Эвертон – Ипсвич. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 03.05.2025

Английская Премьер-лига. 35-й тур

3 мая. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Третьего мая на "Гудисон Парк" встретятся две команды, перед которыми не стоит остро вопрос места в турнирной таблице АПЛ. "Ипсвич" возвращается в Чемпионшип, а "Эвертон" сохраняет прописку в Английской Премьер-лиге. Оба коллектива могут позволить себе играть без давления, то есть в свое удовольствие. Но даже при таком раскладе любая команда мотивирована на победу. Сможет ли Виталий Миколенко и компания наконец-то подарить своим верным болельщикам победу на домашнем стадионе?

Новости "Эвертона"

В апреле "Эвертон" не порадовал своих болельщиков позитивными результатами. Однако, следует сделать скидку на то, что команда играла с топами АПЛ.

За матч с "Ливерпулем" второго апреля "ирискам" можно поставить плюс, несмотря на то, что они проиграли (1:0). Оборона во главе с украинским защитником Виталием Миколенко стояла стеной против команды, которая уже была практически чемпионом Англии, а сам украинец получил одну из самых высоких оценок за успешное противостояние лучшему бомбардиру АПЛ – Мохамеду Салаху.

Следующий матч "Эвертон" проводил на домашнем стадионе против "Арсенала", в котором "ирискам" не удалось одержать победу, но они смогли отобрать очки (1:1), что уже выглядит как позитивный результат.

12 апреля "Эвертон" отправился в гости к "Форесту", который хоть и покинул топ-тройку АПЛ, но пока находится в шестерке лучших. Весь матч "ириски" ничем не уступали "лесникам". Постоянно отвечали острыми контрвыпадами на атаки соперника. Миколенко и компания удержали свои ворота на замке и на 90+4 минуте смогли забить "Форесту".

Далее "Эвертон" проиграл "Манчестер Сити", пропустив два гола (0:2). Но это была далеко не легкая победа Пепа Гвардиолы. "Это, вероятно, была лучшая игра Виталия Миколенко за "Эвертон". Ждем следующий матч", – написал английский журналист Харри Уоткинсон в Твиттере.

26 апреля "Эвертон" отправился в гости к "Челси". "Ириски" проиграли, пропустив только один мяч, во многом благодаря героическим действиям украинского защитника.

После прихода Дэвида Мойеса на пост главного тренера "ирисок" (январь 2025) футбол команды стал более привлекательным. "Эвертон" демонстрирует прогресс, слаженность действий, отличную работу в защите. За три месяца Мойесу удалось поднять "Эвертон" практически из зоны вылета на 15-е место. Но есть и к чему придраться. Например, выходы из обороны в атаку медленные. Соответственно, оказываясь перед штрафной соперника, "ириски" сталкиваются со стеной обороны и пробить ее редко удается. Плохо обстоят дела и с навесами. Чаще всего мяч летит не туда, куда надо. На домашнем стадионе команда играет более уверенно. В матче с "Ипсвичем" подпечные Дэвида Мойеса имеют шанс улучшить свою статистику выигранных матчей, забитых голов и самое главное – подняться выше "Манчестер Юнайтед" (14-е место).

Новости "Ипсвича"

"Ипсвич" в прошлом сезоне составил компанию "Лестеру" и "Саутгемптону", влетев в АПЛ. В нынешнем сезоне "трактористы" вместе со своими друзьями отправляются снова в Чемпионшип. Правда, из этой тройки "Ипсвич" продержался на грани вылета дольше всех. Еще до матча с "Ньюкаслом" (34-й тур, 3:0) маленький огонек надежды горел. Но три безответных мяча в ворота Палмера (голкипер "Ипсвича") поставили точку в борьбе за место в АПЛ. На протяжении всего сезона "трактористы" старались изо всех сил, иногда у них получалось кусать даже грандов АПЛ: два гола в ворота "Манчестер Юнайтед" (26.02.2025, 3:2); два "Форесту" (15.03.2025, 4:2); победа над "Борнмутом" (2.04.2025, 1:2); ничья с "Челси" (13.04.2024, 2:2). Однако, этих усилий оказалось мало для сохранения прописки в АПЛ. "Ипсвичу" не хватило опыта и сил для бешеного темпа высшего дивизиона.

