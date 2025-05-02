Астон Вилла - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 03.05.25

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

03 мая. 14:30. Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" - "Фулхэм" Смотреть трансляцию

"Астон Вилла" в последних встречах показывает далеко не лучшие результаты, хотя еще и имеет шансы побороться за место в топ-5 рейтинга Английской Премьер-лиги. "Фулхэм" дышит в спину „вилланам“ и при лучшем сценарии может догнать и сравняться по очкам. Поэтому в 35-м туре нас ожидает интересный матч двух равных соперников.

Новости Астон Виллы

"Астон Вилла" провела последние пять матчей с разными результатами, одержав три победы и потерпев два поражения в разных турнирах. Команда Унаи Эмери демонстрирует неплохую игру, но стабильность пока остается под вопросом, особенно в выездных поединках.

Среди положительных моментов стоит отметить уверенные победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. 12 апреля "Астон Вилла" разгромила "Саутгемптон" на выезде со счетом 3:0, а уже через три дня одолела "ПСЖ" в Лиге чемпионов (3:2) на своем поле, показав характер в матче против одного из фаворитов турнира. Также 19 апреля команда уверенно обыграла "Ньюкасл" (4:1) в Премьер-лиге, что стало важной ступенькой в борьбе за место среди лучших команд в чемпионате.

Выездные матчи принесли "Вилле" и разочарование. В следующем матче Премьер-лиги команда уступила "Манчестер Сити" со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное время от Матеуса Нуньеса. В последнем матче подопечные Эмери противостояли "Кристал Пэлас" в полуфинале Кубка Англии, где уступили не забив ни одного мяча (3:0). Эти поражения подчеркнули проблемы с игрой на выезде, о чем также отметил капитан Джон Макгинн, отметив необходимость улучшать игру в ключевых моментах.

Сейчас команда занимает 7-е место в Премьер-лиге с 57 очками, и следующие игры станут решающими для их борьбы за место в еврокубках.

Новости "Фулхэма"

"Фулхэм" показывает довольно неоднозначные результаты, одержав две победы и потерпев три поражения. Команда Марку Силвы демонстрирует способность сопротивляться топ-клубам, но нестабильность в выездных играх мешает набирать очки.

Среди положительных результатов стоит отметить две домашние победы. 6 апреля "Фулхэм" одолел "Ливерпуль" со счетом 3:2 на "Крейвен Коттедж", а 26-го команда выиграла на выезде у "Саутгемптона" (2:1), благодаря голу Райана Сессеньона. Эти победы позволили "Фулхэму" закрепиться в верхней половине таблицы.

Однако три поражения в выездных матчах выявили слабые стороны команды. Сначала "Фулхэм" уступил "Арсеналу" (1:2), пропустив решающий гол от Букайо Саки на последних минутах. Затем 14 апреля "Борнмут" одолел "дачников" с минимальным счетом 1:0, а в одном из последних матчей "Фулхэм" проиграл "Челси" (1:2) на своем поле, несмотря на многочисленные моменты, созданные Родриго Мунисом. Главной проблемой команды является реализация, пробив 15 раз по воротам "синих" удалось забить лишь один гол.

Сейчас же "Фулхэм" занимает 8-е место в Премьер-лиге с 51 очком после 34 матчей.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.10.2024. Фулхэм - Астон Вилла 1:3 АПЛ

17.02.2024. Фулхэм - Астон Вилла 1:2 АПЛ

12.11.2023. Астон Вилла - Фулхэм 3:1 АПЛ

27.07.2023. Фулхэм - Астон Вилла 0:2 АПЛ

25.04.2023. Астон Вилла - Фулхэм 1:0 АПЛ

Цифры и факты

"Астон Вилла" выиграла последние 5 матчей против „Фулхэма“ во всех турнирах.

В 8 из последних 9 матчей "Астон Виллы" было забито больше 2.5 голов.

"Астон Вилла" забивала не менее 2 голов в последних 4 матчах против „Фулхэма“ во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Астон Виллы" участие в следующем матче не сможет принять только Маркус Рашфорд.

Марку Силва же пока имеет только двух травмированных футболистов Рисса Нелсона и Родриго Муниза.

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Маатсен - Онана, Тилеманс - Роджерс, Асенсио, Макгинн - Уоткинс

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено - Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон - Берге, Лукич - Траоре, Перейра, Ивоби - Хименес

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

Н - 1:1. Несмотря на то, что "Астон Вилла" идет выше в турнирной таблице, "дачники" могут тоже навязать свою борьбу и удивить. Оба тренера постараются показать все на что способны их команды, ведь до конца сезона осталось не так уж и много матчей, поэтому нас ожидает равная борьба двух равных соперников.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.