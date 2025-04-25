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Брайтон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
26 апреля. 17:00. Брайтон. "Американ Экспресс Стадиум"
Главный судья: Даррен Инглэнд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Ближе к окончанию сезона "Брайтон" теряет надежду на еврокубки, а "Вест Хэм" доигрывает сезон, не переживая за прописку в АПЛ на следующий сезон. Обе команды, кажется, забыли, что такое вкус победы. Кто же из соперников больше готов вернуть радость болельщикам и одержать викторию в матче 34-го тура АПЛ?
Новости "Брайтона"
"Брайтон" под руководством Фабиана Хюрцелера никак не может добраться до зоны еврокубков. Если на старте сезона можно было предположить, что "чайки" способны на подвиг, то с марта о попадании в топ-шестерку можно не упоминать. После 33-го тура "чайки" находятся на 10-й строчке турнирной таблицы и ничто не указывает на возможность подняться выше. "Чайки" перестали играть смело и креативно. Где подевался острый, опасный, с молниеносными атаками футбол Де Дзерби? Если "чайки" и прорываются по флангам и успевают навешивать в штрафную, результативного завершения все равно нет. Кажется, что те, кто находятся перед воротами соперника просто не видят мяч. Лидеры команды Митома и Паскаль играют вполноги.
Начиная с 15 марта команда не выигрывает. После ничьей с "Манчестер Сити" (2:2), "чайки" проиграли "Астон Вилле" (0:3) и "Кристал Пэлас" (2:1). Ничья на домашнем стадионе с "Лестером" (2:2) и проигранный гостевой матч с "Брентфордом" (4:2) лишний раз доказали – у "Брайтона" множество проблем. Одна из основных – оборона. Два гола от аутсайдера чемпионата "Лестера", который последний раз забивал сопернику 26 января (АПЛ) говорят о катастрофическом состоянии линии защиты.
Одним словом, атака недееспособная, защита дырявая.
Новости "Вест Хэма"
"Вест Хэм" занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Подняться выше не помогла и смена главного тренера (январь 2025 года). Грэм Поттер не внес каких-то положительных изменений. После победы над "Лестер Сити" (2:0, 27 февраля) команда проиграла "Ньюкаслу" (0:1), "Вулверхэмптону" (1:0) и "Ливерпулю" (2:1). С "Эвертоном", "Борнмутом" и "Саутгемптоном" завершила матчи вничью. Создается впечатление, что подопечные Грэма Поттера спокойно доигрывают компанию 2024/2025 и ждут летнюю перестройку.
В гостевых матчах "молотобойцы" забивают мало. Пока на счету всего 16 голов. Конечно, это не значит, что Боуэн (девять голов и пять ассистов), Пакета (четыре гола) и Фюллькруг (три гола и два ассиста) не имеют мотивации. Вместе с Томашем Соучеком, который господствует в опорной зоне, атакующая тройка, наверняка, будет стремиться оставить след в воротах "Брайтона". Не столько благодаря слаженным действиям, сколько благодаря индивидуальному мастерству перечисленных футболистов. Оборона "молотобойцев", как и у "Брайтона" – дырявая. Никто из футболистов не успевает перекусить быстрые фланговые атаки соперника.
Одним словом, и атака, и оборона играют без стабильности, уверенности, остроты и креатива.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|4
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|5
|"Ньюкасл"
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|6
|"Челси"
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Борнмут"
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9
|"Фулхэм"
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|15
|"Вулверхэмптон"
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|18
|Ипсвич Таун
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|19
|"Лестер Сити"
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|20
|"Саутгемптон"
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Личные встречи
21.08.2022. АПЛ. "Вест Хэм" – "Брайтон" 0:2
04.03.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Вест Хэм" 4:0
26.08.2023. АПЛ. "Брайтон" – "Вест Хэм" 1:3
02.01.2024. АПЛ. "Вест Хэм" – "Брайтон" 0:0
21.12.2024. АПЛ. "Вест Хэм" – "Брайтон" 1:1
Цифры и факты
- "Брайтон" не выигрывает в последних пяти матчах АПЛ;
- "Вест Хэм" проиграл последние шесть матчей АПЛ;
- В последних десяти матчах "Брайтона" было забито более двух голов;
- В последних 10-ти гостевых матчах "Вест Хэм" забивает не больше одного гола.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Брайтона" лазарет переполнен травмированными игроками. Основная потеря "чаек" – Жоао Педро, на котором строится большинство атак команды. Бразильский нападающий дисквалифицирован из-за перебора карточек. Не помогут команде Игор, Вебстер, Милнер, Кадиоглу, Лэмпти, Рюттер (травмированы). Восстановились Ван Хекке и Велтман. Но вряд ли Хюрцелер выпустит их в стартовом составе.
"Вест Хэм" подходит к матчу с минимальным количеством травмированных игроков. Не могут выйти на поле Антонио и Саммервилл. Правда, команда уже давно привыкла играть без них. Есть и приятная новость. Восстановился и готов выйти на поле защитник Аарон Крессуэлл, как минимум, на замену.
"Брайтон" (4 – 2 – 3 – 1): Вербрюгген — Хиншелвуд, Балеба, Данк, Эступиньян — Гомес, Айяри — Минте, О'Райли, Митома — Уэлбек
Главный тренер "Брайтона": Фабиан Хюрцелер
"Вест Хэм" (4 – 2 – 3 – 1): Ареоля — Эмерсон, Килман, Мавропанос, Тодибо — Уорд-Проуз, Солер — Пакета, Кудус, Боуэн — Фюллькруг
Главный тренер "Вест Хэма": Грэм Поттер
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол
В каждой команде есть игроки, которые, несмотря на все минусы, могут забивать. Слабая оборона обеих команд будет допускать ошибки. А значит, есть шанс на голы от обеих соперников. Соответственно, ставки "тотал больше 2,5" и "обе забьют – да" имеют шанс на жизнь. Учитывая, что "Вест Хэм" не очень-то и стремиться к победам, можно предположить, что фаворит матча – "Брайтон".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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