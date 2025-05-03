Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

4 мая. 16:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Это битва двух пока худших команд Английской Премьер-лиги, если не учитывать те коллективы, которые уже официально вылетели. Если говорить о мотивации, то ее больше, наверное, у "Вест Хэма", потому что им по крайней мере не на что отвлекаться, а "шпоры" держат в голове матч против "Буде/Глимта", ведь он является едва ли не решающим в этом сезоне. А то, какое место они займут в АПЛ, уже не имеет такого значения.

Новости "Вест Хэма"

Подопечные Грэма Поттера после его прихода как будто слегка ожили, но это было скорее иллюзией. Не получается у нового тренера быстро построить стильный и эффективный футбол для своей команды. Поэтому результаты страдают и игра не впечатляет. Хорошо, что у них по крайней мере нет опасности вылета, иначе нервы были бы невероятные.

За последние 5 матчей "молотобойцы" оформили 2 ничьи и 3 поражения, давненько они не чувствовали вкуса побед. Сначала было поражение от "Вулверхэмптона" (0:1), затем ничья с "Борнмутом" (2:2) и именно там удалось неплохо себя показать, могли даже победить. Далее поражение от "Ливерпуля" (1:2), впрочем там могли вытянуть ничью, пропустив на последних минутах.

Впоследствии ничья против "Саутгемптона" на своем поле (1:1), что стало легким позором для лондонцев. Ну и в прошлом туре проиграли "Брайтону" (3:2), хотя долгое время вели в счете. У них нет необходимого характера и сама игра слишком хаотична, чтобы точно гарантировать себе результат в любом матче.

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анхе Постекоглу, кажется, думает только о Лиге Европы. Это последний шанс для "шпор" спасти полностью проваленный сезон. Именно поэтому, когда мы смотрим на последние результаты команды, то победы видим только в рамках еврокубка, а в чемпионате ничего, кроме поражений.

За последние 5 матчей на счету "Тоттенхэма" 2 победы и 3 поражения. И да, те две победы произошли в рамках Лиги Европы. Обыграли "Айнтрахт" на выезде (1:0) и посреди этой недели "Буде/Глимт" у себя дома (3:1). А когда мы смотрим на результаты в Англии, то там поражение от "Вулверхэмптона" (2:4), затем ничего не смогли противопоставить "Ноттингем Форест" (1:2) и просто были разбиты против "Ливерпуля" (1:5).

Катастрофический сезон в АПЛ продолжается, но все можно исправить победой в Лиге Европы. Все легко забудут то, на какой позиции они завершили сезон, если будет победа в ЛЕ. Однако пока еще есть шанс хоть немного улучшить свою позицию непосредственно через чемпионат. Захотят ли они им воспользоваться?

Турнирная таблица

Личные встречи

19.10.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 4:1

02.04.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 1:1

07.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 1:2

18.07.23 КТМ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 3:2

19.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 2:0

Цифры и факты

"Тоттенхэм" проигрывал как после первого, так и после второго таймов в последних трех матчах в рамках АПЛ;

"Тоттенхэм" проиграл 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 4 матчах "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Грэм Поттер не может рассчитывать на помощь Майкла Антонио и Крисенсио Самервилла, оба травмированы, также под вопросом Эдсон Альварес.

Что касается кадровых проблем Анхе Постекоглу, то у него не готовы сыграть Раду Дрегушин и Лукас Бергвалл. Также под вопросом готовность Сон Хын Мин, Джеймс Маддисон и Доминик Соланке.

"Вест Хэм", 3-4-3: Ареола — Тодибо, Мавропанос, Килман — Ван-Биссака, Пакета, Соучек, Эмерсон — Боуэн, Фюллькрюг, Кудус

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Спенс, Дансо, Дэвис, Дэвис, Удоджи — Кулусевски, Грей, Сарр — Одобер, Ришарлисон, Тель

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Наверное, "шпоры" сейчас полностью сконцентрированы на матчах Лиги Европы и не сильно переживают по тому, какие именно результаты будут у них в АПЛ. Учитывая это и просто ужасную форму команды во внутренних турнирах, мы ожидаем, что "Вест Хэм заберет свое. Да, у "молотобойцев" куча собственных проблем, но мотивация должна решить все. Ожидаем победы хозяев, очень долгожданной для их болельщиков.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.