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Астон Вилла - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 03.05.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астон Виллой" и "Фулхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 35-й тур.
03 мая. 14:30. Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Астон Вилла" в последних встречах показывает далеко не лучшие результаты, хотя еще и имеет шансы побороться за место в топ-5 рейтинга Английской Премьер-лиги. "Фулхэм" дышит в спину „вилланам“ и при лучшем сценарии может догнать и сравняться по очкам. Поэтому в 35-м туре нас ожидает интересный матч двух равных соперников.
Новости Астон Виллы
"Астон Вилла" провела последние пять матчей с разными результатами, одержав три победы и потерпев два поражения в разных турнирах. Команда Унаи Эмери демонстрирует неплохую игру, но стабильность пока остается под вопросом, особенно в выездных поединках.
Среди положительных моментов стоит отметить уверенные победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. 12 апреля "Астон Вилла" разгромила "Саутгемптон" на выезде со счетом 3:0, а уже через три дня одолела "ПСЖ" в Лиге чемпионов (3:2) на своем поле, показав характер в матче против одного из фаворитов турнира. Также 19 апреля команда уверенно обыграла "Ньюкасл" (4:1) в Премьер-лиге, что стало важной ступенькой в борьбе за место среди лучших команд в чемпионате.
Выездные матчи принесли "Вилле" и разочарование. В следующем матче Премьер-лиги команда уступила "Манчестер Сити" со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное время от Матеуса Нуньеса. В последнем матче подопечные Эмери противостояли "Кристал Пэлас" в полуфинале Кубка Англии, где уступили не забив ни одного мяча (3:0). Эти поражения подчеркнули проблемы с игрой на выезде, о чем также отметил капитан Джон Макгинн, отметив необходимость улучшать игру в ключевых моментах.
Сейчас команда занимает 7-е место в Премьер-лиге с 57 очками, и следующие игры станут решающими для их борьбы за место в еврокубках.
Новости "Фулхэма"
"Фулхэм" показывает довольно неоднозначные результаты, одержав две победы и потерпев три поражения. Команда Марку Силвы демонстрирует способность сопротивляться топ-клубам, но нестабильность в выездных играх мешает набирать очки.
Среди положительных результатов стоит отметить две домашние победы. 6 апреля "Фулхэм" одолел "Ливерпуль" со счетом 3:2 на "Крейвен Коттедж", а 26-го команда выиграла на выезде у "Саутгемптона" (2:1), благодаря голу Райана Сессеньона. Эти победы позволили "Фулхэму" закрепиться в верхней половине таблицы.
Однако три поражения в выездных матчах выявили слабые стороны команды. Сначала "Фулхэм" уступил "Арсеналу" (1:2), пропустив решающий гол от Букайо Саки на последних минутах. Затем 14 апреля "Борнмут" одолел "дачников" с минимальным счетом 1:0, а в одном из последних матчей "Фулхэм" проиграл "Челси" (1:2) на своем поле, несмотря на многочисленные моменты, созданные Родриго Мунисом. Главной проблемой команды является реализация, пробив 15 раз по воротам "синих" удалось забить лишь один гол.
Сейчас же "Фулхэм" занимает 8-е место в Премьер-лиге с 51 очком после 34 матчей.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Ньюкасл"
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|4
|"Манчестер Сити"
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|5
|"Челси"
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|34
|18
|6
|10
|53-41
|60
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Фулхэм"
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|10
|"Борнмут"
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|11
|Брентфорд
|34
|14
|7
|13
|58-50
|49
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|19
|"Лестер Сити"
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|20
|"Саутгемптон"
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Личные встречи
19.10.2024. Фулхэм - Астон Вилла 1:3 АПЛ
17.02.2024. Фулхэм - Астон Вилла 1:2 АПЛ
12.11.2023. Астон Вилла - Фулхэм 3:1 АПЛ
27.07.2023. Фулхэм - Астон Вилла 0:2 АПЛ
25.04.2023. Астон Вилла - Фулхэм 1:0 АПЛ
Цифры и факты
- "Астон Вилла" выиграла последние 5 матчей против „Фулхэма“ во всех турнирах.
- В 8 из последних 9 матчей "Астон Виллы" было забито больше 2.5 голов.
- "Астон Вилла" забивала не менее 2 голов в последних 4 матчах против „Фулхэма“ во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Астон Виллы" участие в следующем матче не сможет принять только Маркус Рашфорд.
Марку Силва же пока имеет только двух травмированных футболистов Рисса Нелсона и Родриго Муниза.
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Маатсен - Онана, Тилеманс - Роджерс, Асенсио, Макгинн - Уоткинс
"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено - Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон - Берге, Лукич - Траоре, Перейра, Ивоби - Хименес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Фулхэмом" от UA-Футбол
Н - 1:1. Несмотря на то, что "Астон Вилла" идет выше в турнирной таблице, "дачники" могут тоже навязать свою борьбу и удивить. Оба тренера постараются показать все на что способны их команды, ведь до конца сезона осталось не так уж и много матчей, поэтому нас ожидает равная борьба двух равных соперников.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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