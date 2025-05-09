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Вулверхэмптон – Брайтон. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вулверхэмптоном" и "Брайтоном" в рамках чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Брайтон. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая. 17:00. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

"Вулверхэмптон" остается одной из лучших команд Премьер-лиги в 2025 календарном году. Клуб просто переродился после прихода Витора Перейры и уже давно забыл о борьбе за выживание, теперь они целят на середину турнирной таблицы. Зато "Брайтон" все еще рассчитывает на 8-ю строчку, которая в теории может подарить им еврокубки на следующий сезон, поэтому за очки они будут бороться до конца.

Содержание

Новости "Вулверхэмптона"

Подопечные Витора Перейры проводят великолепный отрезок и достигли исторического для себя достижения в 6 побед в рамках Премьер-лиги подряд. Да, в минувшие выходные эта серия прервалась, однако там был грозный соперник и у самих "волков" не было Ларсена, основного нападающего команды.

За последние 5 матчей на счету команды 4 победы и 1 поражение. Пойдем в хронологическом порядке. Сначала обыграли "Ипсвич" на выезде, именно после того матча гарантировали себе выживание в АПЛ. Впоследствии одолели "Тоттенхэм" (4:2), также обыграли "Манчестер Юнайтед" (1:0), ну и не испытали проблем с "Лестером" (3:0).

На прошлой неделе проиграли "Манчестер Сити" (0:1), но и там дали бой, даже без основного нападающего. Было непросто "горожанам" в той игре. Точно не будет просто и "Брайтону", когда они приедут на "Молинью".

Вулверхэмптон – Брайтон. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025 - изображение 1

Новости "Брайтона"

Команда Фабиана Гюрцелера провела максимально нестабильный сезон. От серии побед к серии поражений и снова к серии побед. Коллектив сильный, однако ему не хватает опыта, от чего страдает стабильность в выступлениях. Сейчас у них максимально ответственный момент, когда нужно побеждать везде и рассчитывать на попадание в Лигу Конференций в следующем сезоне.

За последние 5 матчей на счету "чаек" 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения. Сначала проиграли "Кристал Пэлас" (1:2), где все получилось справедливо. Также потеряли очки с "Лестером" (2:2) на последних минутах встречи, о том матче они еще могут сильно пожалеть. Впоследствии проиграли "Брентфорду" на выезде (2:4). Зато удалось обыграть "Вест Хэм" (3:2), там уже именно "чайки" вырвали победу на последних минутах, бешеный гол от Балеба стал победным.

Ну и на прошлой неделе мы увидели боевую ничью с "Ньюкаслом" (1:1), которую стоит занести им в актив, хотя в основном они отстаивали счет и не без доли везения все же добыли один балл. Следующее испытание - выезд в Вулверхэмптон.

Вулверхэмптон – Брайтон. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 35 25 7 3 81-35 82
2 Арсенал "Арсенал" 35 18 13 4 64-31 67
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 35 19 7 9 67-43 64
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 35 19 6 10 66-45 63
5 Челси "Челси" 35 18 9 8 62-41 63
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 35 18 7 10 54-42 61
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 35 17 9 9 55-49 60
8 Борнмут "Борнмут" 35 14 11 10 55-42 53
9 Брентфорд Брентфорд 35 15 7 13 62-53 52
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 13 13 9 57-56 52
11 Фулхэм "Фулхэм" 35 14 9 12 50-47 51
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 35 11 13 11 44-48 46
13 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 35 12 5 18 51-62 41
14 Эвертон Эвертон 35 8 15 12 36-43 39
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 35 10 9 16 42-51 39
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 35 11 5 19 63-57 38
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 35 9 10 16 40-59 37
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 35 4 10 21 35-76 22
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 35 5 6 24 29-76 21
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 35 2 5 28 25-82 11

Личные встречи

26.10.24 АПЛ "Брайтон" - "Вулверхэмптон" 2:2

18.09.24 КАЛ "Брайтон" - "Вулверхэмптон" 3:2

28.02.24 КА "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 1:0

22.01.24 АПЛ "Брайтон" - "Вулверхэмптон" 0:0

19.08.23 АПЛ "Вулверхэмптон" - "Брайтон" 1:4

Цифры и факты

  • "Вулверхэмптон" выиграл 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • "Брайтон" выиграл лишь 1 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • В последних двух очных матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем Витор Перейра не может рассчитывать на травмированных Леона Чивоме, Ерсона Москеру, Энсо Гонсалеса, Сашу Калайджича, и Сэма Джонстона. Кроме того, под вопросом Странд Ларсен, который уже пропустил прошлый матч.

Что касается Фабиана Гюрцелера, то у него травмированы Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер и Жеоржиньо Рюттер. Под вопросом готовность Каору Митомы и Солли Марча. Ну и дисквалифицирован Жоао Педро.

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са — Доэрти, Агбаду, Тоти — Семеду, Гомеш, Андре, Аит-Нури — Белльгар, Мунесси — Кунья

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Виффер, ван Хеке, Данк, Эступиньян — Балеба, Хиншелвуд — Минте, О'Райли, Адингра — Уэлбек

Ставки и коэффициенты на матч

BetKing
2.71
3.60
2.54
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Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Команды сейчас в разных формах: "волки" гораздо сильнее отрезок проводят по сравнению с "чайками". Однако у последних есть немало турнирной мотивации, они еще борются за еврокубки. В то же время "Вулверхэмптон" скорее играет за собственный престиж и на радость собственным болельщикам. Поэтому поставим на результативную ничью с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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