Брайтон - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 04.05.25

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

04 мая. 16:00. Амекс Стэдиум (Брайтон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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В воскресенье, 4 мая "Брайтон" на "Амекс Стэдиум" будет принимать "Ньюкасл". "Чайки" идут на девятом месте в турнирной таблице и в случае победы могут сместить „Фулхэм“. "Сороки" же занимают четвертую строчку в АПЛ и отстают от „Манчестер Сити“, который идет третьим, на 2 очка. Победа "Ньюкаслу" просто необходима, но и чайки могут преподнести сюрприз.

Новости Брайтона

"Брайтон" в последних матчах демонстрирует ужасные результаты. Команда теряет очки с соперниками, у которых бы должна была их забирать.

Самым ярким моментом стала домашняя победа над "Вест Хэмом" (3:2), где "Брайтон" проявил характер, совершив камбэк после счета 1:2 на последних минутах матча. Однако путь команды к этому был не таким уж и легким, 2 апреля команда потерпела разгромное поражение от "Астон Виллы" со счетом 0:3 и этот результат стал тревожным звоночком. Далее подопечные Фабиана Гюлцера поехали в "Кристал Пэлас" но и там их ждал неприятный сюрприз в виде поражения 1:2.

После таких неудачных результатов оставалась надежда на матч с "Лестером", который покинет АПЛ по итогам сезона, но и там "Брайтон" сумел зацепиться лишь за ничью. В следующей встрече с прямым конкурентом "Брентфордом" команде тоже не удалось продемонстрировать свой лучший футбол и по итогам 90 минут на табло был счет 4:2.

В общем, команда неплохо играла на протяжении сезона, но под конец начала терять очки в матчах с соперниками, которой идут ниже в турнирной таблице.

Новости "Ньюкасл"

"Ньюкасл Юнайтед" в своих последних пяти матчах Премьер-лиги демонстрировал впечатляющую форму, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. Команда, идет четвертой в турнирной таблице с 56 очками. "Сороки" прекрасно играют на домашней арене и справляются с различными соперниками.

Серию начала уверенная выездная победа над "Лестером" 3:0. "Ньюкасл" доминировал на протяжении всего матча, а защита во главе с Валентино Ливраменто не дала сопернику создать ни одного серьезного момента. В следующей встрече команда разгромила "Манчестер Юнайтед" дома (4:1), несмотря на отсутствие главного тренера Эдди Хау из-за болезни. Эта победа стала исторической, ведь "Ньюкасл" впервые в истории клуба обыграл "Юнайтед" в матчах первого и второго круга Премьер-лиги в одном сезоне.

16 апреля "сороки" сокрушили "Кристал Пэлас" (5:0) на "Сент-Джеймс Парк". Команда действовала просто безупречно: Исак отметился дублем, а Джейкоб Мерфи добавил два ассиста, доведя свои голевые действия до 17 за сезон. Однако в следующем матче против "Астон Виллы" "Ньюкасл" потерпел поражение на выезде 4:1, что стало неожиданностью. Завершилась серия домашней победой над "Ипсвичем" со счетом 3:0.

"Ньюкасл" под руководством Эдди Хау сумел перестроиться и сейчас претендует на место в топ-3, а победа против „Брайтона“ может вывести „сорок“ на третью строчку.



Турнирная таблица

Личные встречи

02.03.2025. Ньюкасл - Брайтон 1:2 АПЛ

19.10.2024. Ньюкасл - Брайтон 0:1 АПЛ

11.05.2024. Ньюкасл - Брайтон 1:1 АПЛ

02.09.2023. Брайтон - Ньюкасл 3:1 АПЛ

29.07.2023. Брайтон - Ньюкасл 1:2 PLS

Цифры и факты

В последних 11 матчах "Брайтона" в АПЛ было забито больше 2.5 голов.

В последних 6 матчах "Ньюкасла" было забито больше 2.5 голов.

"Ньюкасл" одержал победу в 6 из последних 7 матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Брайтона" в лазарете достаточно много игроков. Не помогут команде Стил, Вебстер и Рюттер. Очень ощутимым станет отсутствие бразильского нападающего Жоао Педро, который дисквалифицирован из-за перебора карточек.

Что касается Эдди Гау, то у него тоже не все прекрасно Голл, Таргетт и Жоэлинтон пропустят эту встречу из-за травм.

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген - Гиншелвуд, Балеба, Данк, Эступиньян - Гомес, Айяри - Минте, О'Райли, Митома - Уэлбек.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп - Триппьер, Крафт, Берн, Ливраменто - Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон - Мерфи, Исак, Барнс

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брайтоном" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2,5 - 1:3. "Ньюкасл" набрал отличную форму и вряд ли „Брайтон“ сумеет помешать взять три очка. "Сороки" могут рассчитывать почти на всех ключевых игроков, что только добавляет уверенности команде, а удастся ли „чайкам“ после серии неудач отобрать очки у такого сильного соперника, остается вопрос.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.