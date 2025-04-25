Челси — Эвертон. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля. 14:30. Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 26 апреля 2025 года в 14:30 на "Стэмфорд Бридж" состоится матч, в котором "Челси" попытается побороться за место в топ-5 Английской Премьер-лиги. "Ириски" же постараются оторваться от "Манчестер Юнайтед" и „Вулверхэмптона“, которые идут след в след и имеют также 38 очков. Сможет ли Дэвид Мойес в очередной раз преподнести сюрприз такому сильному сопернику?

Новости "Челси"

Лондонский "Челси" под руководством Энцо Марески демонстрирует довольно нестабильные результаты в последних пяти матчах, чередуя уверенные победы с неудачами. В Премьер-лиге команда одержала одну победу и две ничьи, тогда как в Лиге конференций УЕФА "синие" потерпели поражение, но вышли в следующий раунд. Впереди "Челси" ждут важные поединки, которые определят их позиции в борьбе за еврокубковые места.

Начав апрель с безголевой ничьей против "Брентфорда" (0:0), где лондонцы не смогли реализовать свои шансы, хотя имели 21 удар, но только 5 в створ ворот. Через четыре дня команде удалось подправить ситуацию и одержать уверенную выездную победу над "Легией" (3:0) в Лиге конференций, где блестяще проявили себя Джейдон Санчо и Тайрик Джордж. Однако 13 апреля в Премьер-лиге "синие" потеряли очки, неожиданно сыграв вничью 2:2 с "Ипсвичем" - матч выдался действительно напряженным, ведь начав игру с двух пропущенных мячей команде пришлось искать ключ к воротам соперника. Далее команду снова ждало разочарование: домашнее поражение от "Легии" (1:2) в Лиге конференций, хотя и позволило выйти в следующий раунд, но с такими соперниками лондонцы должны были играть на победу. Завершилась эта серия победой над "Фулхэмом" (2:1) в Премьер-лиге, где "Челси" действительно вырвал три очка благодаря голу на 90+3 минуте матча.

Эти пять встреч подчеркивают нестабильность игры команды, но такие результаты оставляют "синих" в борьбе за топ-4 Премьер-лиги, а также добавляют интриги перед решающими играми в Лиге конференций.

Новости "Эвертона"

"Эвертон" продолжает свой путь в Премьер-лиге и готовится к очередному вызову. За последние пять матчей "ириски" сумели одержать одну победу, две ничьи и два поражения и располагаются на 13-м месте с 38 очками после 33 туров.

Сначала была ничья 1:1 с "Вест Хэмом", где команда должна была проходить и забирать себе очки, но Грэм Поттер сумел преподнести сюрприз подопечным Мойеса. Далее на очереди был лидер АПЛ "Ливерпуль", где несмотря на "ошибки" арбитра в их пользу команде не удалось отобрать очки - 0:1. Не успели подопечные Мойеса опомниться от поражения, как уже в ворота стучал "Арсенал". В этой встрече "ириски" сумели показать характер и отобрать 2 очка у "канониров" - 1:1.

После такой неплохой игры команда готовилась к матчу с "Ноттингемом" и сумела выполнить поставленную задачу. Драматичная победа 1:0 благодаря голу Дукуре на 94-й минуте, позволила продолжить конкурировать с "МЮ" и "Вулверхэмптоном".

В заключительном матче против "Манчестер Сити" можно сказать, что "Эвертону" действительно не повезло. Команда прекрасно играла на протяжении всего матча, создавала много моментов, но удача была не на стороне Дэвида Мойеса. Во втором тайме оборона "ирисок" не выдержала и пропустила 2 мяча, потеряв шансы на победу.

Остается только подождать, сможет ли "Эвертон" удивить фанатов в матче с "Челси"?

Турнирная таблица

Личные встречи

26.12.24 Челси - Эвертон 1:1 АПЛ

22.12.24 Эвертон - Челси 0:0 АПЛ

15.04.24 Челси - Эвертон 6:0 АПЛ

10.12.23 Эвертон - Челси 2:0 АПЛ

18.03.23 Челси - Эвертон 2:2 АПЛ

06.08.22 Эвертон - Челси 0:1 АПЛ

Цифры и факты

"Челси" не потерпел ни одного поражения в последних 31 домашних матчах против „Эвертона“ во всех турнирах.

В последних 7 матчах "Эвертона" в АПЛ было забито меньше 2.5 голов.

"Челси" забил не менее 2 голов в 8 из последних 10 домашних матчей против „Эвертона“ во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Челси" в этом матче не смогут помочь Мало Густо, Уэсли Фофана и Марк Гиу.

В лазарете "Эвертона" оказалось несколько ключевых игроков. Сейчас из-за травмы отсутствует Джеймс Тарковски, Йеспер Линдстрем, Орель Мангала и Доминик Калверт-Льюин.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес - Джеймс, Чалоба, Колвилл, Кукурелья - Фернандес, Кайседо - Мадуэке, Палмер, Нету - Джексон

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд - О'Брайен, Кин, Брантуэйт, Паттерсон - Гейе, Айрогбунам - Гаррисон, Дукуре, Ндиай - Бету

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Эвертоном" от UA-Футбол

П1 - 2:1. Хотя "Челси" иногда и ошибаются в матчах с такими соперниками, но отсутствие Тарковского существенно облегчит команде игру в атаке. Дэвид Мойес может достать "козыри из рукавов" и побороться за ничью в этой встрече.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.