Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 05.05.2025

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

5 мая. 22:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В рамках последнего матча 35-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" будет принимать на своем поле "Ноттингем Форест". Для гостей этот матч имеет критически важное значение в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон, однако "орлы" могут разрушить мечты "лесников".

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ с 45-ю очками, поэтому свои цели на сезон в чемпионате они уже выполнили. И хотя теоретические шансы на выход в еврокубки через АПЛ еще остаются, более реальной возможностью является победа в Кубке Англии, в финал которого они вышли, одолев "Астон Виллу" (3:0). Однако в финале их будет ждать "Манчестер Сити".

Теперь относительно последних результатов. Дело в том, что победа над "Виллой" стала единственной для "Пэлас" в последних 5 матчах во всех турнирах. Сперва было поражение (2:5) от будущих соперников по финалу Кубка – "Манчестер Сити", а затем еще более болезненное поражение от "Ньюкасла" со счетом 0:5. После этого уже были две ничьи – 0:0 с "Борнмутом" и 2:2 с "Арсеналом". Учитывая тенденцию, возможно, теперь настало время для двух побед подряд?

Новости "Ноттингем Форест"

Что касается подопечных Нуну Эшпириту Санту, то сейчас они занимают шестое место с 60 очками. Ситуация обостряется, поскольку "Челси" выиграл свой матч против "Ливерпуля" и теперь занимает пятое место, опережая "лесников" на три очка. Поэтому потеря очков в матче против "Пэлас" может поставить под серьезные сомнения мечты "Фореста" о Лиге чемпионов.

Позитива не добавляет и текущая форма подопечных Санту, ведь в последних 5 матчах во всех турнирах они одержали лишь одну победу и потерпели четыре поражения. Сперва были последовательные поражения в чемпионате от "Астон Виллы" (1:2) и "Эвертона" (0:1). После этого "лесникам" удалось обыграть "Тоттенхэм" (2:1), а уже в следующем матче они вылетели из Кубка Англии, уступив вышеупомянутому "Ман Сити" в полуфинале (0:2). С аналогичным счет они уступили и "Брентфорду" в АПЛ. Теперь же они едут в Лондон в надежде на столь необходимую победу.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.10.24 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" 1:0

30.03.24 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" 1:1

07.10.23 АПЛ: "Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест" 0:0

28.05.23 АПЛ: "Кристал Пэлас" – "Ноттингем Форест" 1:1

12.11.22 АПЛ: "Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" 1:0

Цифры и факты

В девяти из последних 11 домашних матчей "Кристал Пэлас" в Премьер-лиге обе команды забивали;

Обе команды отмечались в двух из трех последних домашних матчей "Пэлас" против "Фореста";

В пяти последних выездных матчах "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге забивали обе команды;

"Форест" забил в 16 из последних 18 выездных поединков в чемпионате, тогда как "Пэлас" отмечался голами в десяти из последних 11 домашних игр в Премьер-лиге;

"Ноттингем Форест" не проигрывал во всех девяти предыдущих матчах Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Оливер Гласнер не сможет рассчитывать на помощь Шейка Дукуре и Чади Риада, тогда как Мэтт Тернер недоступен из-за аренды с "Фореста".

Что касается "лесников", то у них под вопросом участие Каллума Хадсона-Одои и Эрика да Силвы Морейры.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон _ Ричардс, Лакруа, Гехи _ Муньос, Вортон, Лерма, Митчелл – Сарр, Эзе – Матета

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс – Йейтс, Андерсон – Эланга, Гиббз-Уайт, Данилу – Вуд

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Крістал Пелас" – "Ноттінґем Форест" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

Обе забьют. Оборона "Фореста" все чаще дает трещины, тогда как атака "Пэлас" разгромила "Астон Виллу". И хотя значимость этого матча не так высока, как в Кубке Англии, "орлы" вполне могут перенести этот импульс и в чемпионат, чтобы наконец попытаться обыграть "лесников" в Премьер-лиге. Однако этот матч имеет критическое значение для подопечных Нуну Эшпириту Санту, поэтому они сделают все возможное, чтобы одержать победу в этой игре, а это, как известно, невозможно сделать без забитых голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.