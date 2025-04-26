Ливерпуль – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 27.04.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Наверняка, это будет долгожданный чемпионский матч мерсисайдцев. Для того, чтобы официально стать чемпионами Англии, им нужно по крайней мере не проиграть "шпорам" на своем поле. Более идеального момента, чтобы выиграть АПЛ, придумать невозможно. Родные трибуны будут гнать свою команду вперед, Арне Слот готовится к празднованиям, но сначала нужно не допустить недооценки соперника.

Новости "Ливерпуля"

Подопечные Арне Слота провели великолепный сезон на фоне постоянных проблем от основных конкурентов. Остается сделать последний шаг к титулу, не проиграть "Тоттенхэму" и чемпион Англии станет официально известным. Последние матчи мерсисайдцев были нестабильными, однако это не должно повлиять на результат противостояния со "шпорами".

За последние 5 матчей на счету "Ливерпуля" 3 победы и 2 поражения. Сначала вспомним поражение против "Ньюкасла" в финале Кубка Английской Лиги (1:2), там их откровенно уничтожили. Также было поражение от "Фулхэма", где произошла явная недооценка соперника. Однако также была победа над "Эвертоном" в дерби (1:0).

Также победили "Вест Хэм", создав себе сами проблемы по ходу игры (2:1), а в прошлом туре лишь гол Александера-Арнолда помог добыть три очка против "Лестера" (1:0). То есть команда уже хочет как можно скорее выиграть АПЛ, есть немного расслабленности и несерьезности в их выступлениях, также иногда есть и излишняя нервозность перед чужими воротами. Остается последний шаг.

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анхе Постекоглу проводит катастрофический и позорный сезон в рамках Премьер-лиги. Находятся близко ко дну турнирной таблицы и единственным вариантом на спасение сезона является Лига Европы. Именно там мы и ожидаем видеть самую сильную из возможных версий "шпор", в АПЛ все давно проиграно.

За последние 5 матчей на счету "Тоттенхэма" 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Среди них было два матча в рамках Лиги Европы против "Айнтрахта", сначала ничья 1:1, а затем и победа 1:0, поэтому мы увидим их в полуфинале. Перед этим успели обыграть "Саутгемптон" (3:1), но это худшая команда этого сезона, поэтому подобный результат был обязательным.

Кроме того, проиграли "Вулверхэмптону" на выезде (2:4) и там это выглядело скорее как позор. Также в прошлом туре уступили "Ноттингем Форест" у себя дома (1:2), почти не навязав сопернику реальной борьбы, включились лишь в конце, но было поздно. Вряд ли им удастся испортить праздник в Ливерпуле.

Турнирная таблица

Личные встречи

06.02.25 КАЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:0

08.01.25 КАЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:0

22.12.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 3:6

05.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:2

30.09.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 2:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" забивал как минимум 4 гола в последних 3 домашних матчах против "Тоттенхэма" во всех турнирах;

"Ливерпуль" непобедим в 28 из последних 29 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" непобедим в 25 из последних 28 матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас в лазарете "Ливерпуля" находится только Джо Гомез, дисквалификаций нет, поэтому все остальные готовы играть.

Что касается проблем Анхе Постекоглу, то у него травмированы Раду Дрегушин и Сон Хын-Мин.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Гакпо — Диас

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Спенс, Дансо, Дэвис, Удоджи — Кулусевски, Грей, Сарр — Одобер, Ришарлисон, Тель

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 5:2. Ожидаем праздник футбола не только после финального свистка, но и во время самого матча. "Ливерпуль" и „Тоттенхэм“ устраивают голевое шоу на „Энфилде“ в последнее время, поэтому здесь исключений быть не должно. Наверняка, команда Слота хорошо развлечется и позволит своим соперникам забить несколько голов, но сама забьет гораздо больше. Победа хозяев с официальным статусом чемпионов Англии.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.