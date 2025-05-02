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Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025

Англия

Выпустит ли Артета резерв?

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35 тур

3 мая, 19:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports App

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Содержание

"Арсенал" пока находится в паузе между полуфинальными матчами Лиги чемпионов, поэтому поединок против "Борнмута" пока точно не в приоритете. В то же время у "вишенек" есть реальные шансы на еврокубки, поэтому точно навяжут борьбу "канонирам", которых, кстати, в первом круге победили. Встреча украинцев на поле возможна, ведь Артета вполне может выпустить в игру Зинченко. Однако все равно на этот матч "канониры" будут настраиваться на максимум своих сил.

Новости Арсенала

Не слишком удачным получился первый матч полуфинала ЛЧ против ПСЖ. И сценарий совсем не пошел так, как против "Реала". Парижане забили на четвертой минуте и практически полностью забрали игру под контроль до перерыва. Лишь после паузы подопечные Артеты немного пришли в себя. Однако в итоге могли пропустить еще второй гол. Пока 0:1 и довольно неплохие шансы на ответный матч.

Однако для этого нужно подготовиться как физически, так и ментально. За последние четыре матча АПЛ "Арсенал" сыграл трижды вничью. В том числе два раза перед матчами против "Реала". Артета в тех поединках – против “Эвертона” и “Брентфорда” – не пренебрегал выпускать резервных футболистов. Почему тогда он так не поступит и в этот раз?

Кадры хозяев

Парти пропускал матч против "Пари Сен-Жермен" из-за дисквалификации, поэтому должен вернуться в игру в субботнем поединке. А вот лазарет тот же: Габриэл, Калафиори, Томмиасу, Жоржиньо, Жезус, Хаверц. Дела в этом направлении очень “не очень”.

Новости Борнмута

В финальную часть сезона “вишенки” зашли в высокой турбулентности. За последние 11 матчей они одержали одну победу в основное время – выиграли у "Фулхэма". Кроме этого, еще и вылетели из Кубка Англии. В итоге "Борнмут" занимает 10 место в турнирной таблице. До восьмой позиции, которая в случае победы "Манчестер Сити" в Кубке Англии дает шанс на Лигу конференций, всего один зачетный пункт. Потому шансы на еврокубки вполне реальны.

Но для этого нужно побеждать. Однако календарь… Мягко говоря, сложен. Кроме "Арсенала" еще будут поединки против "Астон Виллы" и "Манчестер Сити". Лишь на конец остался "Лестер". В прошлом туре "вишенки" играли против "Манчестер Юнайтед". И уже практически довели встречу до победы, но пропустили на 90+6 минуте. Игра в меньшинстве сказалась на результате.

Кадры хозяев

Эванилсон пропустит этот тур – именно он получил прямую красную карточку в поединке с МЮ. Важна потеря игрока. Также в лазарете Синистерра, Кристи и Унал.

Последние пять матчей Арсенала и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

  • 29.04. Арсенал – ПСЖ 0:1 (ЛЧ)
  • 23.04. Арсенал – Кристал Пэлас 2:2 (АПЛ)
  • 20.04. Ипсвич – Арсенал 0:4 (АПЛ)
  • 16.04. Реал – Арсенал 1:2 (ЛЧ)
  • 12.04. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 27.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1 (АПЛ)
  • 19.04. Кристал Пэлас – Борнмут 0:0 (АПЛ)
  • 14.04. Борнмут – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
  • 05.04. Вест Хэм – Борнмут 2:2 (АПЛ)
  • 02.04. Борнмут – Ипсвич 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

19.10.24. Борнмут – Арсенал 2:0 (АПЛ)

25.07.24. Арсенал – Борнмут 1:1 (пен. 5:4) (ТМ)

04.05.24. Арсенал – Борнмут 3:0 (АПЛ)

30.09.23. Борнмут – Арсенал 0:4 (АПЛ)

04.03.23. Арсенал – Борнмут 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 1"Ливерпуль"

 34 25 7 2 80-32 82
2

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 2"Арсенал"

 34 18 13 3 63-29 67
3

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 3"Ньюкасл"

 34 19 5 10 65-44 62
4

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 4"Манчестер Сити"

 34 18 7 9 66-43 61
5

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 5"Челси"

 34 17 9 8 59-40 60
6

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 34 18 6 10 53-41 60
7

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 7"Астон Вилла"

 34 16 9 9 54-49 57
8

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 8"Фулхэм"

 34 14 9 11 50-46 51
9

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 9"Брайтон энд Хоув Альбион"

 34 13 12 9 56-55 51
10

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 10"Борнмут"

 34 13 11 10 53-41 50
11

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 11Брентфорд

 34 14 7 13 58-50 49
12

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 12"Кристал Пэлас"

 34 11 12 11 43-47 45
13

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 13"Вулверхэмптон"

 34 12 5 17 51-61 41
14

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 14"Манчестер Юнайтед"

 34 10 9 15 39-47 39
15

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 15Эвертон

 34 8 14 12 34-41 38
16

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 16"Тоттенхэм"

 34 11 4 19 62-56 37
17

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 34 9 9 16 39-58 36
18

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 18Ипсвич Таун

 34 4 9 21 33-74 21
19

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 19"Лестер Сити"

 34 4 6 24 27-76 18
20

Зинченко против Забарного. Арсенал – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.05.2025 - изображение 20"Саутгемптон"

 34 2 5 27 25-80 11

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Борнмут

BetKing
2.17
3.67
3.37
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Прогноз матча Арсенал – Борнмут от UA-Football

Несмотря на спад, в гостях “вишенки” проиграли только один раз за последние 12 поединков. Еще и если не забывать сухую победу над “канонирами” в первом круге, а также вышеупомянутые текущие приоритеты самих лондонцев, то напрашивается конкурентный матч. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,70).

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