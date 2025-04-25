Саутгемптон - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 34 тура АПЛ на 26.04.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля 17:00. "Сент-Мэрис Стэдиум" (Саутгемптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

Задача минимум для "святых" выполнена! "Саутгемптон" не станет единолично худшей командой в истории АПЛ. Ничья с "Вест Хэмом" принесла в их копилку 11-е очко и позволила повторить результат "Дерби Каунти" образца сезона 2007/08.

Что же до "Фулхэма", то они в прошлом туре крайне обидно упустили победу, а затем и даже ничью в противостоянии с "Челси" (1:2), чем серьезно осложнили себе борьбу за восьмую позицию. Попадут ли "святые" под горячую руку разъяренных "дачников"?

Новости "Саутгемптон"

За последние пять туров "Саутгемптону" необходимо набрать одно-единственное очко, чтобы оставить за "Дерби Каунти" единоличный статус "рекордсмена" по количеству набранных баллов в АПЛ. Однако календарь не слишком благоволит "святым" и их благородной цели. Впереди, кроме встречи с "Фулхэмом", ожидаются противостояния с крепким "Эвертоном", а также грандами в лице "Арсенала" и "Ман Сити". Лучший шанс набрать необходимый зачетный балл выпадет в следующем туре - выезд к еще одному аутсайдеру - "Лестеру".

Новости "Фулхэма"

Последние результаты "Фулхэма" не радуют: пять поражений в семи матчах. Из-за этого клуб был вынужден покинуть розыгрыш Кубка, а в чемпионате опустился на скромную девятую строчку. Впрочем, сезон для "дачников" все еще не закончился, ведь даже восьмое место, с большой долей вероятности, позволит попасть в еврокубки. Чем не мотивация для финишного рывка? Тем более отставание от "Борнмута" к началу тура составляет лишь одно очко. Ну а по игре у гостей все не так плохо, как с результатами. Вспомните лишь недавнее крутое выступление против "Ливерпуля" (3:2).

Турнирная таблица

Очные встречи

22.12.24 АПЛ "Фулхэм" 0:0 "Саутгемптон"

13.05.23 АПЛ "Саутгемптон" 0:2 "Фулхэм"

31.12.22 АПЛ "Фулхэм" 2:1 "Саутгемптон"

15.05.21 АПЛ "Саутгемптон" 3:1 "Фулхэм"

26.12. 20 АПЛ "Фулхэм" 0:0 "Саутгемптон"

Цифры и факты

"Саутгемптон" не побеждает в 10 матчах подряд;

"Фулхэм" пропустил в каждом из последних 5 поединков;

73% матчей Фулхэма завершаются с голами обеих команд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Саутгемптона" существенно пополнился за последнее время. Не смогут помочь партнерам Чарли Тейлор и Альберт Гренбек. Также серьезно затягивается восстановление Райана Фрейзера, которого давно ждут в команде, но травма до сих пор не дает вингеру полноценно вернуться в состав.

Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис — Уолкер-Петерс, Даунс, Угочукву, Мэннинг — Фернандес, Сулемана, Онуачу.

Под знаком вопроса находится участие сразу нескольких важных исполнителей гостей: в поединке против "Челси" повреждение получил Райан Сессеньон, а Эмиль Смит-Роу и Родриго Муниз и вовсе не попали в заявку на ту игру. Очень серьезные потери для "Фулхэма", если повреждения окажутся критическими.

Ориентировочный состав "Фулхэма": Лено — Тете, Андерсен, Басси, Робинсон —Берге, Лукич, Вилсон, Перейра, Ивоби — Хименес.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

Стоит отдать "Саутгемптону" должное. Возможность войти в историю как худший клуб в истории АПЛ всколыхнула коллектив, и "святые" начали пытаться цепляться за результат в каждой игре. Здесь даже начал проявляться характер коллектива. Примером может служить спасительный гол на 93-й минуте в прошлом туре. Однако переоценивать эти скромные достижения также не стоит. Как правило, набирать очки "святым" удавалось за счет откровенно слабой игры соперников.

"Фулхэм" же отбывать номер точно не станет. Кроме турнирной мотивации, которая является наиболее важным фактором для анализа этого поединка, "дачники" точно захотят исправиться перед болельщиками за крайние неудачи. Да и отомстить сопернику за досадную нулевую ничью в матче первого круга. Наш прогноз: победа "Фулхэма".

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.