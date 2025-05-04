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Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025

Англия

Команда украинца здесь явно не аутсайдер

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35 тур

4 мая, 16:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports Premium

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

"Манчестер Юнайтед" пока совсем не переживает за происходящее в АПЛ. Там команда ни за что не сражается, в отличие от Лиги Европы. И сейчас именно пауза между матчами полуфинала против "Атлетика". “Брентфорд” же – наоборот – все еще сохраняет шансы на восьмое место и потенциальную Лигу конференций. Можно наконец-то попасть хоть в какие-то еврокубки.

Новости Брентфорда

Два последних тура завершились для “пчел” победно. И соперники были не кто-нибудь, а "Брайтон" и "Ноттингем". Первый – крепкий середняк, прямой конкурент "Брентфорда" в турнирной таблице. А "лесники" даже претендент на Лигу чемпионов. А до этого еще и подопечные Франка сыграли вничью с “Арсеналом” и “Челси”, а также победили еще одного соперника в борьбе за еврокубки “Борнмут”. К концу сезона команда включилась.

В четырех из вышеупомянутых шести матчей Ярмолюк выходил в старте. А против "Ноттингема" провел невероятные 90 минут, несмотря на желтую карточку. Что касается позиции “Брентфорда” в турнирной таблице, то команда идет на 11 строчке. До нужного (на данный момент) восьмого места всего четыре очка с именно сегодняшним матчем в запасе.

Кадры хозяев

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Новости Манчестер Юнайтед

В четверг манкунианцы проводили матч в рамках Лиги Европы. В полуфинальном поединке МЮ сотворил поистине чудо. "Атлетик" вообще считался едва ли не главным претендентом на трофей после четвертьфиналов, но в первой встрече проиграл со счетом 0:3. На своем поле. Конечно же сыграло роль удаление на 35 минуте, однако “красные дьяволы” и до того дважды забили (один гол был отменен из-за офсайда).

Хотя и разрыв в счете велик, однако не нужно расслабляться во втором матче. Поэтому некоторых игроков основы Аморим сегодня побережет. Это шанс для резервистов. Тем более что в чемпионате уже давно команда ни за что не борется. Даже на 12-е место будет трудно подняться. Но если и окажется там МЮ, что это даст? Практически ничего.

Кадры гостей

Потерь здесь столько же. И тоже очень важных игроков. Травмы продолжают залечивать Зиркзе, Хэвен, Далот, Кольер и Мартинес.

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 01.05. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
  • 19.04. Брентфорд – Брайтон 4:2 (АПЛ)
  • 12.04. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
  • 06.04. Брентфорд – Челси 0:0 (АПЛ)
  • 02.04. Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 01.05. Атлетик – Манчестер Юнайтед 0:3 (ЛЕ)
  • 27.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
  • 20.04. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
  • 17.04. Манчестер Юнайтед – Лион 5:4 (после д. ч.) (ЛЕ)
  • 13.04. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)

Личные встречи между соперниками

19.10.2024. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

30.03.2024. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

07.10.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 1"Ливерпуль"

 34 25 7 2 80-32 82
2

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 2"Арсенал"

 35 18 13 4 64-31 67
3

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 3"Манчестер Сити"

 35 19 7 9 67-43 64
4

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 4"Ньюкасл"

 34 19 5 10 65-44 62
5

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 5"Челси"

 34 17 9 8 59-40 60
6

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 6Ноттингем Форест

 34 18 6 10 53-41 60
7

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 7"Астон Вилла"

 35 17 9 9 55-49 60
8

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 8"Борнмут"

 35 14 11 10 55-42 53
9

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 9"Фулхэм"

 35 14 9 12 50-47 51
10

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 10"Брайтон энд Хоув Альбион"

 34 13 12 9 56-55 51
11

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 11Брентфорд

 34 14 7 13 58-50 49
12

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 12"Кристал Пэлас"

 34 11 12 11 43-47 45
13

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 13"Вулверхэмптон"

 35 12 5 18 51-62 41
14

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 14Эвертон

 35 8 15 12 36-43 39
15

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 15"Манчестер Юнайтед"

 34 10 9 15 39-47 39
16

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 16"Тоттенхэм"

 34 11 4 19 62-56 37
17

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 34 9 9 16 39-58 36
18

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 18Ипсвич Таун

 35 4 10 21 35-76 22
19

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 19"Лестер Сити"

 35 5 6 24 29-76 21
20

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025 - изображение 20"Саутгемптон"

 35 2 5 28 25-82 11

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед

BetKing
1.72
4.20
4.75
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Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Мотивация играет очень большую роль. А также физическая усталость. Это мы вчера увидели в матче "Арсенал" – "Борнмут": одни не могли и им вообще не нужно было, а другие хотели и заработали три очка. Приблизительно такой сценарий стоит ожидать и сегодня. Прогноз: Победа “Брентфорда”.

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