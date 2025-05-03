  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии

Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

4 мая. 16:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Это битва двух пока худших команд Английской Премьер-лиги, если не учитывать те коллективы, которые уже официально вылетели. Если говорить о мотивации, то ее больше, наверное, у "Вест Хэма", потому что им по крайней мере не на что отвлекаться, а "шпоры" держат в голове матч против "Буде/Глимта", ведь он является едва ли не решающим в этом сезоне. А то, какое место они займут в АПЛ, уже не имеет такого значения.

Содержание

Новости "Вест Хэма"

Подопечные Грэма Поттера после его прихода как будто слегка ожили, но это было скорее иллюзией. Не получается у нового тренера быстро построить стильный и эффективный футбол для своей команды. Поэтому результаты страдают и игра не впечатляет. Хорошо, что у них по крайней мере нет опасности вылета, иначе нервы были бы невероятные.

За последние 5 матчей "молотобойцы" оформили 2 ничьи и 3 поражения, давненько они не чувствовали вкуса побед. Сначала было поражение от "Вулверхэмптона" (0:1), затем ничья с "Борнмутом" (2:2) и именно там удалось неплохо себя показать, могли даже победить. Далее поражение от "Ливерпуля" (1:2), впрочем там могли вытянуть ничью, пропустив на последних минутах.

Впоследствии ничья против "Саутгемптона" на своем поле (1:1), что стало легким позором для лондонцев. Ну и в прошлом туре проиграли "Брайтону" (3:2), хотя долгое время вели в счете. У них нет необходимого характера и сама игра слишком хаотична, чтобы точно гарантировать себе результат в любом матче.

Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025 - изображение 1

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анхе Постекоглу, кажется, думает только о Лиге Европы. Это последний шанс для "шпор" спасти полностью проваленный сезон. Именно поэтому, когда мы смотрим на последние результаты команды, то победы видим только в рамках еврокубка, а в чемпионате ничего, кроме поражений.

За последние 5 матчей на счету "Тоттенхэма" 2 победы и 3 поражения. И да, те две победы произошли в рамках Лиги Европы. Обыграли "Айнтрахт" на выезде (1:0) и посреди этой недели "Буде/Глимт" у себя дома (3:1). А когда мы смотрим на результаты в Англии, то там поражение от "Вулверхэмптона" (2:4), затем ничего не смогли противопоставить "Ноттингем Форест" (1:2) и просто были разбиты против "Ливерпуля" (1:5).

Катастрофический сезон в АПЛ продолжается, но все можно исправить победой в Лиге Европы. Все легко забудут то, на какой позиции они завершили сезон, если будет победа в ЛЕ. Однако пока еще есть шанс хоть немного улучшить свою позицию непосредственно через чемпионат. Захотят ли они им воспользоваться?

Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 34 25 7 2 80-32 82
2 Арсенал "Арсенал" 34 18 13 3 63-29 67
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 35 19 7 9 67-43 64
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 34 19 5 10 65-44 62
5 Челси "Челси" 34 17 9 8 59-40 60
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 34 18 6 10 53-41 60
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 34 16 9 9 54-49 57
8 Фулхэм "Фулхэм" 34 14 9 11 50-46 51
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 13 12 9 56-55 51
10 Борнмут "Борнмут" 34 13 11 10 53-41 50
11 Брентфорд Брентфорд 34 14 7 13 58-50 49
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 34 11 12 11 43-47 45
13 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 35 12 5 18 51-62 41
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 34 10 9 15 39-47 39
15 Эвертон Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 34 11 4 19 62-56 37
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 34 9 9 16 39-58 36
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 34 4 9 21 33-74 21
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 34 4 6 24 27-76 18
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 34 2 5 27 25-80 11

Личные встречи

19.10.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 4:1

02.04.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 1:1

07.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 1:2

18.07.23 КТМ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 3:2

19.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 2:0

Цифры и факты

  • "Тоттенхэм" проигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних трех матчах в рамках АПЛ;
  • "Тоттенхэм" проиграл 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • В последних 4 матчах "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Грэм Поттер не может рассчитывать на помощь Майкла Антонио и Крисенсио Самервилла, оба травмированы, также под вопросом Эдсон Альварес.

Что касается кадровых проблем Анхе Постекоглу, то у него не готовы сыграть Раду Дрегушин и Лукас Бергвалл. Также под вопросом готовность Сон Хын Мин, Джеймс Маддисон и Доминик Соланке.

"Вест Хэм", 3-4-3: Ареола — Тодибо, Мавропанос, Килман — Ван-Биссака, Пакета, Соучек, Эмерсон — Боуэн, Фюллькрюг, Кудус

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Спенс, Дансо, Дэвис, Дэвис, Удоджи — Кулусевски, Грей, Сарр — Одобер, Ришарлисон, Тель

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.10
3.80
3.33
Узнать больше

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Наверное, "шпоры" сейчас полностью сконцентрированы на матчах Лиги Европы и не сильно переживают по тому, какие именно результаты будут у них в АПЛ. Учитывая это и просто ужасную форму команды во внутренних турнирах, мы ожидаем, что "Вест Хэм заберет свое. Да, у "молотобойцев" куча собственных проблем, но мотивация должна решить все. Ожидаем победы хозяев, очень долгожданной для их болельщиков.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025
yellow-arrow
Астон Вилла - Фулхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 03.05.25
yellow-arrow
Лестер – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 35 тура АПЛ на 03.05.2025
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Анге Постекоглу прогноз UA-Футбол Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Грэм Поттер Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости