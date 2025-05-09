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Ипсвич – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 36 тура АПЛ на 10.05.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ипсвичем" и "Брентфордом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 36-й тур.
10 мая 17:00. "Портмен Роуд" (Ипсвич)
Главный судья: Сэм Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports ОТТ
"Ипсвич" уже оформил себе официальный билет в Чемпионшип на следующий сезон, однако, к чести подопечных Кирана Маккенны, клуб не опустил руку, а продолжает бороться за свое достоинство, стараясь цепляться за результат.
"Брентфорд" находится на подъеме, коллектив набрал классный ход и неожиданно для многих включился в борьбу за восьмую строчку, которая может стать лучшей в новейшей истории клуба и подарить место в еврокубках. Сейчас беспроигрышная серия достигла уже пяти матчей, победная - трех. Продолжат ли гости побеждать?
Новости "Ипсвича"
Единственная турнирная цель "Ипсвича" на концовку сезона - финишировать выше "Лестера", который пока удается опережать на одно очко. Вполне вероятно, что судьба этого ожесточенного противостояния решится в очном поединке следующего тура. Но все же стоит отметить, что все отдельные проблески, которые случаются с "трактористами" в этом сезоне, приходятся исключительно на выездные игры. Дома "Ипсвич" проигрывает в семи турах подряд с катастрофической разницей забитых и пропущенных 5:26.
Новости "Брентфорда"
"Брентфорд" бьется за восьмую строчку, которая в случае победы "Ман Сити" в финале Кубка Англии даст путевку в Лигу конференций. Перед началом тура "пчелы" занимают девятое место, но отстают от "Борнмута" лишь на одно очко. В борьбе за заветную путевку также участвуют "Брайтон" и "Фулхэм", но стоит признать, что именно дружина Томаса Франка имеет лучшую форму на этом отрезке, чем конкуренты. Победы над "Брайтоном" (4:2), "Ноттингемом" (2:0) и "Ман Юнайтед" (4:3) - действительно весомый аргумент.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2
|"Арсенал"
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3
|"Манчестер Сити"
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4
|"Ньюкасл"
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5
|"Челси"
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6
|Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54-42
|61
|7
|"Астон Вилла"
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8
|"Борнмут"
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9
|Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62-53
|52
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|13
|13
|9
|57-56
|52
|11
|"Фулхэм"
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|35
|11
|13
|11
|44-48
|46
|13
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14
|Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16
|"Тоттенхэм"
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18
|Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19
|"Лестер Сити"
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20
|"Саутгемптон"
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
Очные встречи
26.10.24 АПЛ "Брентфорд" 4:3 "Ипсвич"
10.04.19 Чемпионшин "Брентфорд" 2:0 "Ипсвич"
18.09.18 Чемпионшин "Ипсвич" 1:1 "Брентфорд"
07.04.18 Чемпионшин "Брентфорд" 1:0 "Ипсвич"
19.08.17 Чемпионшин "Ипсвич" 2:0 "Брентфорд"
Цифры и факты
- В 8 из 9 последних выездных игр "Брентфорд" забивал во втором тайме;
- "Ипсвич" не может одержать победу уже в пяти играх подряд, сыграв дважды вничью и потерпев три поражения;
- "Ипсвич" входит в число самых грубых команд АПЛ со средним показателем желтых карточек 2.4 за матч, а "Брентфорд" - с запасом самая мягкая команда лиги с показателем 1.5 предупреждений за игру.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В стан хозяев вернулись Аксель Туанзебе и Калвин Филлипс. Однако потерь у "Ипсвича"все еще очень много: по меньшей мере семь человек рискуют не помочь команде из-за различных повреждений. Наибольшие проблемы наблюдаются в зоне атаки, где не хватает аж пяти исполнителей. Более того, продолжает отбывать дисквалификацию защитник Лейф Дэвис.
Ориентировочный состав "Ипсвича": Палмер — О'Ши, Вульфенден, Берджесс, Гривз — Морси, Филлипс, Хатчинсон, Чаплин, Энсисо — Делап.
После отсутствия практически весь сезон в обойму гостей возвращается форвард Игор Тиаго, а вот Аарон Хики только пробует набирать форму через тренировки. Восстановление Джоша Дасилвы, Фабио Карвалью и Витали Янельта ожидается только летом.
Ориентировочный состав "Брентфорда": Флеккен — Кайоде, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Ярмолюк, Нергор, Дамсгард — Мбеумо, Висса, Шаде.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Брентфордом" от UA-Футбол
Пожалуй, никто не знает с чем связаны столь катастрофические результаты "Ипсвича"при поддержке своих трибун. Клуб не блещет и на выезде, но хотя бы пытается бороться, иногда выдавая неплохие матчи. А вот родной "Портман Роуд" же стал заколдованным: пять из семи последних поражений были с разницей минимум в два мяча, умудрились капитулировать даже перед безнадежным "Саутгемптоном" (1:2).
"Брентфорд" же не позволяет себе недооценку аутсайдеров, благодаря чему редко имеет с ними проблемы. Отметим разгромные победы над "Лестером" (4:0) и "Саутгемптоном" (5:0). Прогноз: победа "Брентфорда" в матче.
Данный прогноз - это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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