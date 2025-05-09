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Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025

Англия
Обновлено

Полный аутсайдер против претендента на ЛЧ

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 36 тур

10 мая, 17:00. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Саутгемптон - Манчестер Сіті
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Содержание

"Саутгемптон" плавно готовится к Чемпионшипу. В то же время "Манчестер Сити" вернулся в борьбу. Пусть и не за титул, но за зону Лиги чемпионов. Даже за второе место! Для этого нужно побеждать в каждом матче. В этом случае соперник далеко не из самых трудных.

Новости Саутгемптона

Последняя победа "святых" датируется 1 февраля. Тогда подопечные еще Юрича обыграли "Ипсвич" в гостях. Оказалось, что тогда было добыто 27% всех очков, которые сейчас есть у команды. “Саутгемптон” имеет на счету 11 зачетных пунктов и идет на самом дне турнирной таблицы. Впереди матчи против "Ман Сити", "Эвертона" и "Арсенала". В прошлом сезоне "Шеффилд Юнайтед" чуть не пробил дно с 16 очками в 38 турах. "Святые" близки к еще худшему показателю.

В предыдущем туре даже "Лестер" – еще один представитель зоны вылета – обыграл "святых". К слову, это была первая победа "лисов" за последние 13 матчей, 11 из которых они проиграли. То есть столь низкий уровень "Саутгемптона". В забитых и пропущенных голах команда также самая плохая в чемпионате. В общем – позитива нет.

Кадры хозяев

И проблема не в потерях. Лазарет – пуст. Скорее здесь вопрос к менеджменту, который не обеспечил тренерские штабы надлежащим количеством футболистов уровня АПЛ. А вот для Чемпионшипа они подойдут без проблем.

Новости Манчестер Сити

После качелей подопечные Гвардиолы наконец-то нашли победный темп. Да, часто три очка даются очень тяжело. Не все хорошие результаты подкреплены хорошей игрой. Однако за последние восемь матчей во всех турнирах были одержаны семь побед. В том числе зафиксирован выход у Кубка Англии. Это надежда на хотя бы один трофей этого сезона (если не считать Суперкубок).

После небольшого отпуска на пятые-шестые места "Сити" вернулся в тройку лидеров. Многочисленные потери очков от "Арсенала" даже дали возможность занять вторую позицию в чемпионате. Отрыв от "канониров" составляет всего три очка. А у лондонцев еще матчи с "Ливерпулем" и "Ньюкаслом" впереди. У "Сити" соперники чуть более низкого уровня: "Борнмут" и "Фулхэм". Однако все они (за исключением мерсисайдцев) борются за еврокубки. Потому за каждое очко в этих матчах будет бой до последней минуты.

Кадры гостей

К концу сезона лазарет “Сити” уменьшился. Сейчас там находятся три игрока: Аке, Родри и Стоунс. Есть надежда, что по крайней мере два из них вернутся к клубному Чемпионату мира. Но вряд ли стоит их ожидать в мае.

Последние пять матчей Саутгемптона и Манчестер Сити

Последние пять личных встреч хозяев

  • 03.05. Лестер – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)
  • 26.04. Саутгемптон – Лестер 1:2 (АПЛ)
  • 19.04. Вест Хэм – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
  • 12.04. Саутгемптон – Астон Вилла 0:3 (АПЛ)
  • 06.04. Тоттенхэм – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

  • 02.05. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
  • 27.04. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)
  • 22.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
  • 19.04. Эвертон – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
  • 12.04. Манчестер Сити – Кристал Пэлас 5:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

26.10.2024. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

08.04.2023. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

11.01.2023. Саутгемптон – Манчестер Сити 2:0 (Кубок лиги)

08.10.2022. Манчестер Сити – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

20.03.2022. Саутгемптон – Манчестер Сити 1:4 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 4"Ливерпуль"

 35 25 7 3 81-35 82
2

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 5"Арсенал"

 35 18 13 4 64-31 67
3

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 6"Манчестер Сити"

 35 19 7 9 67-43 64
4

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 7"Ньюкасл"

 35 19 6 10 66-45 63
5

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 8"Челси"

 35 18 9 8 62-41 63
6

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 9Ноттингем Форест

 35 18 7 10 54-42 61
7

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 10"Астон Вилла"

 35 17 9 9 55-49 60
8

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 11"Борнмут"

 35 14 11 10 55-42 53
9

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 12Брентфорд

 35 15 7 13 62-53 52
10

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 13"Брайтон энд Хоув Альбион"

 35 13 13 9 57-56 52
11

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 14"Фулхэм"

 35 14 9 12 50-47 51
12

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 15"Кристал Пэлас"

 35 11 13 11 44-48 46
13

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 16"Вулверхэмптон"

 35 12 5 18 51-62 41
14

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 17Эвертон

 35 8 15 12 36-43 39
15

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 18"Манчестер Юнайтед"

 35 10 9 16 42-51 39
16

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 19"Тоттенхэм"

 35 11 5 19 63-57 38
17

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 20"Вест Хэм Юнайтед"

 35 9 10 16 40-59 37
18

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 21Ипсвич Таун

 35 4 10 21 35-76 22
19

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 22"Лестер Сити"

 35 5 6 24 29-76 21
20

Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2025 - изображение 23"Саутгемптон"

 35 2 5 28 25-82 11

Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон - Манчестер Сити

BetKing
14.00
8.00
1.20
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Прогноз на матч Саутгемптон - Манчестер Сити от UA-Football

Фаворит очевиден. И здесь даже молитвы “святым “не помогут. Вопрос только в том, с какой разницей в счете проиграют хозяева. В октябрьском матче первого круга "Сити" для трех очков было достаточно одного точного удара Холанда. Он недавно вернулся после травмы, и теперь может впервые с конца марта выйти в старте. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” с форой -2 (Кф 1,81).

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