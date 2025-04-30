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Ноттингем Форест – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 01.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом" в рамках чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 34-й тур.
1 мая. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Команда Нуну Эшпириту Санту продолжает активную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Сейчас все в их руках и им не надо надеяться на результаты в других матчах, но хватит ли им запаса прочности, чтобы сильно завершить сезон и добиться своего? Этот вопрос открыт, а Ярмолюк и компания точно сделают все возможное, чтобы испортить настроение местной публике.
Новости "Ноттингем Форест"
Подопечные Нуну Эшпириту Санту пытались вести борьбу на двух фронтах. Кроме матчей АПЛ, приоритетным выглядел и Кубок Англии, вот только на выходных они вылетели в полуфинале от "Манчестер Сити" и концентрация теперь только на Премьер-лиге, где они уже провели исторический для себя сезон, но его еще надо завершить соответствующим образом.
За последние 5 матчей на счету "лесников" 2 победы и 3 поражения, то есть спад формы очевиден в последнее время, но и в полный провал это не превращается, все же они стараются держать баланс. Сначала была победа над "Манчестер Юнайтед" (1:0), после чего уступили на выезде "Астон Вилле" (1:2) и там игры было мало, больше страданий.
Также у себя дома проиграли "Эвертону" на последних минутах, причем там был абсолютно ничейный матч (0:1). Да, потом удалось забрать три очка с "Тоттенхэмом" (2:1), хотя в этом сезоне это не является большим достижением. Ну и проиграли "Сити" в Кубке Англии при неплохой игре (0:2), там они заслужили большего. Возможно, забьют то, что не забили в прошлой игре, именно с "Брентфордом".
Новости "Брентфорда"
Команда Томаса Франка мало за что борется в этом сезоне. Они провели очень качественную кампанию, по итогам которой займут место в середине турнирной таблицы. Никаких невероятных прыжков и никаких провалов.
За последние 5 матчей на счету "пчел" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Сначала удалось на выезде обыграть "Борнмут" (2:1) и в то время такой результат выглядел сенсационно. Впоследствии на выезде проиграли "Ньюкаслу" (1:2), там частично повезло "сорокам" забить победный гол. После этого была просто сухая и неинтересная нулевая ничья против "Челси".
Зато ничья с "Арсеналом" (1:1) выглядела как классное достижение для Ярмолюка и компании, хорошее выступление. Ну и в прошлом туре они разбили "Брайтон" со счетом 4:2, действительно впечатляющий перформанс был. Возможно, они смогут повторить нечто подобное и с "Ноттингемом".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Ньюкасл"
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|4
|"Манчестер Сити"
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|5
|"Челси"
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Фулхэм"
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|10
|"Борнмут"
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|19
|"Лестер Сити"
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|20
|"Саутгемптон"
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Личные встречи
21.12.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 0:2
20.01.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 3:2
01.10.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Брентфорд" 1:1
29.04.23 АПЛ "Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 2:1
05.11.22 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Брентфорд" 2:2
Цифры и факты
- "Ноттингем Форест" проиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах;
- "Брентфорд" без побед в последних 2 выездных матчах, хотя перед этим выиграли 5 выездных встреч подряд;
- Поражение от "Эвертона" 12 апреля стало первым домашним поражением "Ноттингема" в 2025 году.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Сейчас у "лесников" нет травмированных исполнителей. Под вопросом лишь Ола Айна, но и он должен вернуться после травмы на этот матч.
Куда больше проблем у Томаса Франка. Там пока недоступны Джош Дасилва, Игорь Тьяго и Фабиу Карвалью. Также под вопросом Юннус Конак. Ну и не сможет выйти на поле Аарон Гики.
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Уильямс, Миленкович, Мурилло, Тоффоло — Домингес, Андерсон — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд
"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Норгор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Ожидаем более осторожный футбол от "пчел", а потому и Егора Ярмолюка в стартовом составе. Также ожидаем, что легкой прогулки для хозяев не будет, однако им все же удастся одержать победу. Особенно сейчас, когда можно не думать о других турнирах. Тяжелая, но победа "Ноттингема" с победным голом от Криса Вуда, однако не без пропущенного гола в собственные ворота, вот такой прогноз мы даем.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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