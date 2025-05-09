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Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025
Полный аутсайдер против претендента на ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36 тур
10 мая, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Саутгемптон" плавно готовится к Чемпионшипу. В то же время "Манчестер Сити" вернулся в борьбу. Пусть и не за титул, но за зону Лиги чемпионов. Даже за второе место! Для этого нужно побеждать в каждом матче. В этом случае соперник далеко не из самых трудных.
Новости Саутгемптона
Последняя победа "святых" датируется 1 февраля. Тогда подопечные еще Юрича обыграли "Ипсвич" в гостях. Оказалось, что тогда было добыто 27% всех очков, которые сейчас есть у команды. “Саутгемптон” имеет на счету 11 зачетных пунктов и идет на самом дне турнирной таблицы. Впереди матчи против "Ман Сити", "Эвертона" и "Арсенала". В прошлом сезоне "Шеффилд Юнайтед" чуть не пробил дно с 16 очками в 38 турах. "Святые" близки к еще худшему показателю.
В предыдущем туре даже "Лестер" – еще один представитель зоны вылета – обыграл "святых". К слову, это была первая победа "лисов" за последние 13 матчей, 11 из которых они проиграли. То есть столь низкий уровень "Саутгемптона". В забитых и пропущенных голах команда также самая плохая в чемпионате. В общем – позитива нет.
Кадры хозяев
И проблема не в потерях. Лазарет – пуст. Скорее здесь вопрос к менеджменту, который не обеспечил тренерские штабы надлежащим количеством футболистов уровня АПЛ. А вот для Чемпионшипа они подойдут без проблем.
Новости Манчестер Сити
После качелей подопечные Гвардиолы наконец-то нашли победный темп. Да, часто три очка даются очень тяжело. Не все хорошие результаты подкреплены хорошей игрой. Однако за последние восемь матчей во всех турнирах были одержаны семь побед. В том числе зафиксирован выход у Кубка Англии. Это надежда на хотя бы один трофей этого сезона (если не считать Суперкубок).
После небольшого отпуска на пятые-шестые места "Сити" вернулся в тройку лидеров. Многочисленные потери очков от "Арсенала" даже дали возможность занять вторую позицию в чемпионате. Отрыв от "канониров" составляет всего три очка. А у лондонцев еще матчи с "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" впереди. У "Сити" соперники чуть более низкого уровня: "Борнмут" и "Фулхэм". Однако все они (за исключением мерсисайдцев) борются за еврокубки. Потому за каждое очко в этих матчах будет бой до последней минуты.
Кадры гостей
К концу сезона лазарет “Сити” уменьшился. Сейчас там находятся три игрока: Аке, Родри и Стоунс. Есть надежда, что по крайней мере два из них вернутся к клубному Чемпионату мира. Но вряд ли стоит их ожидать в мае.
Последние пять матчей Саутгемптона и Манчестер Сити
Последние пять личных встреч хозяев
- 03.05. Лестер – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)
- 26.04. Саутгемптон – Лестер 1:2 (АПЛ)
- 19.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
- 12.04. Саутгемптон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)
- 06.04. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч гостей
- 02.05. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
- 27.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)
- 22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
- 19.04. Эвертон – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
- 12.04. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
26.10.2024. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
08.04.2023. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)
11.01.2023. Саутгемптон – Манчестер Сити 2:0 (Кубок лиги)
08.10.2022. Манчестер Сити – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)
20.03.2022. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2
|
"Арсенал"
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3
|
"Манчестер Сити"
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4
|
"Ньюкасл"
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5
|
"Челси"
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6
|
Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54-42
|61
|7
|
"Астон Вилла"
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8
|
"Борнмут"
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9
|
Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62-53
|52
|10
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|13
|13
|9
|57-56
|52
|11
|
"Фулхэм"
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|12
|
"Кристал Пэлас"
|35
|11
|13
|11
|44-48
|46
|13
|
"Вулверхэмптон"
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14
|
Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15
|
"Манчестер Юнайтед"
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16
|
"Тоттенхэм"
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18
|
Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19
|
"Лестер Сити"
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20
|
"Саутгемптон"
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон - Манчестер Сити
Прогноз на матч Саутгемптон - Манчестер Сити от UA-Football
Фаворит очевиден. И здесь даже молитвы “святым “не помогут. Вопрос только в том, с какой разницей в счете проиграют хозяева. В октябрьском матче первого круга "Сити" для трех очков было достаточно одного точного удара Холанда. Он недавно вернулся после травмы, и теперь может впервые с конца марта выйти в старте. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” с форой -2 (Кф 1,81).
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