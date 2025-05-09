Ипсвич – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 36 тура АПЛ на 10.05.2025

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

10 мая 17:00. "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Сэм Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports ОТТ

"Ипсвич" уже оформил себе официальный билет в Чемпионшип на следующий сезон, однако, к чести подопечных Кирана Маккенны, клуб не опустил руку, а продолжает бороться за свое достоинство, стараясь цепляться за результат.

"Брентфорд" находится на подъеме, коллектив набрал классный ход и неожиданно для многих включился в борьбу за восьмую строчку, которая может стать лучшей в новейшей истории клуба и подарить место в еврокубках. Сейчас беспроигрышная серия достигла уже пяти матчей, победная - трех. Продолжат ли гости побеждать?

Новости "Ипсвича"

Единственная турнирная цель "Ипсвича" на концовку сезона - финишировать выше "Лестера", который пока удается опережать на одно очко. Вполне вероятно, что судьба этого ожесточенного противостояния решится в очном поединке следующего тура. Но все же стоит отметить, что все отдельные проблески, которые случаются с "трактористами" в этом сезоне, приходятся исключительно на выездные игры. Дома "Ипсвич" проигрывает в семи турах подряд с катастрофической разницей забитых и пропущенных 5:26.

Новости "Брентфорда"

"Брентфорд" бьется за восьмую строчку, которая в случае победы "Ман Сити" в финале Кубка Англии даст путевку в Лигу конференций. Перед началом тура "пчелы" занимают девятое место, но отстают от "Борнмута" лишь на одно очко. В борьбе за заветную путевку также участвуют "Брайтон" и "Фулхэм", но стоит признать, что именно дружина Томаса Франка имеет лучшую форму на этом отрезке, чем конкуренты. Победы над "Брайтоном" (4:2), "Ноттингемом" (2:0) и "Ман Юнайтед" (4:3) - действительно весомый аргумент.

Турнирная таблица

Очные встречи

26.10.24 АПЛ "Брентфорд" 4:3 "Ипсвич"

10.04.19 Чемпионшин "Брентфорд" 2:0 "Ипсвич"

18.09.18 Чемпионшин "Ипсвич" 1:1 "Брентфорд"

07.04.18 Чемпионшин "Брентфорд" 1:0 "Ипсвич"

19.08.17 Чемпионшин "Ипсвич" 2:0 "Брентфорд"

Цифры и факты

В 8 из 9 последних выездных игр "Брентфорд" забивал во втором тайме;

"Ипсвич" не может одержать победу уже в пяти играх подряд, сыграв дважды вничью и потерпев три поражения;

"Ипсвич" входит в число самых грубых команд АПЛ со средним показателем желтых карточек 2.4 за матч, а "Брентфорд" - с запасом самая мягкая команда лиги с показателем 1.5 предупреждений за игру.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В стан хозяев вернулись Аксель Туанзебе и Калвин Филлипс. Однако потерь у "Ипсвича"все еще очень много: по меньшей мере семь человек рискуют не помочь команде из-за различных повреждений. Наибольшие проблемы наблюдаются в зоне атаки, где не хватает аж пяти исполнителей. Более того, продолжает отбывать дисквалификацию защитник Лейф Дэвис.

Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер — О'Ши, Вульфенден, Берджесс, Гривз — Морси, Филлипс, Хатчинсон, Чаплин, Энсисо — Делап.

После отсутствия практически весь сезон в обойму гостей возвращается форвард Игор Тиаго, а вот Аарон Хики только пробует набирать форму через тренировки. Восстановление Джоша Дасилвы, Фабио Карвалью и Витали Янельта ожидается только летом.

Ориентировочный состав "Брентфорда": Флеккен — Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Ярмолюк, Нергор, Дамсгард — Мбеумо, Висса, Шаде.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Брентфордом" от UA-Футбол

Пожалуй, никто не знает с чем связаны столь катастрофические результаты "Ипсвича"при поддержке своих трибун. Клуб не блещет и на выезде, но хотя бы пытается бороться, иногда выдавая неплохие матчи. А вот родной "Портман Роуд" же стал заколдованным: пять из семи последних поражений были с разницей минимум в два мяча, умудрились капитулировать даже перед безнадежным "Саутгемптоном" (1:2).

"Брентфорд" же не позволяет себе недооценку аутсайдеров, благодаря чему редко имеет с ними проблемы. Отметим разгромные победы над "Лестером" (4:0) и "Саутгемптоном" (5:0). Прогноз: победа "Брентфорда" в матче.

Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.