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Борнмут - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч 34-го тура АПЛ 27.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
27 апреля. 16:00. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги 26 апреля 2025 года в 16:00 на "Виталити Стэдиум" состоится матч, в котором "Борнмут" попытается подтвердить статус фаворита в игре с "Манчестер Юнайтед". "Вишни" довольно неплохо проводят сезон и все еще при хорошем ходе событий могут претендовать на место в топ-6 лиги. "Дьяволы", скорее всего, так и останутся в середине турнирной таблицы, хотя и должны держать марку и не спуститься ниже.
Новости "Борнмута"
"Вишни" потихоньку оправляются от обидных поражений и кажется готовы сделать финальный рывок. В начале апреля команда Андони Ираолы вылетела из Кубка Англии, уступив 1:2 на своем поле. В следующей встрече команду ждала игра против "Ипсвича", но и здесь команда не смогла показать свой лучший футбол. Пропустив два гола "Борнмут" пошел вперед бросив все силы в атаку, но отыграть сумел лишь один мяч. После такого результата необходимо было искать ошибки и вносить коррективы в игру, потому что на очереди шел "Вест Хэм", в матче с которым "вишни" хотя и забили первыми, но все равно сыграли вничью 2:2.
И вот долгожданная первая победа в игре с "Фулхэмом", хотя и с минимальным счетом, но какая разница, когда ты победитель. В последнем матче команда поехала в "Кристал Пелас", но оттуда привезла лишь 1 балл и поэтому располагается на 8-м месте, отставая от "Астон Виллы" на 8 очков.
В целом команда Ильи Забарного еще может побороться за место в еврокубке, однако для этого необходимо сделать мощный рывок в последних турах Английской Премьер-лиги.
Новости "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" показывает стабильные как для себя результаты, если не вспоминать прошлого команды. В последних пяти матчах команда сумела одержать лишь одну победу и ту в дополнительное время. Всего в активе команды еще два поражения и две ничьи.
Путь в этой серии начинался с ничьи в 0:0 "манкунианском дерби", где обе команды не могли создать по настоящему опасных моментов и этот результат стал логическим завершением игры. В следующем матче против "Лиона" в рамках Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" упустил победу, пропустив на 90+5 минуте и уехал готовиться к матчу АПЛ с "Ньюкаслом". Фанаты надеялись, что в этой встрече наконец-то удастся заработать долгожданные три очка, но у Эдди Гау было совсем другое мнение. "Сороки" просто уничтожили подопечных Рубена Аморима, которые в очередной раз подчеркнули, что имеют огромные проблемы в обороне.
Настоящим голевым шоу сумели порадовать болельщиков "красные дьяволы" в ответном матче против "Лиона". Игра завершилась победой команды со счетом 5:4, и казалось, что вот он звездный час, надо лишь немножко подкорректировать игру в защите и встретившись с "Вулверхэмптоном" команда снова уступила. Поэтому ожидать победы от "МЮ" - это как ждать солнечного затмения.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|4
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|5
|"Ньюкасл"
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|6
|"Челси"
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Борнмут"
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|9
|"Фулхэм"
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|15
|"Вулверхэмптон"
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|18
|Ипсвич Таун
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|19
|"Лестер Сити"
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|20
|"Саутгемптон"
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Личные встречи
22.12.24 "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 0:3 АПЛ
13.04.24 "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2 АПЛ
09.12.23 "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 0:3 АПЛ
20.05.23 "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 АПЛ
03.01.23 "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 3:0 АПЛ
Цифры и факты
В 5 из последних 6 матчей "Борнмута" против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах было забито более 2,5 голов.
"Борнмут" забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах против „Манчестер Юнайтед“ во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
"Борнмут" подходит к этому матчу с тремя травмированными игроками и не сможет рассчитывать на помощь Райана Кристи, Луиса Синистерры и Энеса Унала.
"Манчестер Юнайтед" же имеет в лазарете аж семь игроков. Эйден Хэвен, Лисандро Мартинес, Амад Диало, Тоби Кольер, Матейс де Лигт, Джошуа Зиркзе и Диогу Далот не помогут команде в следующем матче.
"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа - Смит, Гейсен, Забарный, Керкез - Адамс, Кук - Семеньо, Скотт, Уаттара - Эванилсон
"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана - Мазрауи, Магуайр, Фредриксон - Амасс, Мейну, Угарте, Доргу - Гарначо, Фернандеш - Гейлунн
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТБ2.5 - 2:1. "Борнмут" имеет все шансы, чтобы одержать победу над „Манчестер Юнайтед“. От "красных дьяволов сейчас осталось только громкое имя и вряд ли подопечные Рубена Аморима смогут удивить. Для "вишен" эта игра может стать отличным шансом, чтобы взять три очка.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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