Тем не менее, при всех имеющихся сложностях, команда Кирана Маккены (главный тренер "Ипсвича") в каждом матче дает понять, что просто так не будет сдаваться. Ничья с "Челси" говорит именно об этом. Поэтому, ожидать, что "трактористы" сядут в глухую оборону не стоит. В матче с "Эвертоном" команда Маккены выйдет аутсайдером, но редкие атаки стоит ожидать.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.09.2000. АПЛ. "Эвертон" – "Ипсвич" 0:3

24.02.2001. АПЛ. "Ипсвич" – "Эвертон" 2:0

13.10.2001. АПЛ. "Ипсвич" – "Эвертон" 0:0

02.02.2002. АПЛ. "Эвертон" – "Ипсвич" 1:2

19.10.2024. АПЛ. "Ипсвич" – "Эвертон" 0:2

Цифры и факты

Из последних десяти гостевых матчей "Ипсвич" одержал победу в двух;

"Ипсвич" проиграл последние 15 матчей АПЛ;

В последних восьми матчах АПЛ "Эвертон" забивает один или меньше голов;

"Эвертон" не выигрывает на домашнем стадионе последние пять матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед окончанием сезона "Эвертон" потерял основного лидера защиты Джеймса Тарковски, который получил травму подколенного сухожилия в матче с "Манчестер Сити" и выбыл из строя минимум до лета. По этой причине Дэвид Мойес вынужден сместить Джейка О'Брайена в центр защиты, а на фланг перевести Паттерсона. Не смогут помочь команде опорный полузащитник Орель Мангаля и крайний атакующий полузащитник Йеспер Линдстрем. Оба футболиста травмированы. В отличной форме находится центральный полузащитник Абдулай Дукуре, который постоянно создает опасные моменты в штрафной соперника и успевает отработать в защите. Восстановился после травмы Доминик Калверт-Льюин. Возможно, нападающий сможет выйти на минут 10-15, учитывая, что с командой уже тренируется.

"Ипсвичу" не везет на всех фронтах. К отвратительному результату прибавилось огромное количество травмированных футболистов, из количества которых можно создать еще одну команду. Перед каждой игрой Маккенна проходит квест – кого выпустить на поле и кем закрыть дыры практически во всех линиях. Травмированы Бернс (нападающий), Бродхед (центральный нападающий), Смодич (атакующий полузащитник), Таунсенд (защитник), Филоген-Биденс (нападающий), Мурич (голкипер), Филлипс (центральный полузащитник), Огбене (вингер). Главная угроза в атаке "Ипсвича" исходит от Лиама Делапа. В 33-х матчах англичанин забил 12 голов. Это чуть меньше половины от общей суммы забитых мячей команды за весь сезон (33 гола). Делап готов выйти на поле и создать проблемы Миколенко и компании.

"Эвертон" (4 – 2 – 3 – 1): Пикфорд — Паттерсон, О'Брайен, Брантуэйт, Миколенко — Гейе, Гарнер — Харрисон, Дукуре, Ндийе — Броя

Главный тренер "Эвертона": Дэвид Мойес

"Ипсвич" (4 – 2 – 3 – 1): Палмер — О'Ши, Вулфенден, Берджесс, Гривз – Морси, Каюсте – Хатчинсон, Энсисо, Кларк – Делап

Главный тренер "Ипсвича": Киран Маккенна

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

"Эвертон" не хватает звезды с неба, но способен на яркие моменты. В субботу у "ирисок" больших проблем не ожидается, тем более против проблемного "Ипсвича". Даже при том, что у "Эвертона" не самая сильная атака в АПЛ, команда может забить парочку голов.

"Ипсвич" с дырявой обороной, но умеющий огрызаться, имеет шанс не только пропустить, а и прорвать не очень стабильную оборону "Эвертона".

Прогноз: "тотал голов больше 2,5" и "обе забьют – да". Фаворит матча – "Эвертон".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.