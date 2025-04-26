Борнмут - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч 34-го тура АПЛ 27.04.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

27 апреля. 16:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 26 апреля 2025 года в 16:00 на "Виталити Стэдиум" состоится матч, в котором "Борнмут" попытается подтвердить статус фаворита в игре с "Манчестер Юнайтед". "Вишни" довольно неплохо проводят сезон и все еще при хорошем ходе событий могут претендовать на место в топ-6 лиги. "Дьяволы", скорее всего, так и останутся в середине турнирной таблицы, хотя и должны держать марку и не спуститься ниже.

Новости "Борнмута"

"Вишни" потихоньку оправляются от обидных поражений и кажется готовы сделать финальный рывок. В начале апреля команда Андони Ираолы вылетела из Кубка Англии, уступив 1:2 на своем поле. В следующей встрече команду ждала игра против "Ипсвича", но и здесь команда не смогла показать свой лучший футбол. Пропустив два гола "Борнмут" пошел вперед бросив все силы в атаку, но отыграть сумел лишь один мяч. После такого результата необходимо было искать ошибки и вносить коррективы в игру, потому что на очереди шел "Вест Хэм", в матче с которым "вишни" хотя и забили первыми, но все равно сыграли вничью 2:2.

И вот долгожданная первая победа в игре с "Фулхэмом", хотя и с минимальным счетом, но какая разница, когда ты победитель. В последнем матче команда поехала в "Кристал Пелас", но оттуда привезла лишь 1 балл и поэтому располагается на 8-м месте, отставая от "Астон Виллы" на 8 очков.

В целом команда Ильи Забарного еще может побороться за место в еврокубке, однако для этого необходимо сделать мощный рывок в последних турах Английской Премьер-лиги.

Новости "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" показывает стабильные как для себя результаты, если не вспоминать прошлого команды. В последних пяти матчах команда сумела одержать лишь одну победу и ту в дополнительное время. Всего в активе команды еще два поражения и две ничьи.

Путь в этой серии начинался с ничьи в 0:0 "манкунианском дерби", где обе команды не могли создать по настоящему опасных моментов и этот результат стал логическим завершением игры. В следующем матче против "Лиона" в рамках Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" упустил победу, пропустив на 90+5 минуте и уехал готовиться к матчу АПЛ с "Ньюкаслом". Фанаты надеялись, что в этой встрече наконец-то удастся заработать долгожданные три очка, но у Эдди Гау было совсем другое мнение. "Сороки" просто уничтожили подопечных Рубена Аморима, которые в очередной раз подчеркнули, что имеют огромные проблемы в обороне.

Настоящим голевым шоу сумели порадовать болельщиков "красные дьяволы" в ответном матче против "Лиона". Игра завершилась победой команды со счетом 5:4, и казалось, что вот он звездный час, надо лишь немножко подкорректировать игру в защите и встретившись с "Вулверхэмптоном" команда снова уступила. Поэтому ожидать победы от "МЮ" - это как ждать солнечного затмения.

Турнирная таблица

Личные встречи

22.12.24 "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 0:3 АПЛ

13.04.24 "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2 АПЛ

09.12.23 "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 0:3 АПЛ

20.05.23 "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 АПЛ

03.01.23 "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 3:0 АПЛ

Цифры и факты

В 5 из последних 6 матчей "Борнмута" против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах было забито более 2,5 голов.

"Борнмут" забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах против „Манчестер Юнайтед“ во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Борнмут" подходит к этому матчу с тремя травмированными игроками и не сможет рассчитывать на помощь Райана Кристи, Луиса Синистерры и Энеса Унала.

"Манчестер Юнайтед" же имеет в лазарете аж семь игроков. Эйден Хэвен, Лисандро Мартинес, Амад Диало, Тоби Кольер, Матейс де Лигт, Джошуа Зиркзе и Диогу Далот не помогут команде в следующем матче.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа - Смит, Гейсен, Забарный, Керкез - Адамс, Кук - Семеньо, Скотт, Уаттара - Эванилсон

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана - Мазрауи, Магуайр, Фредриксон - Амасс, Мейну, Угарте, Доргу - Гарначо, Фернандеш - Гейлунн

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ2.5 - 2:1. "Борнмут" имеет все шансы, чтобы одержать победу над „Манчестер Юнайтед“. От "красных дьяволов сейчас осталось только громкое имя и вряд ли подопечные Рубена Аморима смогут удивить. Для "вишен" эта игра может стать отличным шансом, чтобы взять три очка.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.