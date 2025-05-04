Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025

Английская Премьер-лига, 35 тур

4 мая, 16:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports Premium

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Манчестер Юнайтед" пока совсем не переживает за происходящее в АПЛ. Там команда ни за что не сражается, в отличие от Лиги Европы. И сейчас именно пауза между матчами полуфинала против "Атлетика". “Брентфорд” же – наоборот – все еще сохраняет шансы на восьмое место и потенциальную Лигу конференций. Можно наконец-то попасть хоть в какие-то еврокубки.

Новости Брентфорда

Два последних тура завершились для “пчел” победно. И соперники были не кто-нибудь, а "Брайтон" и "Ноттингем". Первый – крепкий середняк, прямой конкурент "Брентфорда" в турнирной таблице. А "лесники" даже претендент на Лигу чемпионов. А до этого еще и подопечные Франка сыграли вничью с “Арсеналом” и “Челси”, а также победили еще одного соперника в борьбе за еврокубки “Борнмут”. К концу сезона команда включилась.

В четырех из вышеупомянутых шести матчей Ярмолюк выходил в старте. А против "Ноттингема" провел невероятные 90 минут, несмотря на желтую карточку. Что касается позиции “Брентфорда” в турнирной таблице, то команда идет на 11 строчке. До нужного (на данный момент) восьмого места всего четыре очка с именно сегодняшним матчем в запасе.

Кадры хозяев

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Новости Манчестер Юнайтед

В четверг манкунианцы проводили матч в рамках Лиги Европы. В полуфинальном поединке МЮ сотворил поистине чудо. "Атлетик" вообще считался едва ли не главным претендентом на трофей после четвертьфиналов, но в первой встрече проиграл со счетом 0:3. На своем поле. Конечно же сыграло роль удаление на 35 минуте, однако “красные дьяволы” и до того дважды забили (один гол был отменен из-за офсайда).

Хотя и разрыв в счете велик, однако не нужно расслабляться во втором матче. Поэтому некоторых игроков основы Аморим сегодня побережет. Это шанс для резервистов. Тем более что в чемпионате уже давно команда ни за что не борется. Даже на 12-е место будет трудно подняться. Но если и окажется там МЮ, что это даст? Практически ничего.

Кадры гостей

Потерь здесь столько же. И тоже очень важных игроков. Травмы продолжают залечивать Зиркзе, Хэвен, Далот, Кольер и Мартинес.

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

01.05. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

19.04. Брентфорд – Брайтон 4:2 (АПЛ)

12.04. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

06.04. Брентфорд – Челси 0:0 (АПЛ)

02.04. Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.05. Атлетик – Манчестер Юнайтед 0:3 (ЛЕ)

27.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

20.04. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

17.04. Манчестер Юнайтед – Лион 5:4 (после д. ч.) (ЛЕ)

13.04. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)

Личные встречи между соперниками

19.10.2024. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

30.03.2024. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

07.10.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 34 25 7 2 80-32 82 2 "Арсенал" 35 18 13 4 64-31 67 3 "Манчестер Сити" 35 19 7 9 67-43 64 4 "Ньюкасл" 34 19 5 10 65-44 62 5 "Челси" 34 17 9 8 59-40 60 6 Ноттингем Форест 34 18 6 10 53-41 60 7 "Астон Вилла" 35 17 9 9 55-49 60 8 "Борнмут" 35 14 11 10 55-42 53 9 "Фулхэм" 35 14 9 12 50-47 51 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 13 12 9 56-55 51 11 Брентфорд 34 14 7 13 58-50 49 12 "Кристал Пэлас" 34 11 12 11 43-47 45 13 "Вулверхэмптон" 35 12 5 18 51-62 41 14 Эвертон 35 8 15 12 36-43 39 15 "Манчестер Юнайтед" 34 10 9 15 39-47 39 16 "Тоттенхэм" 34 11 4 19 62-56 37 17 "Вест Хэм Юнайтед" 34 9 9 16 39-58 36 18 Ипсвич Таун 35 4 10 21 35-76 22 19 "Лестер Сити" 35 5 6 24 29-76 21 20 "Саутгемптон" 35 2 5 28 25-82 11

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Мотивация играет очень большую роль. А также физическая усталость. Это мы вчера увидели в матче "Арсенал" – "Борнмут": одни не могли и им вообще не нужно было, а другие хотели и заработали три очка. Приблизительно такой сценарий стоит ожидать и сегодня. Прогноз: Победа “Брентфорда”.