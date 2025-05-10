Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 11.05.2025

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая. 14:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Без преувеличения, это главный матч всего тура в Английской Премьер-лиге. Это встреча двух невероятно мотивированных команд, которые продолжают борьбу за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. "Ньюкасл" в прошлом туре потерял очки с "Брайтоном", поэтому к этому матчу подойдет злым. Ну а "Челси" экономил силы посреди недели, чтобы сыграть против "сорок" максимально свежим составом.

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Гау провели успешный отрезок месяц назад, после чего немного затормозили, но выдерживают темп борьбы за топ-5. До конца еще несколько сложных матчей, это один из них и здесь жизненно необходимо выигрывать, ведь это будет означать и поражение главного конкурента.

За последние 5 матчей "сороки" одержали 3 победы, 1 раз сыграли вничью и 1 раз проиграли. Пойдем в хронологической последовательности. Сначала обыграли "Манчестер Юнайтед" (4:1), просто не заметили соперника. После этого снова полностью уничтожили "Кристал Пэлас" (5:0), также топовый матч.

Однако дальше было поражение от "Астон Виллы" (1:4) и там уже их уничтожили целиком и полностью, безыдейно выглядели "джорди". Затем была реабилитация против "Ипсвича", выиграли 3:0, ну и на прошлой неделе болезненная потеря очков с "Брайтоном" (1:1), хотя сыграли неплохо, не повезло с реализацией. Вот так они подходят к ответственному матчу против "Челси".

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески набрала неплохой ход и понемногу возвращает себе лицо. В основном это стало возможно благодаря возвращению Ромео Лавии из лазарета, этот футболист просто изменил рисунок игры всей команды. Очень вовремя лондонцы вернули себе хоть какую-то форму, ведь сейчас начинаются важнейшие матчи сезона.

За последние 5 матчей на их счету 5 побед, это с учетом двух побед над "Юргорденом" в Лиге Конференций. Те матчи не стоит рассматривать всерьез. Соперник слишком слаб и состав "Челси" был далеко не основной.

Куда интереснее рассмотреть матчи в АПЛ. Все кардинально изменилось в сезоне для "синих" на выезде с "Фулхэмом", где при плохой игре они на последних минутах вырвали победу 2:1. После этого обыграли непростой "Эвертон" у себя дома (1:0), ну и в минувшие выходные одолели уже действующего чемпиона "Ливерпуль" (3:1), хотя стоит понимать, что у мерсисайдцев уже не было особой мотивации. Хватит ли им мощи, чтобы одолеть "Ньюкасл" на выезде? Это большой вопрос.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.10.24 КАЛ "Ньюкасл" — "Челси" 2:0

27.10.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 2:1

11.03.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 3:2

19.12.23 КАЛ "Челси" — "Ньюкасл" 2:1

25.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 4:1

Цифры и факты

"Ньюкасл" побеждал "Челси" в последних трех домашних матчах во всех турнирах;

"Челси" выиграл каждый из последних 3 матчей в рамках АПЛ;

В 7 из последних 8 матчей "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Гау перед этим матчем не может рассчитывать на помощь травмированных Джамала Ласселса, Мэтта Таргетта, Льюиса Холла и Жоэлинтона. Особенно болезненна потеря последнего. Также под вопросом готовность Фабиана Шера и Кирана Триппьера.

Что касается Энцо Марески и его кадровых проблем, то травмированы Уэсли Фофана, Марк Гию и Кристофер Нкунку. Последние двое все же имеют маленькие шансы попасть в заявку на матч.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто — Гимараэс, Тонали, Уиллок — Мерфи, Исак, Барнс

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Кайседо, Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Лавия, Фернандес — Нету, Палмер, Мадуэке — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. "Сороки" уже исторически являются неудобным соперником для лондонцев, если мы говорим о матчах на "Сент-Джеймс Парк". Давненько "синие" не побеждали на этом стадионе. Кажется, что воспользоваться преимуществом собственного поля команда Эдди Гау сможет и на этот раз. Несмотря на неплохую форму лондонцев, ожидаем победы хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.