Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

3 мая 17:00. "Кинг Павер Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Дэвид Уэбб (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Лестер" и "Саутгемптон" синхронно покидают Премьер-лигу. Казалось бы, что встреча двух безнадежных аутсайдеров, которые уже не имеют турнирной мотивации, не несет в себе никакой интриги, поэтому не вызовет интереса у широкой аудитории. Однако здесь все же есть несколько интересных моментов.

Во-первых, хозяева хотят достойно проводить легендарного Джейми Варди, который покидает клуб по итогам сезона, поэтому результаты конечных туров важны для коллектива. А гости продолжают бороться с "призраками прошлого". Чтобы не разделить звание худшей команды в истории АПЛ с "Дерби Каунти", "святым" не хватает лишь одного зачетного пункта. Чья мотивация окажется сильнее?

Новости "Лестера"

Второй сезон подряд трио новичков Премьер-лиги синхронно возвращается в Чемпионшип - печальная традиция, если мы говорим о лиге, которая всегда считалась одной из самых конкурентных в Европе. "Лисы" стали второй командой, после "Саутгемптона", кто официально оформил свой вылет. К сожалению для фанатов хозяев, это было закономерно и справедливо: начиная с декабря клуб откровенно развалились - в 20 последних поединках лишь одна победа, две ничьи и целых 17 поражений.

Крайние туры лишь подчеркивают безвыходность ситуации, в которой оказался "Лестер". Более того, подопечные Руда ван Нистелроя вновь остались без забитых голов: сначала дома проиграли "Ливерпулю" (0:1), затем на выезде уступили "Вулвз" (0:3). Лучше всего положение коллектива описывает статистика - лишь одно очко в 11 турах. И это я уже молчу о кризисе в атаке - "лисы" не забивали в 10-ти из этих 11 матчей.

Новости "Саутгемптона"

Английские фанаты уже давно шутят, что "Саутгемптон" - самый стабильный клуб АПЛ в нынешнем сезоне. С этим действительно трудно спорить, ведь "святые" оказались на дне турнирной таблицы уже после первых туров, а по итогам переписали антирекорд лиги, оформив официальное понижение в классе аж за семь матчей до конца чемпионата. Впрочем, в последнее время подопечные Симона Раска пытаются хоть как-то цепляться за результат и уже сумели не проиграть "Вест Хэму" (1:1) и "Кристал Пэлас" (1:1). Битва с "Лестером" - лучшая возможность опередить в заочной битве "Дерби Каунти" и не стать одной из двух худших команд в истории лиги.

Турнирная таблица

Очные встречи

19.10.24 АПЛ "Саутгемптон" 2:3 "Лестер"

23.04.24 АПЛ "Лестер" 5:0 "Саутгемптон"

15.09.23 АПЛ "Саутгемптон" 1:4 "Лестер"

04.03.23 АПЛ ""Саутгемптон" 1:0 "Лестер"

20.08.22 АПЛ "Лестер" 1:2 "Саутгемптон"

Цифры и факты

"Лестер" пропускал как минимум два мяча в 9 из 11 последних матчей в АПЛ;

Обе команды отмечались в 6 из 7 предыдущих матчей "святых" в Премьер-лиге.

Гости не побеждают во втором тайме в 10 подряд поединках в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Поединок против "Вулверхэмптона" получился для "лис" ужасным во всех смыслах. Кроме разгромного поражения, "Лестер" рискует потерять сразу трех игроков, которые получили повреждения во время матча. Участие в ближайшей встрече Рикардо Перейры, Факундо Буонанотте и Бобби де Кордовы-Рида до сих пор находится под вопросом.

Ориентировочный состав "Лестера": Хермансен — Джастин, Фас, Коуди, Томас —Ндидиди, Сумаре, Айю, эль-Ханнус, Макатир — Варди.

Что касается "Саутгемптона", то у них не происходит существенных изменений в лазарете. Новых травм, к счастью, нет, но восстановление Райана Фрейзера, Альберта Гренбека и Чарли Тейлора серьезно затягивается. Под сомнением участие в ближайшей встрече и Пола Онуачу, ведь форвард не попал даже в заявку в прошлом туре.

Ориентировочный состав "Саутгемптона": Рамсдейл — Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис — Уолкер-Петерс, Даунс, Угочукву, Мэннинг — Фернандес, Сулемана, Стюарт.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Лестером" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Лестеру". Но не стоит забывать, что "лисы" на домашнем поле выглядят особенно ужасно: девять поражений подряд в АПЛ с общим счетом 0:22! О преимуществе родных стен не может идти даже речи.

"Саутгемптон" же в пяти последних выездах сумел обыграть "Ипсвич" (2:1) и урвать ничью с "Вест Хэмом" (1:1). Нельзя забывать и об ощутимой мотивации гостей. Им кровь из носу необходимо набрать хотя бы одно очко именно в этой игре, чтобы не повторить вышеописанный антирекорд "Дерби Каунти", ведь дальше у "святых" матчи с более серьезными и мотивированными оппонентами. Наш прогноз: "Саутгемптон" не проиграет.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.