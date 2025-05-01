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Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 02.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 35-й тур.
2 мая. 22:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
На бумаге это должна быть легкая прогулка для "горожан", которые продолжают свою борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Матч против одного из аутсайдеров АПЛ, вот только айтсайдерство "волков" закончилось после прихода в клуб Витора Перейры. В 2025 году это одна из лучших команд Англии по набору очков, то настолько ли все очевидно?
Новости "Манчестер Сити"
Подопечные Пепа Гвардиолы набрали неплохой ход, хотя иногда вопросы к их выступлениям остаются. Молодая гвардия из академии пришла на помощь и хоть немного выровняла этот сезон, который был близок к полностью проваленному. Теперь они являются одними из фаворитов на попадание в топ-5.
За последние 5 матчей на счету манкунианцев 4 победы и 1 ничья. Начнем именно с ничьей, это было в манчестерском дерби, где они провели практически бездарный матч, почти никак не угрожая воротам соперника и имея определенные проблемы у собственных, и все же 0:0.
Далее были победы. Сначала против "Кристал Пэлас" (5:2), хотя пропустили первыми два гола, затем обыграли "Эвертон" (2:0), но лишь в конце матча, там все было не так однозначно. Вырвали на последних секундах победу над "Астон Виллой" (2:1), а затем обыграли в полуфинале Кубка Англии "Ноттингем Форест" (2:0). Да, мастерски, но и там повезло, что соперник банально не попадал в створ ворот. Результаты есть, а игра все еще не настолько зрелищная, как мы привыкли.
Новости "Вулверхэмптона"
Команда Витора Перейры впечатляет. Когда португальский специалист приходил в коллектив, то они были в опасности вероятного вылета из АПЛ, но все изменилось. Теперь они прочно закрепились в середине таблицы и даже могут дотянуть до 11-й строчки, если их форма продолжится.
А форма волшебная. Впервые в истории "Вулверхэмптон" выиграл 6 матчей АПЛ подряд, такого еще никогда не было. Среди этих побед победа над аутсайдером "Саутгемптоном" (2:1), "Вест Хэмом" (1:0), еще одним аутсайдером "Ипсвичем" (2:1), "Тоттенхэмом" (4:2), "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Лестером" (3:0).
Да, все эти команды сейчас находятся ниже в турнирной таблице, чем "волки", но учтите, что такие громкие имена как "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" также проиграли и не смогли найти аргументов против парней Перейры. Интересно, проявят ли они себя против "Сити", это будет куда более сложный вызов.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Ньюкасл"
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|4
|"Манчестер Сити"
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|5
|"Челси"
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Фулхэм"
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|10
|"Борнмут"
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|19
|"Лестер Сити"
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|20
|"Саутгемптон"
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Личные встречи
20.10.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" 1:2
04.05.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" 5:1
30.09.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" 2:1
22.01.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" 3:0
17.09.22 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" 0:3
Цифры и факты
- "Вулверхэмптон" выиграл каждый из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних трех матчах подряд "Манчестер Сити" играл вничью после первого тайма и выигрывал после второго;
- "Манчестер Сити" выиграл 8 из последних 9 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Пеп Гвардиола не может рассчитывать в этом матче на помощь Родри, Джона Стоунза, Натана Аке и, почти наверняка, Эрлинга Холанда. Хотя вчера норвежец уже вернулся к тренировкам с командой. Успеет ли восстановиться? Большой вопрос.
Что касается кадровых проблем Витора Перейры, то не сыграют травмированные Леон Чивоме, Йерсон Москера, Энсо Гонсалес, Саша Клайджич и Сэм Джонстоун. Под вопросом Педро Лима.
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райлли — Льюис, Ковачич — Силва, Фоден, Доку — Мармуш
"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Кунья, Мунесси — Ларсен
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Здесь пойдем на небольшой риск, когда скажем, что хозяевам не удастся вырвать три очка. Конечно, их результаты замечательные, здесь никто не спорит, вот только было видно, как в некоторых противостояниях забирать победу помогала в том числе и госпожа удача. На этот раз может обойтись без нее. Поэтому драматическая ничья и потеря очков для "горожан". Ну классная же сейчас команда у Перейры, они могут отобрать очки.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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