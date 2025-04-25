Кристал Пэлас – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Кубка Англии на 26.04.2025

Кубок Англии, 1/2 финала

26 апреля, 19:15. “Уэмбли” (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Полуфинальную программу Кубка Англии этого сезона начнет противостояние основного андердога против претендента на трофей. Однако! В нынешней кампании команды уже встречались трижды. Во всех случаях так называемый фаворит – "Астон Вилла" – побед не одержал. Поэтому для "стекольщиков" совсем не все потеряно.

Новости Кристал Пэлас

Со старта января по начало апреля лондонцы феерилы. Они не только отдалились от зоны вылета, но крепко закрепились в середине турнирной таблицы. По дороге победили "Брайтон", "Манчестер Юнайтед" и ту же "Астон Виллу". Сейчас "Пэлас идет на 12 месте на расстоянии всего в четыре очка от восьмой позиции.

Но последние четыре матча – не слишком удачные. Однако и соперники были хорошего уровня: все расположены выше в турнирной таблице. Сначала по пять голов подопечные Гласнера пропустили от "Манчестер Сити" и "Ньюкасл Юнайтед", далее – сыграли вничью с "Борнмутом" и "Арсеналом". Потому и немного удалились из борьбы за восьмое место, которое в теории дает возможность играть в Лиге конференций. Эту "теорию" может нарушить только сам "Кристал Пэлас", если выиграет Кубок Англии.

Кадры хозяев

Три потери у "стекольщиков". Точнее просто три травмированных футболиста, ведь они не являются ключевыми. В лазарете находятся Чилвелл, Шейк Дукуре и Риад.

Новости Астон Виллы

В то время как "Пэлас" проиграл "Ньюкаслу" 0:5, подопечные Эмери в позапрошлом туре выиграли со счетом 4:1. Очень яркий матч был, как и многие поединки бирмингемцев. Недавно в безумном противостоянии “Вилла” вылетела от ПСЖ из Лиги чемпионов, также 22 апреля проиграла очень важный матч в контексте борьбы за ту же ЛЧ против "Манчестер Сити".

Этот поединок был проведен посреди недели именно из-за полуфинального противостояния в Кубке. И снова сыграл фактор выездного поля, ведь "Вилла" уступила не только в цифрах на табло, но и за игрой. Всего из последних 19 гостевых матчей во всех турнирах подопечные Эмери проиграли 11 раз. Это были поражения как и "Ливерпулю", так и условному "Вулверхэмптону". Де-факто и де-юре матч на "Уэмбли" тоже выездной, хотя и в самом деле просто на нейтральном поле. То есть магия "Вилла Парк" здесь бессильна.

Кадры гостей

До недавнего времени "Вилла" играла в трех турнирах, сейчас осталось два. И все равно у команды пустой лазарет. Прекрасная работа тренерского штаба, в частности физиотерапевтов.

Последние пять матчей между Кристал Пэлас и Астон Виллой

Последние пять встреч хозяев

23.04. Арсенал – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

19.04. Кристал Пэлас – Борнмут 0:0 (АПЛ)

16.04. Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас 5:0 (АПЛ)

12.04. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:2 (АПЛ)

05.04. Кристал Пэлас – Брайтон 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

19.04. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 4:1 (АПЛ)

15.04. Астон Вилла – ПСЖ 3:2 (ЛЧ)

12.04. Саутгемптон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)

09.04. ПСЖ – Астон Вилла 3:1 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между соперниками

25.02.2025. Кристал Пэлас – Астон Вилла 4:1 (АПЛ)

23.11.2024. Астон Вилла – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)

30.10.2024. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2 (Кубок лиги)

19.05.2024. Кристал Пэлас – Астон Вилла 5:0 (АПЛ)

16.09.2023. Астон Вилла – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)

Путь команд в Кубке Англии

1/32 финала

Кристал Пэлас – Стокпорт 1:0

– Стокпорт 1:0 Астон Вилла – Вест Хэм 2:1

1/16 финала

Донкастер – Кристал Пэлас 0:2

0:2 Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1

1/8 финала

Кристал Пэлас – Миллволл 3:1

– Миллволл 3:1 Астон Вилла – Кардифф 2:0

1/4 финала

Фулхэм – Кристал Пэлас 0:3

0:3 Престон – Астон Вилла 0:3

Ставки и коэффициенты на матч Кристал Пэлас – Астон Вилла

Прогноз матча Кристал Пэлас – Астон Вилла от UA-Football

Последний раз "Кристал Пэлас" выходил в финал Кубка Англии в 2016 году (поражение МЮ в дополнительное время 1:2), а "Вилла" – на год быстрее (поражение "Арсеналу" 0:4). А побеждала одна из команд вообще в 1957 году: "львы" одолели "Манчестер Юнайтед". Теперь у одной из команд есть шанс по крайней мере повторить историю.

За три очных матча этого сезона "Вилла" ни разу не победила. В том числе вылетела от "Пэлас" в домашнем (!) поединке Кубка лиги. Поэтому и на этот раз "львам" снова будет непросто. Прогноз: Ничья в основное время.