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Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Лестером" и "Саутгемптоном" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 35-й тур.
3 мая 17:00. "Кинг Павер Стэдиум" (Лестер)
Главный судья: Дэвид Уэбб (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
"Лестер" и "Саутгемптон" синхронно покидают Премьер-лигу. Казалось бы, что встреча двух безнадежных аутсайдеров, которые уже не имеют турнирной мотивации, не несет в себе никакой интриги, поэтому не вызовет интереса у широкой аудитории. Однако здесь все же есть несколько интересных моментов.
Во-первых, хозяева хотят достойно проводить легендарного Джейми Варди, который покидает клуб по итогам сезона, поэтому результаты конечных туров важны для коллектива. А гости продолжают бороться с "призраками прошлого". Чтобы не разделить звание худшей команды в истории АПЛ с "Дерби Каунти", "святым" не хватает лишь одного зачетного пункта. Чья мотивация окажется сильнее?
Новости "Лестера"
Второй сезон подряд трио новичков Премьер-лиги синхронно возвращается в Чемпионшип - печальная традиция, если мы говорим о лиге, которая всегда считалась одной из самых конкурентных в Европе. "Лисы" стали второй командой, после "Саутгемптона", кто официально оформил свой вылет. К сожалению для фанатов хозяев, это было закономерно и справедливо: начиная с декабря клуб откровенно развалились - в 20 последних поединках лишь одна победа, две ничьи и целых 17 поражений.
Крайние туры лишь подчеркивают безвыходность ситуации, в которой оказался "Лестер". Более того, подопечные Руда ван Нистелроя вновь остались без забитых голов: сначала дома проиграли "Ливерпулю" (0:1), затем на выезде уступили "Вулвз" (0:3). Лучше всего положение коллектива описывает статистика - лишь одно очко в 11 турах. И это я уже молчу о кризисе в атаке - "лисы" не забивали в 10-ти из этих 11 матчей.
Новости "Саутгемптона"
Английские фанаты уже давно шутят, что "Саутгемптон" - самый стабильный клуб АПЛ в нынешнем сезоне. С этим действительно трудно спорить, ведь "святые" оказались на дне турнирной таблицы уже после первых туров, а по итогам переписали антирекорд лиги, оформив официальное понижение в классе аж за семь матчей до конца чемпионата. Впрочем, в последнее время подопечные Симона Раска пытаются хоть как-то цепляться за результат и уже сумели не проиграть "Вест Хэму" (1:1) и "Кристал Пэлас" (1:1). Битва с "Лестером" - лучшая возможность опередить в заочной битве "Дерби Каунти" и не стать одной из двух худших команд в истории лиги.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Ньюкасл"
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|4
|"Манчестер Сити"
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|5
|"Челси"
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|34
|18
|6
|10
|53-41
|60
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Фулхэм"
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|10
|"Борнмут"
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|11
|Брентфорд
|34
|14
|7
|13
|58-50
|49
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|19
|"Лестер Сити"
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|20
|"Саутгемптон"
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Очные встречи
19.10.24 АПЛ "Саутгемптон" 2:3 "Лестер"
23.04.24 АПЛ "Лестер" 5:0 "Саутгемптон"
15.09.23 АПЛ "Саутгемптон" 1:4 "Лестер"
04.03.23 АПЛ ""Саутгемптон" 1:0 "Лестер"
20.08.22 АПЛ "Лестер" 1:2 "Саутгемптон"
Цифры и факты
- "Лестер" пропускал как минимум два мяча в 9 из 11 последних матчей в АПЛ;
- Обе команды отмечались в 6 из 7 предыдущих матчей "святых" в Премьер-лиге.
- Гости не побеждают во втором тайме в 10 подряд поединках в АПЛ.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Поединок против "Вулверхэмптона" получился для "лис" ужасным во всех смыслах. Кроме разгромного поражения, "Лестер" рискует потерять сразу трех игроков, которые получили повреждения во время матча. Участие в ближайшей встрече Рикардо Перейры, Факундо Буонанотте и Бобби де Кордовы-Рида до сих пор находится под вопросом.
Ориентировочный состав "Лестера": Хермансен — Джастин, Фас, Коуди, Томас —Ндидиди, Сумаре, Айю, эль-Ханнус, Макатир — Варди.
Что касается "Саутгемптона", то у них не происходит существенных изменений в лазарете. Новых травм, к счастью, нет, но восстановление Райана Фрейзера, Альберта Гренбека и Чарли Тейлора серьезно затягивается. Под сомнением участие в ближайшей встрече и Пола Онуачу, ведь форвард не попал даже в заявку в прошлом туре.
Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис — Уолкер-Петерс, Даунс, Угочукву, Мэннинг — Фернандес, Сулемана, Стюарт.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Лестером" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол
Букмекеры отдают небольшое преимущество "Лестеру". Но не стоит забывать, что "лисы" на домашнем поле выглядят особенно ужасно: девять поражений подряд в АПЛ с общим счетом 0:22! О преимуществе родных стен не может идти даже речи.
"Саутгемптон" же в пяти последних выездах сумел обыграть "Ипсвич" (2:1) и урвать ничью с "Вест Хэмом" (1:1). Нельзя забывать и об ощутимой мотивации гостей. Им кровь из носу необходимо набрать хотя бы одно очко именно в этой игре, чтобы не повторить вышеописанный антирекорд "Дерби Каунти", ведь дальше у "святых" матчи с более серьезными и мотивированными оппонентами. Наш прогноз: "Саутгемптон" не проиграет.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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