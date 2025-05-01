Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 02.05.2025

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

2 мая. 22:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

На бумаге это должна быть легкая прогулка для "горожан", которые продолжают свою борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. Матч против одного из аутсайдеров АПЛ, вот только айтсайдерство "волков" закончилось после прихода в клуб Витора Перейры. В 2025 году это одна из лучших команд Англии по набору очков, то настолько ли все очевидно?

Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали неплохой ход, хотя иногда вопросы к их выступлениям остаются. Молодая гвардия из академии пришла на помощь и хоть немного выровняла этот сезон, который был близок к полностью проваленному. Теперь они являются одними из фаворитов на попадание в топ-5.

За последние 5 матчей на счету манкунианцев 4 победы и 1 ничья. Начнем именно с ничьей, это было в манчестерском дерби, где они провели практически бездарный матч, почти никак не угрожая воротам соперника и имея определенные проблемы у собственных, и все же 0:0.

Далее были победы. Сначала против "Кристал Пэлас" (5:2), хотя пропустили первыми два гола, затем обыграли "Эвертон" (2:0), но лишь в конце матча, там все было не так однозначно. Вырвали на последних секундах победу над "Астон Виллой" (2:1), а затем обыграли в полуфинале Кубка Англии "Ноттингем Форест" (2:0). Да, мастерски, но и там повезло, что соперник банально не попадал в створ ворот. Результаты есть, а игра все еще не настолько зрелищная, как мы привыкли.

Новости "Вулверхэмптона"

Команда Витора Перейры впечатляет. Когда португальский специалист приходил в коллектив, то они были в опасности вероятного вылета из АПЛ, но все изменилось. Теперь они прочно закрепились в середине таблицы и даже могут дотянуть до 11-й строчки, если их форма продолжится.

А форма волшебная. Впервые в истории "Вулверхэмптон" выиграл 6 матчей АПЛ подряд, такого еще никогда не было. Среди этих побед победа над аутсайдером "Саутгемптоном" (2:1), "Вест Хэмом" (1:0), еще одним аутсайдером "Ипсвичем" (2:1), "Тоттенхэмом" (4:2), "Манчестер Юнайтед" (1:0) и "Лестером" (3:0).

Да, все эти команды сейчас находятся ниже в турнирной таблице, чем "волки", но учтите, что такие громкие имена как "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" также проиграли и не смогли найти аргументов против парней Перейры. Интересно, проявят ли они себя против "Сити", это будет куда более сложный вызов.

Турнирная таблица

Личные встречи

20.10.24 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" 1:2

04.05.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" 5:1

30.09.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" 2:1

22.01.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Вулверхэмптон" 3:0

17.09.22 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити" 0:3

Цифры и факты

"Вулверхэмптон" выиграл каждый из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних трех матчах подряд "Манчестер Сити" играл вничью после первого тайма и выигрывал после второго;

"Манчестер Сити" выиграл 8 из последних 9 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Пеп Гвардиола не может рассчитывать в этом матче на помощь Родри, Джона Стоунза, Натана Аке и, почти наверняка, Эрлинга Холанда. Хотя вчера норвежец уже вернулся к тренировкам с командой. Успеет ли восстановиться? Большой вопрос.

Что касается кадровых проблем Витора Перейры, то не сыграют травмированные Леон Чивоме, Йерсон Москера, Энсо Гонсалес, Саша Клайджич и Сэм Джонстоун. Под вопросом Педро Лима.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райлли — Льюис, Ковачич — Силва, Фоден, Доку — Мармуш

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Кунья, Мунесси — Ларсен

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Здесь пойдем на небольшой риск, когда скажем, что хозяевам не удастся вырвать три очка. Конечно, их результаты замечательные, здесь никто не спорит, вот только было видно, как в некоторых противостояниях забирать победу помогала в том числе и госпожа удача. На этот раз может обойтись без нее. Поэтому драматическая ничья и потеря очков для "горожан". Ну классная же сейчас команда у Перейры, они могут отобрать очки.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.