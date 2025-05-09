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Борнмут - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая. 19:30. Виталити Стэдиум (Борнмут)
Главный судья: Стюарт Этвелл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
В субботу, 10 мая 2025 года, на стадионе Виталити Стэдиум состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Астон Виллой". Обе команды ведут напряженную борьбу за места в еврокубках: "Борнмут", который занимает восьмую строчку, стремится закрепиться в зоне квалификации в Лигу конференций, тогда как „Астон Вилла“, идущая седьмой, нацелена на возвращение в Лигу чемпионов.
Новости "Борнмута"
"Борнмут" демонстрирует стабильную форму в последних матчах Премьер-лиги 2024/2025, одержав две победы и три ничьи в пяти предыдущих играх. Команда под руководством Андоны Ираолы продолжает борьбу, занимая 8-ю строчку. Последние поединки, в частности против сильных соперников, подчеркивают амбиции "вишен" завершить сезон в верхней половине таблицы.
В матче 31-го тура "Борнмут" сыграл в результативную ничью 2:2 против "Вест Хэма" на выезде. Команда показала характер, отыгравшись после пропущенного гола, но не смогла удержать победу из-за позднего гола соперника. Защитник Илья Забарный провел великолепный матч и получил высокую оценки за надежную игру в обороне. Далее "вишни" одержали победу 1:0 над "Фулхэмом" дома и сыграли в нулевую ничью с "Кристал Пэлас" на выезде. Против "дачников" команда доминировала в первом тайме, а единственный гол Антуана Семеньо стал решающим, хотя удаление игрока соперника помогло удержать результат. В игре с "Кристал Пэлас" "Борнмут" имел преимущество в моментах, но не смог реализовать их.
Самыми яркими стали поединки против "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Арсенала" (2:1). В домашней игре с "красными дьяволами" "Борнмут" повел в счете, но удаление Эванилсона изменило ход игры, и лишь гол Расмуса Гейллуна в компенсированное время спас гостей от поражения. Против "Арсенала" на выезде "вишни" сенсационно победили 2:1, забив решающий гол во втором тайме. Эта победа стала одной из самых громких в сезоне, подтвердив потенциал команды бороться с грандами. Забарный несколько раз спас ворота, хотя и допустил ошибку в одном из моментов.
Новости "Астон Виллы"
Подопечные Унаи Эмери проводят отличный сезон как в Премьер-лиге так и в Лиге чемпионов, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти последних матчах. Команда борется за место в зоне Лиги чемпионов, занимая седьмую строчку в АПЛ. 15 апреля "Астон Вилла" одержала важную победу 3:2 над "ПСЖ" в домашнем матче Лиги чемпионов. Команда проявила характер, отыгравшись после пропущенного гола, а мяч Олли Уоткинса во втором тайме принес позволил команде взять верх.
Далее "Астон Вилла" разгромила "Ньюкасл Юнайтед" 4:1 в домашнем матче Премьер-лиги. Хозяева просто не дали ни одного шанса сопернику, создав немало опасных моментов, а защита надежно сдержала атаки "Ньюкасла". 22 апреля "Вилла" уступила "Манчестер Сити" 1:2 на выезде в АПЛ. Команда пыталась сопротивляться действующим чемпионам, но подопечные Гвардиолы действовали решительнее.
Далее была игра в Кубке Англии, где снова было поражение 0:3 от "Кристал Пэлас" на выезде. Это поражение завершило кубковый путь команды, но не повлияло на их амбиции в чемпионате. После этого подопечные Эмери готовились к встрече с "Фулхэмом" и все же смогли вырвать победу 1:0 в домашнем матче, укрепив свои позиции в турнирной таблице.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2
|"Арсенал"
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4
|"Ньюкасл"
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5
|"Челси"
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6
|Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54-42
|61
|7
|"Астон Вилла"
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8
|"Борнмут"
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9
|Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62-53
|52
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|13
|13
|9
|57-56
|52
|11
|"Фулхэм"
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|35
|11
|13
|11
|44-48
|46
|13
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14
|Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16
|"Тоттенхэм"
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18
|Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19
|"Лестер Сити"
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20
|"Саутгемптон"
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
Личные встречи
26.10.24 Астон Вилла - Борнмут 1:1 АПЛ
21.04.24 Астон Вилла - Борнмут 3:1 АПЛ
03.12.23 Борнмут - Астон Вилла 2:2 АПЛ
18.03.23 Астон Вилла - Борнмут 3:0 АПЛ
06.08.22 Борнмут - Астон Вилла 2:0 АПЛ
Цифры и факты
- "Астон Вилла" выиграла 6 из последних 7 матчей в АПЛ;
- "Борнмут" забивал минимум 2 гола в последних 3 домашних матчах против „Астон Виллы“ во всех турнирах;
- "Борнмут" не побеждал в последних 5 очных матчах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перед этим матчем у хозяев не смогут сыграть Райан Кристи, Луис Синистерра, Данго Уаттара и Энес Унал;
Унай Эмери к этому матчу подходит лишь с двумя травмированными игроками - Тилемансом и Рашфордом.
"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа - Смит, Гейсен, Забарный, Керкез - Адамс, Кук - Семеньо, Скотт, Клюйверт - Эванилсон
"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Маатсен - Онана, Камара - Роджерс, Асенсио, Макгинн - Уоткинс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
П2 - 1:2. "Борнмут" имеет больше травмированных игроков и может рассчитывать не на всех лидеров команды. Зато команда Эмери продолжает борьбу за попадание в первую пятерку, одержав победу в последних шести из последних семи матчей в чемпионате, хотя и проиграла последний выездной матч Премьер-лиги, уступив "Манчестер Сити" со счетом 2:1.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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