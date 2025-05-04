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Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.05.2025
Команда украинца здесь явно не аутсайдер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35 тур
4 мая, 16:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports Premium
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Манчестер Юнайтед" пока совсем не переживает за происходящее в АПЛ. Там команда ни за что не сражается, в отличие от Лиги Европы. И сейчас именно пауза между матчами полуфинала против "Атлетика". “Брентфорд” же – наоборот – все еще сохраняет шансы на восьмое место и потенциальную Лигу конференций. Можно наконец-то попасть хоть в какие-то еврокубки.
Новости Брентфорда
Два последних тура завершились для “пчел” победно. И соперники были не кто-нибудь, а "Брайтон" и "Ноттингем". Первый – крепкий середняк, прямой конкурент "Брентфорда" в турнирной таблице. А "лесники" даже претендент на Лигу чемпионов. А до этого еще и подопечные Франка сыграли вничью с “Арсеналом” и “Челси”, а также победили еще одного соперника в борьбе за еврокубки “Борнмут”. К концу сезона команда включилась.
В четырех из вышеупомянутых шести матчей Ярмолюк выходил в старте. А против "Ноттингема" провел невероятные 90 минут, несмотря на желтую карточку. Что касается позиции “Брентфорда” в турнирной таблице, то команда идет на 11 строчке. До нужного (на данный момент) восьмого места всего четыре очка с именно сегодняшним матчем в запасе.
Кадры хозяев
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Новости Манчестер Юнайтед
В четверг манкунианцы проводили матч в рамках Лиги Европы. В полуфинальном поединке МЮ сотворил поистине чудо. "Атлетик" вообще считался едва ли не главным претендентом на трофей после четвертьфиналов, но в первой встрече проиграл со счетом 0:3. На своем поле. Конечно же сыграло роль удаление на 35 минуте, однако “красные дьяволы” и до того дважды забили (один гол был отменен из-за офсайда).
Хотя и разрыв в счете велик, однако не нужно расслабляться во втором матче. Поэтому некоторых игроков основы Аморим сегодня побережет. Это шанс для резервистов. Тем более что в чемпионате уже давно команда ни за что не борется. Даже на 12-е место будет трудно подняться. Но если и окажется там МЮ, что это даст? Практически ничего.
Кадры гостей
Потерь здесь столько же. И тоже очень важных игроков. Травмы продолжают залечивать Зиркзе, Хэвен, Далот, Кольер и Мартинес.
Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 01.05. Ноттингем Форест – Брентфорд 0:2 (АПЛ)
- 19.04. Брентфорд – Брайтон 4:2 (АПЛ)
- 12.04. Арсенал – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
- 06.04. Брентфорд – Челси 0:0 (АПЛ)
- 02.04. Ньюкасл Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 01.05. Атлетик – Манчестер Юнайтед 0:3 (ЛЕ)
- 27.04. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 20.04. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
- 17.04. Манчестер Юнайтед – Лион 5:4 (после д. ч.) (ЛЕ)
- 13.04. Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 4:1 (АПЛ)
Личные встречи между соперниками
19.10.2024. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
30.03.2024. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
07.10.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|34
|25
|7
|2
|80-32
|82
|2
|
"Арсенал"
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3
|
"Манчестер Сити"
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4
|
"Ньюкасл"
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|5
|
"Челси"
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|6
|
Ноттингем Форест
|34
|18
|6
|10
|53-41
|60
|7
|
"Астон Вилла"
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8
|
"Борнмут"
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9
|
"Фулхэм"
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|11
|
Брентфорд
|34
|14
|7
|13
|58-50
|49
|12
|
"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|
"Вулверхэмптон"
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14
|
Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15
|
"Манчестер Юнайтед"
|34
|10
|9
|15
|39-47
|39
|16
|
"Тоттенхэм"
|34
|11
|4
|19
|62-56
|37
|17
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|18
|
Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19
|
"Лестер Сити"
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20
|
"Саутгемптон"
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Мотивация играет очень большую роль. А также физическая усталость. Это мы вчера увидели в матче "Арсенал" – "Борнмут": одни не могли и им вообще не нужно было, а другие хотели и заработали три очка. Приблизительно такой сценарий стоит ожидать и сегодня. Прогноз: Победа “Брентфорда”.
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