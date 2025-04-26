Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 27.04.2025

Кубок Англии, 1/2 финала

27 апреля, 18:30. "Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ноттінгем Форест - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Во втором полуфинале Кубка Англии "Ноттингем Форест" встретится с "Манчестер Сити". По традиции матч состоится на "Уэмбли", поэтому выездного или домашнего преимущества не будет. Команды в этом сезоне встречались уже дважды, и в обоих случаях гости терпели сухое поражение. Как же будет в этот раз?

Новости Ноттингем Форест

"Лесники" продолжают бороться за Лигу чемпионов. Вот только с претендента на второе место “Ноттингем” скатился к тому, что может даже в топ-5 не попасть. За последние три матча "Форест" проиграл дважды. И если поражение "Астон Вилле" – пусть и прямому конкуренту – можно понять, ведь на "Вилла Парк" редко кто бывает победителем, кроме "львов". То домашние 0:1 против “Эвертона” – это буквально палки себе в колеса. Однако у "Тоттенхэма" в предыдущем поединке в Лондоне выиграли.

Всего за последние 11 матчей чемпионата "лесники" проиграли пять раз. Параллельно прошли три этапа в Кубке Англии. И независимо был ли это "Эксетер" из Первой лиги, или "Брайтон" из АПЛ – во всех поединках были серии пенальти. Поэтому "Ноттингем" достаточно уверенно должен относиться к тому, что игровое время матча против "Сити" завершится вничью.

Кадры номинальных хозяев

Лазарет "лесников" пуст. Ола Айна пропустил последние три матча, но теперь снова полностью готов. Нуна Эшпириту Санта располагает всеми футболистами.

Новости Манчестер Сити

Подопечные Гвардиолы шаг за шагом выходят из кризиса. После победы в прошлом поединке – против "Астон Виллы" – команда поднялась в тройку лидеров. Ситуация там очень шаткая и каждый день (даже не просто "тур") команды путешествуют вниз-вверх по турнирной таблице. Отрыв между третьим и шестым местом, уже не дающим путевки в Лигу чемпионов, всего несколько очков. Так что финальные четыре тура будут очень горячими.

Кроме "Астон Виллы" команда испанского наставника за последние пять туров одержала четыре победы. Только с “Манчестер Юнайтед” справиться не смогли – там команды сыграли в довольно скучные нули на табло. Впереди у "Сити" еще четыре тура: один матч против команды из зоны вылета, три – с середняками. На второе место не замахнутся горожане, но третье удержать могут. Еще и с таким темпом хорошо сыграть в Кубке Англии.

Кадры номинальных гостей

Здесь ситуация уже хуже. Сейчас в лазарете находятся сразу пять футболистов. Более того – ключевых исполнителей: Аке, Эдерсон, Холанд, Родри и Стоунс.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

21.04. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 1:2 (АПЛ)

12.04. Ноттингем Форест – Эвертон 0:1 (АПЛ)

05.04. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

01.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

19.03. Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (пен. 3:4) (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

19.04. Эвертон – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

12.04. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:2 (АПЛ)

06.04. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)

02.04. Манчестер Сити – Лестер 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

08.03.25. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

04.12.24. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

28.04.24. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

23.09.23. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

18.02.23. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

Турнирный путь команд в Кубке Англии

1/32 финала

Ноттингем Форест – Лутон 2:0

Манчестер Сити – Солфорд 8:0

1/16 финала

Эксетер – Ноттингем Форест 2:2 (пен. 2:4)

Лейтон Ориент – Манчестер Сити 1:2

1/8 финала

Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4)

Манчестер Сити – Плимут 3:1

1/4 финала

Брайтон – Ноттингем Форест 0:0 (пен. 3:4)

Борнмут – Манчестер Сити 1:2

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем – Манчестер Сити

Прогноз матча Ноттингем – Манчестер Сити от UA-Football

"Лесники" начали тормозить, "горожане" – наоборот газовать. Хотя совсем недавно команды играли, и тогда – 8 марта – победили подопечные Санту, но… это были три очка вырваны на 83 минуте при преимуществе все же “Сити”. А сейчас у команды Гвардиолы есть шанс хоть как-то добавить сливок в сезон. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в основное время.