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Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 35-й тур.
4 мая. 16:00. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Это битва двух пока худших команд Английской Премьер-лиги, если не учитывать те коллективы, которые уже официально вылетели. Если говорить о мотивации, то ее больше, наверное, у "Вест Хэма", потому что им по крайней мере не на что отвлекаться, а "шпоры" держат в голове матч против "Буде/Глимта", ведь он является едва ли не решающим в этом сезоне. А то, какое место они займут в АПЛ, уже не имеет такого значения.
Новости "Вест Хэма"
Подопечные Грэма Поттера после его прихода как будто слегка ожили, но это было скорее иллюзией. Не получается у нового тренера быстро построить стильный и эффективный футбол для своей команды. Поэтому результаты страдают и игра не впечатляет. Хорошо, что у них по крайней мере нет опасности вылета, иначе нервы были бы невероятные.
За последние 5 матчей "молотобойцы" оформили 2 ничьи и 3 поражения, давненько они не чувствовали вкуса побед. Сначала было поражение от "Вулверхэмптона" (0:1), затем ничья с "Борнмутом" (2:2) и именно там удалось неплохо себя показать, могли даже победить. Далее поражение от "Ливерпуля" (1:2), впрочем там могли вытянуть ничью, пропустив на последних минутах.
Впоследствии ничья против "Саутгемптона" на своем поле (1:1), что стало легким позором для лондонцев. Ну и в прошлом туре проиграли "Брайтону" (3:2), хотя долгое время вели в счете. У них нет необходимого характера и сама игра слишком хаотична, чтобы точно гарантировать себе результат в любом матче.
Новости "Тоттенхэма"
Команда Анхе Постекоглу, кажется, думает только о Лиге Европы. Это последний шанс для "шпор" спасти полностью проваленный сезон. Именно поэтому, когда мы смотрим на последние результаты команды, то победы видим только в рамках еврокубка, а в чемпионате ничего, кроме поражений.
За последние 5 матчей на счету "Тоттенхэма" 2 победы и 3 поражения. И да, те две победы произошли в рамках Лиги Европы. Обыграли "Айнтрахт" на выезде (1:0) и посреди этой недели "Буде/Глимт" у себя дома (3:1). А когда мы смотрим на результаты в Англии, то там поражение от "Вулверхэмптона" (2:4), затем ничего не смогли противопоставить "Ноттингем Форест" (1:2) и просто были разбиты против "Ливерпуля" (1:5).
Катастрофический сезон в АПЛ продолжается, но все можно исправить победой в Лиге Европы. Все легко забудут то, на какой позиции они завершили сезон, если будет победа в ЛЕ. Однако пока еще есть шанс хоть немного улучшить свою позицию непосредственно через чемпионат. Захотят ли они им воспользоваться?
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4
|"Ньюкасл"
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|5
|"Челси"
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|34
|18
|6
|10
|53-41
|60
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|8
|"Фулхэм"
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|10
|"Борнмут"
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|11
|Брентфорд
|34
|14
|7
|13
|58-50
|49
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|16
|"Тоттенхэм"
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|19
|"Лестер Сити"
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|20
|"Саутгемптон"
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Личные встречи
19.10.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 4:1
02.04.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 1:1
07.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 1:2
18.07.23 КТМ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 3:2
19.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 2:0
Цифры и факты
- "Тоттенхэм" проигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних трех матчах в рамках АПЛ;
- "Тоттенхэм" проиграл 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних 4 матчах "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Грэм Поттер не может рассчитывать на помощь Майкла Антонио и Крисенсио Самервилла, оба травмированы, также под вопросом Эдсон Альварес.
Что касается кадровых проблем Анхе Постекоглу, то у него не готовы сыграть Раду Дрегушин и Лукас Бергвалл. Также под вопросом готовность Сон Хын Мин, Джеймс Маддисон и Доминик Соланке.
"Вест Хэм", 3-4-3: Ареола — Тодибо, Мавропанос, Килман — Ван-Биссака, Пакета, Соучек, Эмерсон — Боуэн, Фюллькрюг, Кудус
"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Спенс, Дансо, Дэвис, Дэвис, Удоджи — Кулусевски, Грей, Сарр — Одобер, Ришарлисон, Тель
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Наверное, "шпоры" сейчас полностью сконцентрированы на матчах Лиги Европы и не сильно переживают по тому, какие именно результаты будут у них в АПЛ. Учитывая это и просто ужасную форму команды во внутренних турнирах, мы ожидаем, что "Вест Хэм заберет свое. Да, у "молотобойцев" куча собственных проблем, но мотивация должна решить все. Ожидаем победы хозяев, очень долгожданной для их болельщиков.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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