Ноттингем Форест – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 34-го тура АПЛ на 01.05.2025

Английская Премьер-лига. 34-й тур.

1 мая. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Нуну Эшпириту Санту продолжает активную борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Сейчас все в их руках и им не надо надеяться на результаты в других матчах, но хватит ли им запаса прочности, чтобы сильно завершить сезон и добиться своего? Этот вопрос открыт, а Ярмолюк и компания точно сделают все возможное, чтобы испортить настроение местной публике.

Новости "Ноттингем Форест"

Подопечные Нуну Эшпириту Санту пытались вести борьбу на двух фронтах. Кроме матчей АПЛ, приоритетным выглядел и Кубок Англии, вот только на выходных они вылетели в полуфинале от "Манчестер Сити" и концентрация теперь только на Премьер-лиге, где они уже провели исторический для себя сезон, но его еще надо завершить соответствующим образом.

За последние 5 матчей на счету "лесников" 2 победы и 3 поражения, то есть спад формы очевиден в последнее время, но и в полный провал это не превращается, все же они стараются держать баланс. Сначала была победа над "Манчестер Юнайтед" (1:0), после чего уступили на выезде "Астон Вилле" (1:2) и там игры было мало, больше страданий.

Также у себя дома проиграли "Эвертону" на последних минутах, причем там был абсолютно ничейный матч (0:1). Да, потом удалось забрать три очка с "Тоттенхэмом" (2:1), хотя в этом сезоне это не является большим достижением. Ну и проиграли "Сити" в Кубке Англии при неплохой игре (0:2), там они заслужили большего. Возможно, забьют то, что не забили в прошлой игре, именно с "Брентфордом".

Новости "Брентфорда"

Команда Томаса Франка мало за что борется в этом сезоне. Они провели очень качественную кампанию, по итогам которой займут место в середине турнирной таблицы. Никаких невероятных прыжков и никаких провалов.

За последние 5 матчей на счету "пчел" 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Сначала удалось на выезде обыграть "Борнмут" (2:1) и в то время такой результат выглядел сенсационно. Впоследствии на выезде проиграли "Ньюкаслу" (1:2), там частично повезло "сорокам" забить победный гол. После этого была просто сухая и неинтересная нулевая ничья против "Челси".

Зато ничья с "Арсеналом" (1:1) выглядела как классное достижение для Ярмолюка и компании, хорошее выступление. Ну и в прошлом туре они разбили "Брайтон" со счетом 4:2, действительно впечатляющий перформанс был. Возможно, они смогут повторить нечто подобное и с "Ноттингемом".

Турнирная таблица

Личные встречи

21.12.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 0:2

20.01.24 АПЛ "Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 3:2

01.10.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Брентфорд" 1:1

29.04.23 АПЛ "Брентфорд" — "Ноттингем Форест" 2:1

05.11.22 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Брентфорд" 2:2

Цифры и факты

"Ноттингем Форест" проиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах;

"Брентфорд" без побед в последних 2 выездных матчах, хотя перед этим выиграли 5 выездных встреч подряд;

Поражение от "Эвертона" 12 апреля стало первым домашним поражением "Ноттингема" в 2025 году.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас у "лесников" нет травмированных исполнителей. Под вопросом лишь Ола Айна, но и он должен вернуться после травмы на этот матч.

Куда больше проблем у Томаса Франка. Там пока недоступны Джош Дасилва, Игорь Тьяго и Фабиу Карвалью. Также под вопросом Юннус Конак. Ну и не сможет выйти на поле Аарон Гики.

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Уильямс, Миленкович, Мурилло, Тоффоло — Домингес, Андерсон — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Брентфорд", 4-2-3-1: Флеккен — Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Норгор, Ярмолюк — Мбемо, Дамсгор, Шаде — Висса

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ноттингем Форест" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Ожидаем более осторожный футбол от "пчел", а потому и Егора Ярмолюка в стартовом составе. Также ожидаем, что легкой прогулки для хозяев не будет, однако им все же удастся одержать победу. Особенно сейчас, когда можно не думать о других турнирах. Тяжелая, но победа "Ноттингема" с победным голом от Криса Вуда, однако не без пропущенного гола в собственные ворота, вот такой прогноз мы даем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.