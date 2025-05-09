Фулхэм - Эвертон. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 10.05.2025

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая. 17:00. Лондон. "Крэйвен Коттедж"

Главный судья: Майкл Сэйлсбери

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

На первый взгляд встречу "Фулхэма" с "Эвертоном" нельзя отнести к центральному матчу 36-го тура АПЛ. Однако, матч таит в себе большую интригу. "Фулхэм" уверенный середняк без риска оказаться близко к зоне вылета. "Эвертон" же медленно, но уверенно поднимается выше по турнирной таблице и никак не хочет терять драгоценные очки. Оба соперника не готовы проигрывать. Докажет "Фулхэм" свое незначительное превосходство над соперником в турнирной таблице или "Эвертон" продолжит отбирать очки у оппонентов?

Новости "Фулхэма"

"Фулхэм" третий сезон подряд подходит к финальным аккордам уверенным середняком АПЛ. В нынешнем сезоне команда в 35 матчах одержала 14 побед, 12 раз проиграла и девять игр завершила вничью. Это говорит о стабильности "дачников". Однако, окончание сезона выглядит для команды Марко Силвы не так уж и безоблачно. Они вылетели из десятки АПЛ.

Шестого апреля "Фулхэм" сотворил чудо – напомнил "Ливерпулю", что такое поражение. Келлехер (голкипер "красных") трижды вынимал мяч из сетки своих ворот. "Фулхэм" же позволил команде Арне Слота забить только два гола. Победа над "Ливерпулем" (3:2) сыграла, вероятно, злую шутку, так как дальше последовали поражения от "Борнмута" (1:0) и "Челси" (1:2).

Нельзя сказать, что и матч с "Саутгемптоном" был легкий. Аутсайдер АПЛ открыл счет в первом тайме и не давал никакой возможности "дачникам" отметиться в своих воротах. И только во втором тайме на 72-й минуте Смит-Рой сравнял счет. Все шло к ничейному результату. Но Сессеньон на 90+5 все-таки доказал, что "Фулхэм" может справиться с аутсайдером и забил победный мяч. Третьего мая "дачники" встречались с "Астон Виллой", которая забила быстрый гол на 12-й минуте и перекрыла "дачникам" кислород. Поражение от "вилланов" (1:0) должно взбодрить "Фулхэм" перед матчем с "Эвертоном".

Новости "Эвертона"

"Ириски" занимают 14-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. Смена тренера внесла некоторую стабильность в результат команды. Правда, сам футбол не впечатляет. В 35-ом туре команда встречалась с "Ипсвичем", который уже вылетел из АПЛ. До матча "ириски" выступали безоговорочным фаворитом встречи. Однако, на деле оказалось немного иначе. "Ирискам" удалось забить два гола в первом тайме. А во втором аутсайдер чемпионата умудрился совершить камбэк, забил два гола и больше не пропустил. Откровенно говоря, "Эвертон" провел не лучший матч, как и Виталий Миколенко. Хотя украинский защитник получил не самую низкую оценку.

До поражения от "Ипсвича" команда проиграла "Челси" (1:0) и "Манчестер Сити" (0:2). Последний раз "ириски" побеждали 12 апреля в гостях у "Фореста" (0:1).

Одна из актуальных проблем "Эвертона" – атака. "Ириски" хорошо защищаются (оборона входит в топ-шесть АПЛ), держат мяч, продвигают вперед, но как только дело доходит до удара – ничего не получается. Возможно, со временем, если Виталий Миколенко чаще будет подключаться к атакам, как того требует Дэвид Мойес (главный тренер "Эвертона"), процент реализации станет больше. В защите наблюдаются провалы, если соперник контратакует. "Ириски" не успевают перестроиться и пропускают.

Турнирная таблица

Личные встречи

15.04.2023. АПЛ. "Эвертон" – "Фулхэм" 1:3

12.08.2023. АПЛ. "Эвертон" – "Фулхэм" 0:1

19.12.2023. Кубок лиги. "Эвертон" – "Фулхэм" 1:1 (0:1) пен. 6:7

30.01.2024. АПЛ. "Фулхэм" – "Эвертон" 0:0

26.10.2024. АПЛ. "Эвертон" – "Фулхэм" 1:1

Цифры и факты

"Фулхэм" не проигрывает "Эвертону" последние семь матчей;

"Фулхэм" на домашнем стадионе забивает в среднем 1,5 гола за матч;

В гостевых матчах "Эвертон" забивает в среднем 0,7 гола за игру.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Нельзя сказать, что "Фулхэм" имеет большое количество травмированных игроков. Однако, потеря каждого из них отрицательно влияет на результат. Одна из самых больших потерь – бразильский нападающий Родриго Мунис (восемь голов, один ассист), без которого атака выглядит менее креативно. Отправился в лазарет защитник Тимоти Кастань, где давно восстанавливается после травмы английский вингер Рис Нельсон.

"Фулхэм" (4 – 2 – 3 – 1): Лено — Тете, Андерсен, Бэсси, Робинсон — Берг, Лукич — Сессеньон, Перейра, Ивоби — Хименес

Главный тренер: Марку Силва

У "Эвертона" хорошие новости. Восстановился и готов выйти на поле Доминик Калверт-Льюин, который может внести разнообразие в атакующие действия. Джеймс Тарковски, Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля продолжают лечиться. Виталий Миколенко здоров и готов выходить в стартовом составе.

"Эвертон" (4 – 2 – 3 – 1): Пикфорд — Миколенко, Брантвэйт, О'Брайен, Паттерсон — Гарнер, Гуйе — Ндиайе, Дукуре, МакНил — Бету

Главный тренер: Дэвид Мойес

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Ипсвичем" от UA-Футбол

"Фулхэм" проводит домашние матчи уверенно. Постоянно старается атаковать. Но имеет проблемы в обороне.

"Эвертон" хорошо защищается. Но у команды не получается реализовывать большинство моментов. "Ириски" хорошо умеют сушить матч или играть на ничейный результат.

В этом матче, скорее всего, будет минимум голов – ставки "тотал голов – меньше 2,5" и "ничья" выглядят вполне реалистично.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.