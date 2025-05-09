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Борнмут - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии

Борнмут - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая. 19:30. Виталити Стэдиум (Борнмут)

Главный судья: Стюарт Этвелл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В субботу, 10 мая 2025 года, на стадионе Виталити Стэдиум состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги между "Борнмутом" и "Астон Виллой". Обе команды ведут напряженную борьбу за места в еврокубках: "Борнмут", который занимает восьмую строчку, стремится закрепиться в зоне квалификации в Лигу конференций, тогда как „Астон Вилла“, идущая седьмой, нацелена на возвращение в Лигу чемпионов.

Содержание

Новости "Борнмута"

"Борнмут" демонстрирует стабильную форму в последних матчах Премьер-лиги 2024/2025, одержав две победы и три ничьи в пяти предыдущих играх. Команда под руководством Андоны Ираолы продолжает борьбу, занимая 8-ю строчку. Последние поединки, в частности против сильных соперников, подчеркивают амбиции "вишен" завершить сезон в верхней половине таблицы.

В матче 31-го тура "Борнмут" сыграл в результативную ничью 2:2 против "Вест Хэма" на выезде. Команда показала характер, отыгравшись после пропущенного гола, но не смогла удержать победу из-за позднего гола соперника. Защитник Илья Забарный провел великолепный матч и получил высокую оценки за надежную игру в обороне. Далее "вишни" одержали победу 1:0 над "Фулхэмом" дома и сыграли в нулевую ничью с "Кристал Пэлас" на выезде. Против "дачников" команда доминировала в первом тайме, а единственный гол Антуана Семеньо стал решающим, хотя удаление игрока соперника помогло удержать результат. В игре с "Кристал Пэлас" "Борнмут" имел преимущество в моментах, но не смог реализовать их.

Самыми яркими стали поединки против "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Арсенала" (2:1). В домашней игре с "красными дьяволами" "Борнмут" повел в счете, но удаление Эванилсона изменило ход игры, и лишь гол Расмуса Гейллуна в компенсированное время спас гостей от поражения. Против "Арсенала" на выезде "вишни" сенсационно победили 2:1, забив решающий гол во втором тайме. Эта победа стала одной из самых громких в сезоне, подтвердив потенциал команды бороться с грандами. Забарный несколько раз спас ворота, хотя и допустил ошибку в одном из моментов.

Борнмут - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025 - изображение 1

Новости "Астон Виллы"

Подопечные Унаи Эмери проводят отличный сезон как в Премьер-лиге так и в Лиге чемпионов, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти последних матчах. Команда борется за место в зоне Лиги чемпионов, занимая седьмую строчку в АПЛ. 15 апреля "Астон Вилла" одержала важную победу 3:2 над "ПСЖ" в домашнем матче Лиги чемпионов. Команда проявила характер, отыгравшись после пропущенного гола, а мяч Олли Уоткинса во втором тайме принес позволил команде взять верх.

Далее "Астон Вилла" разгромила "Ньюкасл Юнайтед" 4:1 в домашнем матче Премьер-лиги. Хозяева просто не дали ни одного шанса сопернику, создав немало опасных моментов, а защита надежно сдержала атаки "Ньюкасла". 22 апреля "Вилла" уступила "Манчестер Сити" 1:2 на выезде в АПЛ. Команда пыталась сопротивляться действующим чемпионам, но подопечные Гвардиолы действовали решительнее.

Далее была игра в Кубке Англии, где снова было поражение 0:3 от "Кристал Пэлас" на выезде. Это поражение завершило кубковый путь команды, но не повлияло на их амбиции в чемпионате. После этого подопечные Эмери готовились к встрече с "Фулхэмом" и все же смогли вырвать победу 1:0 в домашнем матче, укрепив свои позиции в турнирной таблице.

Борнмут - Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025 - изображение 2


Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 35 25 7 3 81-35 82
2 Арсенал "Арсенал" 35 18 13 4 64-31 67
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 35 19 7 9 67-43 64
4 Ньюкасл "Ньюкасл" 35 19 6 10 66-45 63
5 Челси "Челси" 35 18 9 8 62-41 63
6 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 35 18 7 10 54-42 61
7 Астон Вилла "Астон Вилла" 35 17 9 9 55-49 60
8 Борнмут "Борнмут" 35 14 11 10 55-42 53
9 Брентфорд Брентфорд 35 15 7 13 62-53 52
10 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 13 13 9 57-56 52
11 Фулхэм "Фулхэм" 35 14 9 12 50-47 51
12 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 35 11 13 11 44-48 46
13 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 35 12 5 18 51-62 41
14 Эвертон Эвертон 35 8 15 12 36-43 39
15 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 35 10 9 16 42-51 39
16 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 35 11 5 19 63-57 38
17 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 35 9 10 16 40-59 37
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 35 4 10 21 35-76 22
19 Лестер Сити "Лестер Сити" 35 5 6 24 29-76 21
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 35 2 5 28 25-82 11

Личные встречи

26.10.24 Астон Вилла - Борнмут 1:1 АПЛ

21.04.24 Астон Вилла - Борнмут 3:1 АПЛ

03.12.23 Борнмут - Астон Вилла 2:2 АПЛ

18.03.23 Астон Вилла - Борнмут 3:0 АПЛ

06.08.22 Борнмут - Астон Вилла 2:0 АПЛ

Цифры и факты

  • "Астон Вилла" выиграла 6 из последних 7 матчей в АПЛ;
  • "Борнмут" забивал минимум 2 гола в последних 3 домашних матчах против „Астон Виллы“ во всех турнирах;
  • "Борнмут" не побеждал в последних 5 очных матчах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Перед этим матчем у хозяев не смогут сыграть Райан Кристи, Луис Синистерра, Данго Уаттара и Энес Унал;

Унай Эмери к этому матчу подходит лишь с двумя травмированными игроками - Тилемансом и Рашфордом.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа - Смит, Гейсен, Забарный, Керкез - Адамс, Кук - Семеньо, Скотт, Клюйверт - Эванилсон

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Маатсен - Онана, Камара - Роджерс, Асенсио, Макгинн - Уоткинс

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

П2 - 1:2. "Борнмут" имеет больше травмированных игроков и может рассчитывать не на всех лидеров команды. Зато команда Эмери продолжает борьбу за попадание в первую пятерку, одержав победу в последних шести из последних семи матчей в чемпионате, хотя и проиграла последний выездной матч Премьер-лиги, уступив "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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