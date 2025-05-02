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Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лестером" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии

Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Евгений Гладун Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

3 мая 17:00. "Кинг Павер Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Дэвид Уэбб (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Лестер" и "Саутгемптон" синхронно покидают Премьер-лигу. Казалось бы, что встреча двух безнадежных аутсайдеров, которые уже не имеют турнирной мотивации, не несет в себе никакой интриги, поэтому не вызовет интереса у широкой аудитории. Однако здесь все же есть несколько интересных моментов.

Во-первых, хозяева хотят достойно проводить легендарного Джейми Варди, который покидает клуб по итогам сезона, поэтому результаты конечных туров важны для коллектива. А гости продолжают бороться с "призраками прошлого". Чтобы не разделить звание худшей команды в истории АПЛ с "Дерби Каунти", "святым" не хватает лишь одного зачетного пункта. Чья мотивация окажется сильнее?

Содержание

Новости "Лестера"

Второй сезон подряд трио новичков Премьер-лиги синхронно возвращается в Чемпионшип - печальная традиция, если мы говорим о лиге, которая всегда считалась одной из самых конкурентных в Европе. "Лисы" стали второй командой, после "Саутгемптона", кто официально оформил свой вылет. К сожалению для фанатов хозяев, это было закономерно и справедливо: начиная с декабря клуб откровенно развалились - в 20 последних поединках лишь одна победа, две ничьи и целых 17 поражений.

Крайние туры лишь подчеркивают безвыходность ситуации, в которой оказался "Лестер". Более того, подопечные Руда ван Нистелроя вновь остались без забитых голов: сначала дома проиграли "Ливерпулю" (0:1), затем на выезде уступили "Вулвз" (0:3). Лучше всего положение коллектива описывает статистика - лишь одно очко в 11 турах. И это я уже молчу о кризисе в атаке - "лисы" не забивали в 10-ти из этих 11 матчей.

Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025 - изображение 1

Новости "Саутгемптона"

Английские фанаты уже давно шутят, что "Саутгемптон" - самый стабильный клуб АПЛ в нынешнем сезоне. С этим действительно трудно спорить, ведь "святые" оказались на дне турнирной таблицы уже после первых туров, а по итогам переписали антирекорд лиги, оформив официальное понижение в классе аж за семь матчей до конца чемпионата. Впрочем, в последнее время подопечные Симона Раска пытаются хоть как-то цепляться за результат и уже сумели не проиграть "Вест Хэму" (1:1) и "Кристал Пэлас" (1:1). Битва с "Лестером" - лучшая возможность опередить в заочной битве "Дерби Каунти" и не стать одной из двух худших команд в истории лиги.

Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 34 25 7 2 80-32 82
2 Арсенал "Арсенал" 34 18 13 3 63-29 67
3 Ньюкасл "Ньюкасл" 34 19 5 10 65-44 62
4 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 34 18 7 9 66-43 61
5 Челси "Челси" 34 17 9 8 59-40 60
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 34 18 6 10 53-41 60
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 34 16 9 9 54-49 57
8 Фулхэм "Фулхэм" 34 14 9 11 50-46 51
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 13 12 9 56-55 51
10 Борнмут "Борнмут" 34 13 11 10 53-41 50
11 Брентфорд Брентфорд 34 14 7 13 58-50 49
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 34 11 12 11 43-47 45
13 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 34 12 5 17 51-61 41
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 34 10 9 15 39-47 39
15 Эвертон Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 34 11 4 19 62-56 37
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 34 9 9 16 39-58 36
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 34 4 9 21 33-74 21
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 34 4 6 24 27-76 18
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 34 2 5 27 25-80 11

Очные встречи

19.10.24 АПЛ "Саутгемптон" 2:3 "Лестер"

23.04.24 АПЛ "Лестер" 5:0 "Саутгемптон"

15.09.23 АПЛ "Саутгемптон" 1:4 "Лестер"

04.03.23 АПЛ ""Саутгемптон" 1:0 "Лестер"

20.08.22 АПЛ "Лестер" 1:2 "Саутгемптон"

Цифры и факты

  • "Лестер" пропускал как минимум два мяча в 9 из 11 последних матчей в АПЛ;
  • Обе команды отмечались в 6 из 7 предыдущих матчей "святых" в Премьер-лиге.
  • Гости не побеждают во втором тайме в 10 подряд поединках в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Поединок против "Вулверхэмптона" получился для "лис" ужасным во всех смыслах. Кроме разгромного поражения, "Лестер" рискует потерять сразу трех игроков, которые получили повреждения во время матча. Участие в ближайшей встрече Рикардо Перейры, Факундо Буонанотте и Бобби де Кордовы-Рида до сих пор находится под вопросом.

Ориентировочный состав "Лестера": Хермансен — Джастин, Фас, Коуди, Томас —Ндидиди, Сумаре, Айю, эль-Ханнус, Макатир — Варди.

Что касается "Саутгемптона", то у них не происходит существенных изменений в лазарете. Новых травм, к счастью, нет, но восстановление Райана Фрейзера, Альберта Гренбека и Чарли Тейлора серьезно затягивается. Под сомнением участие в ближайшей встрече и Пола Онуачу, ведь форвард не попал даже в заявку в прошлом туре.

Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис — Уолкер-Петерс, Даунс, Угочукву, Мэннинг — Фернандес, Сулемана, Стюарт.

Ставки и коэффициенты

BetKing
2.38
3.60
3.00
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Прогноз на матч между "Лестером" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Лестеру". Но не стоит забывать, что "лисы" на домашнем поле выглядят особенно ужасно: девять поражений подряд в АПЛ с общим счетом 0:22! О преимуществе родных стен не может идти даже речи.

"Саутгемптон" же в пяти последних выездах сумел обыграть "Ипсвич" (2:1) и урвать ничью с "Вест Хэмом" (1:1). Нельзя забывать и об ощутимой мотивации гостей. Им кровь из носу необходимо набрать хотя бы одно очко именно в этой игре, чтобы не повторить вышеописанный антирекорд "Дерби Каунти", ведь дальше у "святых" матчи с более серьезными и мотивированными оппонентами. Наш прогноз: "Саутгемптон" не проиграет.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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