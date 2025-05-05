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Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 05.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест" в рамках чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 35-й тур.
5 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В рамках последнего матча 35-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" будет принимать на своем поле "Ноттингем Форест". Для гостей этот матч имеет критически важное значение в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, однако "орлы" могут разрушить мечты "лесников".
Новости "Кристал Пэлас"
Подопечные Оливера Гласнера занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 45-ю очками, поэтому свои цели на сезон в чемпионате они уже выполнили. И хотя теоретические шансы на выход в еврокубки через АПЛ еще остаются, более реальной возможностью является победа в Кубке Англии, в финал которого они вышли, одолев "Астон Виллу" (3:0). Однако в финале их будет ждать "Манчестер Сити".
Теперь относительно последних результатов. Дело в том, что победа над "Виллой" стала единственной для "Пэлас" в последних 5 матчах во всех турнирах. Сперва было поражение (2:5) от будущих соперников по финалу Кубка – "Манчестер Сити", а затем еще более болезненное поражение от "Ньюкасла" со счетом 0:5. После этого уже были две ничьи – 0:0 с "Борнмутом" и 2:2 с "Арсеналом". Учитывая тенденцию, возможно, теперь настало время для двух побед подряд?
Новости "Ноттингем Форест"
Что касается подопечных Нуну Эшпириту Санту, то сейчас они занимают шестое место с 60 очками. Ситуация обостряется, поскольку "Челси" выиграл свой матч против "Ливерпуля" и теперь занимает пятое место, опережая "лесников" на три очка. Поэтому потеря очков в матче против "Пэлас" может поставить под серьезные сомнения мечты "Фореста" о Лиге чемпионов.
Позитива не добавляет и текущая форма подопечных Санту, ведь в последних 5 матчах во всех турнирах они одержали лишь одну победу и потерпели четыре поражения. Сперва были последовательные поражения в чемпионате от "Астон Виллы" (1:2) и "Эвертона" (0:1). После этого "лесникам" удалось обыграть "Тоттенхэм" (2:1), а уже в следующем матче они вылетели из Кубка Англии, уступив вышеупомянутому "Ман Сити" в полуфинале (0:2). С аналогичным счет они уступили и "Брентфорду" в АПЛ. Теперь же они едут в Лондон в надежде на столь необходимую победу.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2
|"Арсенал"
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4
|"Ньюкасл"
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5
|"Челси"
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6
|Ноттингем Форест
|34
|18
|6
|10
|53-41
|60
|7
|"Астон Вилла"
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8
|"Борнмут"
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9
|Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62-53
|52
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|13
|13
|9
|57-56
|52
|11
|"Фулхэм"
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|13
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14
|Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16
|"Тоттенхэм"
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18
|Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19
|"Лестер Сити"
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20
|"Саутгемптон"
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
Личные встречи
21.10.24 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" 1:0
30.03.24 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" 1:1
07.10.23 АПЛ: "Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест" 0:0
28.05.23 АПЛ: "Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест" 1:1
12.11.22 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" 1:0
Цифры и факты
- В девяти из последних 11 домашних матчей "Кристал Пэлас" в Премьер-лиге обе команды забивали;
- Обе команды отмечались в двух из трех последних домашних матчей "Пэлас" против "Фореста";
- В пяти последних выездных матчах "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге забивали обе команды;
- "Форест" забил в 16 из последних 18 выездных поединков в чемпионате, тогда как "Пэлас" отмечался голами в десяти из последних 11 домашних игр в Премьер-лиге;
- "Ноттингем Форест" не проигрывал во всех девяти предыдущих матчах Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Оливер Гласнер не сможет рассчитывать на помощь Шейка Дукуре и Чади Риада, тогда как Мэтт Тернер недоступен из-за аренды с "Фореста".
Что касается "лесников", то у них под вопросом участие Каллума Хадсона-Одои и Эрика да Силвы Морейры.
"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон _ Ричардс, Лакруа, Гехи _ Муньос, Вортон, Лерма, Митчелл – Сарр, Эзе – Матета
"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс – Йейтс, Андерсон – Эланга, Гиббз-Уайт, Данилу – Вуд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол
Обе забьют. Оборона "Фореста" все чаще дает трещины, тогда как атака "Пэлас" разгромила "Астон Виллу". И хотя значимость этого матча не так высока, как в Кубке Англии, "орлы" вполне могут перенести этот импульс и в чемпионат, чтобы наконец попытаться обыграть "лесников" в Премьер-лиге. Однако этот матч имеет критическое значение для подопечных Нуну Эшпириту Санту, поэтому они сделают все возможное, чтобы одержать победу в этой игре, а это, как известно, невозможно сделать без забитых голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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