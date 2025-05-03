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Брайтон - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.25
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брайтоном" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 35-й тур.
04 мая. 16:00. Амекс Стэдиум (Брайтон)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В воскресенье, 4 мая "Брайтон" на "Амекс Стэдиум" будет принимать "Ньюкасл". "Чайки" идут на девятом месте в турнирной таблице и в случае победы могут сместить „Фулхэм“. "Сороки" же занимают четвертую строчку в АПЛ и отстают от „Манчестер Сити“, который идет третьим, на 2 очка. Победа "Ньюкаслу" просто необходима, но и чайки могут преподнести сюрприз.
Новости Брайтона
"Брайтон" в последних матчах демонстрирует ужасные результаты. Команда теряет очки с соперниками, у которых бы должна была их забирать.
Самым ярким моментом стала домашняя победа над "Вест Хэмом" (3:2), где "Брайтон" проявил характер, совершив камбэк после счета 1:2 на последних минутах матча. Однако путь команды к этому был не таким уж и легким, 2 апреля команда потерпела разгромное поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:3 и этот результат стал тревожным звоночком. Далее подопечные Фабиана Гюлцера поехали в "Кристал Пэлас" но и там их ждал неприятный сюрприз в виде поражения 1:2.
После таких неудачных результатов оставалась надежда на матч с "Лестером", который покинет АПЛ по итогам сезона, но и там "Брайтон" сумел зацепиться лишь за ничью. В следующей встрече с прямым конкурентом "Брентфордом" команде тоже не удалось продемонстрировать свой лучший футбол и по итогам 90 минут на табло был счет 4:2.
В общем, команда неплохо играла на протяжении сезона, но под конец начала терять очки в матчах с соперниками, которой идут ниже в турнирной таблице.
Новости "Ньюкасл"
"Ньюкасл Юнайтед" в своих последних пяти матчах Премьер-лиги демонстрировал впечатляющую форму, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. Команда, идет четвертой в турнирной таблице с 56 очками. "Сороки" прекрасно играют на домашней арене и справляются с различными соперниками.
Серию начала уверенная выездная победа над "Лестером" 3:0. "Ньюкасл" доминировал на протяжении всего матча, а защита во главе с Валентино Ливраменто не дала сопернику создать ни одного серьезного момента. В следующей встрече команда разгромила "Манчестер Юнайтед" дома (4:1), несмотря на отсутствие главного тренера Эдди Хау из-за болезни. Эта победа стала исторической, ведь "Ньюкасл" впервые в истории клуба обыграл "Юнайтед" в матчах первого и второго круга Премьер-лиги в одном сезоне.
16 апреля "сороки" сокрушили "Кристал Пэлас" (5:0) на "Сент-Джеймс Парк". Команда действовала просто безупречно: Исак отметился дублем, а Джейкоб Мерфи добавил два ассиста, доведя свои голевые действия до 17 за сезон. Однако в следующем матче против "Астон Виллы" "Ньюкасл" потерпел поражение на выезде 4:1, что стало неожиданностью. Завершилась серия домашней победой над "Ипсвичем" со счетом 3:0.
"Ньюкасл" под руководством Эдди Хау сумел перестроиться и сейчас претендует на место в топ-3, а победа против „Брайтона“ может вывести „сорок“ на третью строчку.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2
|"Арсенал"
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4
|"Ньюкасл"
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|5
|"Челси"
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|34
|18
|6
|10
|53-41
|60
|7
|"Астон Вилла"
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8
|"Фулхэм"
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|10
|"Борнмут"
|34
|13
|11
|10
|53-41
|50
|11
|Брентфорд
|34
|14
|7
|13
|58-50
|49
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14
|Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|16
|"Тоттенхэм"
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19
|"Лестер Сити"
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20
|"Саутгемптон"
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
Личные встречи
02.03.2025. Ньюкасл - Брайтон 1:2 АПЛ
19.10.2024. Ньюкасл - Брайтон 0:1 АПЛ
11.05.2024. Ньюкасл - Брайтон 1:1 АПЛ
02.09.2023. Брайтон - Ньюкасл 3:1 АПЛ
29.07.2023. Брайтон - Ньюкасл 1:2 PLS
Цифры и факты
- В последних 11 матчах "Брайтона" в АПЛ было забито больше 2.5 голов.
- В последних 6 матчах "Ньюкасла" было забито больше 2.5 голов.
- "Ньюкасл" одержал победу в 6 из последних 7 матчей.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Брайтона" в лазарете достаточно много игроков. Не помогут команде Стил, Вебстер и Рюттер. Очень ощутимым станет отсутствие бразильского нападающего Жоао Педро, который дисквалифицирован из-за перебора карточек.
Что касается Эдди Гау, то у него тоже не все прекрасно Голл, Таргетт и Жоэлинтон пропустят эту встречу из-за травм.
"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген - Гиншелвуд, Балеба, Данк, Эступиньян - Гомес, Айяри - Минте, О'Райли, Митома - Уэлбек.
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп - Триппьер, Крафт, Берн, Ливраменто - Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон - Мерфи, Исак, Барнс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол
ТБ 2,5 - 1:3. "Ньюкасл" набрал отличную форму и вряд ли „Брайтон“ сумеет помешать взять три очка. "Сороки" могут рассчитывать почти на всех ключевых игроков, что только добавляет уверенности команде, а удастся ли „чайкам“ после серии неудач отобрать очки у такого сильного соперника, остается вопрос.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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