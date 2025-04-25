Вулверхэмптон – Лестер. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 26.04.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

26 апреля. 17:00. Вулверхэмптон. "Молинью Стэдиум"

Главный судья: Сэм Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

В рамках 34-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" будет принимать на своем поле "Лестер". Хозяева находятся в великолепной форме и подходят к матчу с хорошим настроением, а вот у гостей все очень печально. В любом случае, это как раз тот матч, где команды могут просто насладиться игрой в футбол.

Новости "Вулверхэмптона"

Логичный вопрос – а почему "Вулверхэмптон" подходит к этому матчу с хорошим настроением? А все просто. Во-первых, "волки" гарантировали себе место в элите на следующий сезон. Во-вторых, подопечные Витора Перейры находятся в невероятной форме. Они – лучшая команда АПЛ на отрезке из пяти последних матчей, ведь они выиграли их все!

Да, вы правильно прочитали, "Вулверхэмптон" набрал 15/15 очков в последних 5 матчах в АПЛ, чего не смогла сделать ни одна другая команда за этот отрезок. А началась эта серия победой над "Саутгемптоном" (2:1). Затем были победы над "Вест Хэмом" (1:0) и "Ипсвичем" (2:1). Ну а после этого были еще две впечатляющие победы – 4:2 над "Тоттенхэмом" дома и 1:0 в гостях против "Манчестер Юнайтед".

Фантастическая серия, однако она может стать еще лучше, если подопечные Перейры одолеют "Лестер". Ведь еще никогда в истории АПЛ у "Вулверхэмптона" не было серии из шести побед подряд. Последний раз они делали подобное в рамках элитного дивизиона еще в 1970 году. Пришло время делать историю?

Новости "Лестера"

Что касается "Лестера", то здесь все просто – они официально вылетели в Чемпионшип. И если фанатам "лис" вдруг было недостаточно боли от этой новости, то их ждала еще одна – Джейми Варди, легенда "Лестера", легенда английского футбола, объявил, что покинет команду этим летом после 13 лет в клубе. Печальный конец эпохи, однако счастливые воспоминания будут жить вечно!

Ну ладно, вернемся к статистике. А она, как ни странно, тоже очень печальная. Если "волки" подходят к игре лучшей командой за последние 5 матчей, то "лисы" – худшая. 1 зачетный балл из 15 возможных. 1 ничья и 4 поражения. Сперва они проиграли "'Ман Юнайтед" (0:3) и "Ман Сити" (0:2), а затем было поражение от "Ньюкасла" (0:3). После этого же они неожиданно сыграли вничью с "Брайтоном" (1:1), заработав свой единственный зачетный балл. Ну а после этого их ждало минимальное поражение от "Ливерпуля" (0:1), которое и отправило "лис" в Чемпионшип. Теперь они могут спокойно ждать завершения сезона.

Турнирная таблица

Личные встречи

22.12.2024 АПЛ. "Лестер" – "Вулверхэмптон" 0:3

22.04.2023 АПЛ. "Лестер" – "Вулверхэмптон" 2:1

23.10.2022 АПЛ. "Вулверхэмптон" – "Лестер" 0:4

20.02.2022 АПЛ. "Вулверхэмптон" – "Лестер" 2:1

14.08.2021 АПЛ. "Лестер" – "Вулверхэмптон" 1:0

Цифры и факты

Дважды в последних четырех победах "Вулверхэмптон" сохранил свои ворота "сухими";

"Лестер" не может выиграть в последних 10 матчах Премьер-лиги;

"Лестер" забил лишь дважды в последних 10 матчах Премьер-лиги;

"Лестер" пропускал минимум дважды в 10 из последних 12 выездных поединков.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Потери у "волков" немалые. В этом матче не сыграют Леон Чивоме, Йерсон Москера, Энсо Гонсалес, Сэм Джостон и Саша Калайджич. Также под вопросом участие Педро Лимы, Жана-Рикнера Бельгарда, Жосе Са и Хван Хи Чхана.

Что касается "лис", то у них отсутствуют Абдула Фатаву и Гарри Винкс.

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Бентли – Буэно, Агбаду, Гомес – Семедо, Гомес, Андре, Аит-Нури – Кунья, Мунеци – Ларсен

"Лестер", 4-2-3-1: Германсен – Перейра, Фас, Коуди, Томас – Ндиди, Сумаре – Декордова-Рид, Эль-Каннус, Мавидиди – Варди

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Лестером" от UA-Футбол

П1+ТБ(2.5). Все довольно просто. "Вулверхэмптон" находится в отличной форме и играет дома против очевидного аутсайдера без мотивации. Почему бы не порадовать своих болельщиков красивой и уверенной победой? К тому же она может стать шестой подряд в АПЛ, а это уже позволит войти в историю клуба.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.