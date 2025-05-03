Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.2025

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

4 мая. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Новоиспеченные чемпионы Англии изрядно праздновали эту неделю и готовятся к выходу на поле под аплодисменты футболистов "Челси", которые устроят чемпионский коридор. Вот только со стартовым свистком все почести закончатся. "Челси" продолжает борьбу за попадание в топ-4 и им жизненно необходимы эти три очка, а „Ливерпуль“ просто хочет порадовать своих болельщиков, даже если этот матч уже не имеет турнирной мотивации.

Новости "Челси"

Подопечные Энцо Марески в непонятном состоянии. Вроде последние недели результаты немного улучшились, но сказать, что они кардинально улучшили свою игру, также нельзя. Поэтому нам снова крайне трудно прогнозировать матчи этой команды, от них не знаешь, чего можно ожидать.

За последние 5 матчей на счету "синих" 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке. Сначала была ничья с "Ипсвичем" на своем поле, где пришлось отыгрываться со счета 0:2. Это был катастрофический матч во всех отношениях. Затем проиграли "Легии" в ответном матче четвертьфинала Лиги Конференций (1:2). Хорошо, что нужный результат был получен еще раньше, поэтому негативных последствий это поражение не имело.

Затем обыграли "Фулхэм" (2:1), забив победный гол на последних минутах, также одолели "Эвертон" (1:0), где также был непростой и не очень уверенный матч. Ну и посреди этой недели одолели "Юргорден" (4:1) в Лиге Конференций. Готовы ли они к матчу против именитого соперника? Вопрос все еще открыт.

Новости "Ливерпуля"

Команда Арне Слота уже официально чемпион Англии. Они спокойно готовились к этому матчу, попивая пиво и открывая шампанское. Возможно, это немного повлияет на состояние команды во время этого матча, кто знает.

Зато они выдали топовую серию матчей накануне, чтобы как можно скорее обеспечить себе титул. За последние 5 матчей на их счету 4 победы и 1 поражение. Сначала в мерсисайдском дерби обыграли "Эвертон" (1:0), после чего проиграли "Фулхэму" (2:3), там все же потеряли концентрацию немного, соперник реально удивил.

Ну и дальше серия из трех побед подряд: обыграли "Вест Хэм" (2:1), "Лестер" (1:0) и "Тоттенхэм" (5:1). Особенно весело было в последнем матче против "шпор". Слот уже заявил, что планирует использовать частичную ротацию в дальнейших матчах и даст шанс некоторым молодым исполнителям.

Турнирная таблица

Личные встречи

20.10.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Челси" 2:1

25.02.24 КАЛ "Челси" — "Ливерпуль" 0:1

31.01.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Челси" 4:1

13.08.23 АПЛ "Челси" – "Ливерпуль" 1:1

04.04.23 АПЛ "Челси" — "Ливерпуль" 0:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 24 из последних 27 матчей в рамках Премьер-лиги;

Последние 6 домашних матчей "Челси" против "Ливерпуля" завершались вничью;

В последних 6 домашних матчах "Челси" против "Ливерпуля" фиксировался ничейный счет как после первого, так и после второго таймов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Энцо Мареска в этом матче не может рассчитывать на помощь Марка Гию и Уэсли Фофана. Не забываем об отстранении Михаила Мудрика. Ну и под небольшим вопросом участие в этой игре Роберта Санчеса, Мало Гюсто и Кристофера Нкунку.

У Арне Слота в лазарете пока Джо Гомез, также под вопросом Конор Брэдли, все остальные готовы играть.

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Кайседо, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Лавия, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Куанса, ван Дейк, Цимикас — Эллиотт, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Жота — Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. В последние годы у "Челси" буквально аллергия на победу в матчах против "Ливерпуля" и других команд из классической топ-6, если не вспоминать "Тоттенхэм". Даже тот момент, когда они супермотивированы, а их соперник уже отдыхает, все равно вряд ли что-то изменит. Мы убеждены, что чисто за счет командного класса мерсисайдцы приедут и даже без мотивации заберите свои три очка. Они просто на голову сильнее.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.