, с молниеносными атаками футбол Де Дзерби? Если "чайки" и прорываются по флангам и успевают навешивать в штрафную, результативного завершения все равно нет. Кажется, что те, кто находятся перед воротами соперника просто не видят мяч. Лидеры команды Митома и Паскаль играют вполноги.

Начиная с 15 марта команда не выигрывает. После ничьей с "Манчестер Сити" (2:2), "чайки" проиграли "Астон Вилле" (0:3) и "Кристал Пэлас" (2:1). Ничья на домашнем стадионе с "Лестером" (2:2) и проигранный гостевой матч с "Брентфордом" (4:2) лишний раз доказали – у "Брайтона" множество проблем. Одна из основных – оборона. Два гола от аутсайдера чемпионата "Лестера", который последний раз забивал сопернику 26 января (АПЛ) говорят о катастрофическом состоянии линии защиты.

Одним словом, атака недееспособная, защита дырявая.

Брайтон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025 - изображение 1

Новости "Вест Хэма"

"Вест Хэм" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Подняться выше не помогла и смена главного тренера (январь 2025 года). Грэм Поттер не внес каких-то положительных изменений. После победы над "Лестер Сити" (2:0, 27 февраля) команда проиграла "Ньюкаслу" (0:1), "Вулверхэмптону" (1:0) и "Ливерпулю" (2:1). С "Эвертоном", "Борнмутом" и "Саутгемптоном" завершила матчи вничью. Создается впечатление, что подопечные Грэма Поттера спокойно доигрывают компанию 2024/2025 и ждут летнюю перестройку.

В гостевых матчах "молотобойцы" забивают мало. Пока на счету всего 16 голов. Конечно, это не значит, что Боуэн (девять голов и пять ассистов), Пакета (четыре гола) и Фюллькруг (три гола и два ассиста) не имеют мотивации. Вместе с Томашем Соучеком, который господствует в опорной зоне, атакующая тройка, наверняка, будет стремиться оставить след в воротах "Брайтона". Не столько благодаря слаженным действиям, сколько благодаря индивидуальному мастерству перечисленных футболистов. Оборона "молотобойцев", как и у "Брайтона" – дырявая. Никто из футболистов не успевает перекусить быстрые фланговые атаки соперника.

Одним словом, и атака, и оборона играют без стабильности, уверенности, остроты и креатива.

Брайтон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 33 24 7 2 75-31 79
2 Арсенал "Арсенал" 34 18 13 3 63-29 67
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 34 18 7 9 66-43 61
4 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 33 18 6 9 53-39 60
5 Ньюкасл "Ньюкасл" 33 18 5 10 62-44 59
6 Челси "Челси" 33 16 9 8 58-40 57
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 34 16 9 9 54-49 57
8 Борнмут "Борнмут" 33 13 10 10 52-40 49
9 Фулхэм "Фулхэм" 33 13 9 11 48-45 48
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 33 12 12 9 53-53 48
11 Брентфорд Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 34 11 12 11 43-47 45
13 Эвертон Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 33 10 8 15 38-46 38
15 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 33 11 5 17 48-61 38
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 33 11 4 18 61-51 37
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 9 15 37-55 36
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 33 4 9 20 33-71 21
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 33 4 6 23 27-73 18
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 33 2 5 26 24-78 11

Личные встречи

21.08.2022. АПЛ. "Вест Хэм" – "Брайтон" 0:2

04.03.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Вест Хэм" 4:0

26.08.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Вест Хэм" 1:3

02.01.2024. АПЛ. "Вест Хэм" – "Брайтон" 0:0

21.12.2024. АПЛ. "Вест Хэм" – "Брайтон" 1:1

Цифры и факты

  • "Брайтон" не выигрывает в последних пяти матчах АПЛ;
  • "Вест Хэм" проиграл последние шесть матчей АПЛ;
  • В последних десяти матчах "Брайтона" было забито более двух голов;
  • В последних 10-ти гостевых матчах "Вест Хэм" забивает не больше одного гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Брайтона" лазарет переполнен травмированными игроками. Основная потеря "чаек" – Жоао Педро, на котором строится большинство атак команды. Бразильский нападающий дисквалифицирован из-за перебора карточек. Не помогут команде Игор, Вебстер, Милнер, Кадиоглу, Лэмпти, Рюттер (травмированы). Восстановились Ван Хекке и Велтман. Но вряд ли Хюрцелер выпустит их в стартовом составе.

"Вест Хэм" подходит к матчу с минимальным количеством травмированных игроков. Не могут выйти на поле Антонио и Саммервилл. Правда, команда уже давно привыкла играть без них. Есть и приятная новость. Восстановился и готов выйти на поле защитник Аарон Крессуэлл, как минимум, на замену.

"Брайтон" (4 – 2 – 3 – 1): Вербрюгген — Хиншелвуд, Балеба, Данк, Эступиньян — Гомес, Айяри — Минте, О'Райли, Митома — Уэлбек

Главный тренер "Брайтона": Фабиан Хюрцелер

"Вест Хэм" (4 – 2 – 3 – 1): Ареоля — Эмерсон, Килман, Мавропанос, Тодибо — Уорд-Проуз, Солер — Пакета, Кудус, Боуэн — Фюллькруг

Главный тренер "Вест Хэма": Грэм Поттер

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
1.69
4.20
4.75
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Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

В каждой команде есть игроки, которые, несмотря на все минусы, могут забивать. Слабая оборона обеих команд будет допускать ошибки. А значит, есть шанс на голы от обеих соперников. Соответственно, ставки "тотал больше 2,5" и "обе забьют – да" имеют шанс на жизнь. Учитывая, что "Вест Хэм" не очень-то и стремиться к победам, можно предположить, что фаворит матча – "Брайтон".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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